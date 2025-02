Despertar vocaciones científicas entre las niñas

En el 2015, a través de la asignatura de Didáctica del Conocimiento del Medio del grado en Maestro de Educación Infantil de la UManresa (perteneciente a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya), el alumnado creó un proyecto vinculado con la ciencia. La Feria de Experimentación sirvió para ponerlo a prueba y convertirse en lo que actualmente es el Lab 0_6. Una década después, la iniciativa, que acerca la ciencia a 20.000 niñas y niños cada año, está más que consolidada.

Con el objetivo primordial de animar a los más pequeños a aprender y disfrutar de la ciencia, el Lab 0_6 representa también un espacio en el que las niñas pueden disfrutar y despertar su interés por este ámbito.

Tal como han explicado desde la dirección del proyecto, la intención es normalizar la presencia de las mujeres en los entornos científicos con un trato sin distinciones, la introducción de un lenguaje inclusivo y con acciones concretas. En este sentido, una de las iniciativas más destacadas es la exposición Mujeres y Ciencia, que busca visibilizar los referentes femeninos en activo de la Catalunya central: «Tenemos el ejemplo de una chica que trabaja al SEM, una que trata el vino, otra que está en la mina. En los carteles quisimos destacar su oficio y, también, aquello a lo que jugaban de pequeñas», detallan desde la Fundació Universitària del Bages (FUB).

El hecho que las niñas tengan mujeres como referentes en las áreas STEM, que históricamente han estado masculinizadas, permite, según explican desde el Lab 0_6, que ellas se acerquen a estos sectores y que sientan no solo que hay «posibilidades», sino también que tienen las capacidades y el espacio para formar parte.

El juego, la base del proyecto

Uno de los pilares del proyecto es el juego. Y lo es porque es «la forma natural de los niños para relacionarse con el mundo». Pero, ¿qué quiere decir juego? Lo explican desde el Lab 0_6: «Que hay propuestas y materiales diferentes y que los niños tienen la iniciativa para decidir dónde van, qué normas se imponen y qué preguntas se hacen», explican. Y aquí radica la clave del proyecto: aprovechar el juego orientado para aprender.

03 foto dones stem pag 2 3 / Jordi Torras (UManresa)

Las propuestas del Lab 0_6 están «enfocadas y abiertas». Enfocadas porque la persona adulta las ha diseñado con el objetivo de trabajar alguna cuestión en concreto relacionada con la ciencia. Y abiertas porque hay posibilidades diferentes, no existe una única respuesta. Además, también se intenta poner sobre la mesa formulaciones potentes, que signifiquen un reto. El juego queda así estrechamente relacionado con el instinto investigador de las niñas y los niños: «La actividad de explorar de los niños es innata y les otorga un conocimiento de cómo funciona el mundo».

En este sentido, el hecho de contar con espacios de libre elección, que puedan escoger la propuesta que prefieran, favorece al aprendizaje de los más pequeños y despierta su interés por la ciencia. Además, tal como lo definen desde el mismo proyecto, también es un espacio «muy favorecedor para la inclusión». Por un lado, porque se trata de propuestas en las que pueden participar todos los niños y las niñas, indiferentemente de la procedencia y la capacidad. Por otro lado, porque no hay «evidencia del error, aquí todo el mundo hace las cosas diferentes, no se señala a nadie». «Además, también miramos que las propuestas no contengan discriminaciones de género, que sean accesibles para todo el mundo y se introduzcan otras culturas», detallan.

Investigación y formación

En el 2020 se inició el proyecto europeo Communities for Sciences (C4S) – Towards Promoting an Inclusive Approach in Science Education, liderado por la Umanresa, con el objetivo de difundir el modelo pedagógico del Lab 0_6 como referente «para crear una ciencia más inclusiva» a escala europea. Tres años después, se puso en marcha el Impact LAB: análisis de un espacio de ciencia inclusivo para la primera infancia con la participación de las universidades de Zaragoza y Valladolid que, a raíz de la experiencia, han recreado espacios similares en sus centros. El objetivo de este estudio consistía en medir el impacto pedagógico de las visitas al Lab 0_6.

Más allá de la investigación, la formación de los profesionales representa otro de los pilares del proyecto. Aprovechando que el alumnado del grado en Maestro de Educación Infantil se encuentra en el mismo edificio que los Lab, se produce un intercambio de conocimiento continuado: «Las estudiantes se inspiran en el Lab y aprenden la idea de llevar a cabo propuestas enfocadas, pero abiertas».

04 foto dones stem pag 2 3 / Jordi Torras (UManresa)

También se llevan a cabo formaciones a profesionales de centros educativos bajo demanda. Algunas escuelas, después de visitar el Lab, quieren crear espacios de libre elección y necesitan asesoramiento. En este sentido, desde la dirección del proyecto han detectado que «los niños se lo pasan muy bien, pero las intenciones de los maestros quedan ocultas, sobre todo en ciencia, debido a que no tienen conocimiento científico». A partir de aquí, se intenta transmitir que «con poca cosa podemos ayudar los niños y niñas a entender y organizar el mundo».

Así pues, más allá de convertirse en un espacio que despierta vocaciones científicas en las niñas, también representa un lugar en el que se acerca la ciencia a las mujeres, ya que el porcentaje femenino en la educación primaria es muy elevado.

Una expansión constante

La idea nació hace 10 años y el proyecto se inauguró en el 2016 como una experiencia que «reportaba la necesidad de espacios educativos ajustados a la realidad de las niñas y los niños de la etapa de educación infantil». A partir de aquí, no ha parado de crecer. Un año después de su inauguración, gracias a la financiación pública de FECYT Ciencia sobre ruedas, se creó el Lab sobre ruedas. Con el objetivo de «generar, transferir y difundir conocimiento vinculado a la didáctica de la ciencia en niños de 0 a 6 años», se preparó una furgoneta para llevar materiales y propuestas a centros de toda Catalunya.

01 foto dones stem pag 2 3 / Jordi Torras (UManresa)

Más tarde, nació el premio La ciencia y los niños, para promocionar la educación científica en edades tempranas y, también, «ayudar los maestros e incentivarlos a producir ciencia en la escuela». En el año 2023 se creó un nuevo galardón, La ingeniería y los Niños, con el fin de potenciar el conocimiento también en este sector. Con la llegada de la pandemia se impulsó el Lab en casa y poco después llegó el Lab itinerante. Además, en el 2021 se estrenó el programa televisivo Lab 0_6 – La serie, que acerca la ciencia a las familias en un formato accesible.

Como punto de inflexión y que supuso un nuevo impulso para el proyecto, con la inauguración de un nuevo edificio en el campus de la UManresa se habilitaron 2 espacios, el Lab 3-6 y el Lab 6-8. Esta ampliación permitió duplicar la capacidad y se añadió una aula de observación entre los espacios para «observar situaciones de aprendizaje dentro del Lab 0_6 sin interferir en las acciones espontáneas de los niños». Unos meses después abrió la guardería Upetita, con un espacio de ciencia para niñas y niños de 0 a 3 años.

Durante el año pasado se creó un laboratorio móvil específico orientado a la ingeniería y la tecnología, el TecnoLab, que se ofrece a grupos escolares de 3 a 8 años. Este año y como última novedad, se ha puesto en marcha el RuralLab, que ya ha visitado cerca de cuarenta escuelas rurales. De esta manera, después de una década expandiendo el proyecto, el Lab 0_6 se ha convertido en una referencia en el mundo de la educación primaria y, además, ha tenido la capacidad de acercarse a diferentes necesidades y edades