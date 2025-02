Así es el ‘doom spending’, el hábito que está arruinando a la generación Z y los 'millennials'

Los gastos impulsivos son cada vez más recurrentes entre la generación Z y los 'millennials'. Ante la inestabilidad económica y la incertidumbre por el futuro, los jóvenes prefieren gastar su dinero en ítems que les proporcionen una felicidad momentánea. Adquirir grandes cantidades de ropa en tiendas ‘fast fashion’o las compras impulsivas por internet son los gastos principales de este sector de la población.

Según el informe '¿En qué gastan los jóvenes su dinero?', elaborado por Bnext, los jóvenes de entre 18 y 22 años son los que más dinero destinan a las compras online, empleando en ello hasta un 16,7% de su presupuesto, a pesar de no tener un colchón de ahorros.

Gasto catastrófico

Este fenómeno es el llamado ‘doom spending’ o gasto catastrófico. La revista 'Psichology Today' definió este término como aquellas compras irracionales que llevan a cabo las personas a consecuencia del agobio que sienten sobre la economía y su futuro.

Según los datos recopilados en encuestas a ciudadanos estadounidenses en 2023, el 27 % de los encuestados admitió haber gastado mucho dinero y el 32 % asumió más deuda en los últimos seis meses; muchos de ellos eran Generación Z o 'millennials'.

Vivir el momento

Quienes recurren a estos gastos, en muchos casos por encima de sus posibilidades, suelen pensar que la situación actual es tan mala que no vale la pena ahorrar porque nunca mejorará. Los efectos de la inestabilidad económica, la inflación y la precariedad laboral influyen en la percepción que tienen los jóvenes sobre su futuro financiero.

Además, muchos de ellos se comparan con los logros económicos que alcanzaron los padres con su misma edad, como la compra de una vivienda, y asumen que no podrán conseguir lo mismo.

Impulsores del 'doom spending'

Según la experta en finanzas Ylva Baeckström, este fenómeno tiene relación con el flujo constante de noticias negativas que reciben los jóvenes a través de internet y las redes sociales.

La falta de educación financiera en los colegios juega un papel crucial en cómo las generaciones más recientes manejan su dinero. Como resultado, sus hábitos parecen estar fuera de control.

Se puede evitar

Como toda práctica impulsiva, estos gastos también tienen solución. Al radicar en el estrés por el futuro, los expertos recomiendan buscar otras maneras de manejar esta ansiedad, cómo practicar 'mindfulness', hacer ejercicio o conectar con amigos. También recomiendan establecer presupuestos diarios, semanales o mensuales y optar por compras presenciales para tomar decisiones más reflexivas.

Si esta situación se vuelve crónica, es importante buscar ayuda profesional, ya que podría estar relacionado con problemas psicológicos más profundos.

No obstante, las compras controladas no son malas y pueden ser beneficiosas para nuestro bienestar personal, siempre y cuando no sean impulsivas e irracionales.