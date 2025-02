Siempre hemos pensado que los hombres son más brillantes

Desde el Lab, ¿de qué forma acercáis la ciencia a las niñas y despertáis vocaciones en ellas?

La ciencia que planteamos aquí no tiene género, tratamos exactamente igual a niños y niñas. Además, también llevamos a cabo acciones específicas como la exposición Dones i ciència,, con la que los niños y niñas tienen referentes femeninos. Cuando hablamos de personas científicas, a menudo nos imaginamos la figura de un hombre que ya ha fallecido.

La ciencia siempre se ha relacionado con la figura del hombre…

Es lo que se les ha explicado a las niñas desde pequeñas. Se ha invisibilizado el trabajo de las mujeres en el campo científico durante mucho tiempo, de hecho, hasta hace relativamente poco no podían estudiar en la universidad. Estamos en una clara desventaja. En el imaginario colectivo, siempre queda la idea del hombre blanco, rarito y brillante. Hay un estudio que afirma que las niñas, alrededor de los 5 años, ya creen que la ciencia no es para ellas. Pero lo creen porque piensan que es para personas muy inteligentes. Las mujeres siempre hemos tenido la sensación de que los hombres son más brillantes. Si a eso le sumamos que en el mundo hay muchas más imágenes de hombres científicos, se refuerza aún más ese pensamiento.

¿Qué debe hacer el sector educativo para hacer la ciencia más accesible?

Debemos cambiar la idea de que la ciencia es algo muy difícil. Es necesario acercar los fenómenos científicos a los niños y niñas de manera que puedan resolver pruebas por sí mismos. Cambiar significa dejar de mostrar la ciencia como algo basado en la memoria y que no se usa en la vida real, para convertirla en una herramienta que nos permita plantearnos cualquier pregunta. Los retos generan interés y curiosidad. En el caso de las maestras, como muchas no tienen formación específica, la ciencia les asusta y no saben qué hacer. De hecho, una de las tareas del Lab es motivar a los profesionales y ayudarles a cambiar de perspectiva.

«A los 5 años, las niñas ya creen que la ciencia no es para ellas porque lo asocian a gente muy inteligente»

¿La creatividad también juega un papel importante?

Sí, una creatividad orientada, porque se trata de intentar resolver algo del mundo real. Hablamos de imaginación científica. A menudo, la gente asocia la creatividad con algo negativo relacionado con la invención, y no es cierto. Hay que ser creativo porque es necesario buscar soluciones abiertas y probar diferentes caminos, siempre con la realidad como referencia.