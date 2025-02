Las familias impulsan una campaña de orgullo hacia la escuela pública tras el repunte de la concertada tras PISA

El presidente de las Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (aFFac), Jordi de Carreras, alertaba durante la rueda de prensa de balance del inicio de curso de la entidad de lo que consideraba una "lectura sesgada" de los pésimos resultados del último informe PISA. "Se ha hecho creer a la ciudadanía que la escuela privada obtiene mejores notas, cuando el sesgo en los resultados depende de la situación socioeconómica del alumnado, no de la titularidad del centro; este curso por primera vez desde hacía años ha crecido el interés de las familias por la concertada; tenemos el reto de trabajar para que la ciudadanía recupere la confianza en la pública", ponía sobre la mesa a mediados de octubre. Cuatro meses más tarde, y a las puertas del periodo de preinscripción para el curso 2025-2026 en el que 50.000 familias catalanas se enfrentarán a la siempre angustiosa decisión de elegir colegio, la federación de afas más grande de Catalunya, con más de 2.400 afas en 750 municipios, ha lanzado este miércoles la campaña 'La pública, l'escola de tothom'.

El punto de partida ha sido el estreno de la canción 'L'escola de tothom', en una colaboración con El Pony Pisador. El grupo de folk interpreta en su versión familar, El Pony Menut, la pegadiza pieza que quieren convertir en el himno de la escuela pública, "con un mensaje positivo que fomenta el sentimiento de pertenencia".

Además de la canción -cuyo estribillo dice "tant se val d'on vinguis, tant hi fa el teu nom, tens un lloc per a tu a l'lescola de tothom"- la aFFac ha lanzado una campaña de micromecenzgo en la plataforma Goteo.org para financiar la campaña de promoción de la matriculación en la escuela pública, "ante la inacción de las administraciones y en un contexto en el que la escuela pública pierde plazas de I3 (con una bajada de ratios a 20 que a la que la mitad de la concertada no se ha sumado)", explican.

"Dado el crecimiento de la pobreza infantil y el auge de la extrema derecha toca defender la escuela pública no solo como un pilar esencial para combatir las desigualdades, sino también para reivindicar la democracia", apuntan desde la entidad en el comunicado de prensa de presentación de la campaña, que culminará el sábado 29 de marzo con la Festa de la Pública, que se celebrará en el Parc de l'Estació del Nord.