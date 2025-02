Las carreras STEM con menos paridad

La presencia de las mujeres en las carreras STEM va en aumento, aunque es un crecimiento lento, año tras año, el porcentaje de chicas que deciden matricularse en ámbitos como Química, Arquitectura o Matemáticas es mayor. Aún algo lejos de la paridad absoluta, algunas carreras se acercan más que otras. Mientras que en ciencias como Biología, las alumnas llegan a suponer el 60% de la clase, en algunas ingenierías y carreras de programación, esa cifra no pasa del 15%.

Es el caso de Ingeniería de computadores, con un 11,12%; Ingeniería mecánica, con un 14,06%, o Ingeniería eléctrica, con un 14,8%, según cifras del Sistema Integrado de Información Universitaria del curso 2022/2023. La carrera STEM que bate el récord es Ingeniería del automóvil, con tan solo un 5,03% de estudiantes chicas. En el ámbito de la informática, carreras como Diseño de bases de datos (12,84%) o Desarrollo de Software (13,8%) son los estudios con menos alumnas.

“Como máximo llegamos a ser unas cuatro chicas por clase, de 30 alumnos”, explica Elena Riera, estudiante de doble grado de Ingeniería Mecánica y Electrónica en la Universidad EUSS. “En mi experiencia, suele haber más mujeres en ciencias de salud, biología, medicina… en cambio, cuando son temas más tecnológicos, siempre se ha visto como algo más popular entre hombres”. No es el caso de Riera, que ya está en cuarto curso de este doble grado. Ni tampoco de Carina Álvarez, estudiante de Ingeniería Mecánica. “Me metí en una ingeniería porque me gustan las matemáticas y las ciencias, por suerte siempre he tenido un entorno que me ha apoyado, todo mi grupo de amigas éramos unas flipadas de mates”.

“Me ha gustado el mundo de motor desde hace años”, explica María García, estudiante de la misma carrera. Coincide en Riera en esa división de las ciencias en dos. “En el bachillerato, había muchos más chicos en el tecnológico, y muchas más chicas en el científico-sanitario”. Unos estereotipos de género que se perpetúan generación tras generación, pero que poco a poco van cambiando. “Sí que veo que cada vez hay más chicas en las ingenierías, eso está muy bien, que las mujeres decidan entrar en un campo dónde no son predominantes”.

En el caso de Ingeniería Mecánica, el porcentaje de alumnas matriculadas en el 2015 era de menos del 13%, mientras que ahora supera el 14%. Un aumento pequeño, pero que se mantiene en estas y las demás carreras mencionadas. “Sí que ha habido una evolución, o al menos así lo vemos”, explica Zhen Julià, estudiante de 3º de Ingeniería Biomédica. “El cambio lo veo cuando voy a mi antiguo instituto, antes en el tecnológico no había ninguna chica, y ahora, cuando he vuelto, sí que he visto bastantes jóvenes”. En cuánto a los motivos de ese cambio, Julià señala un cambio de mentalidad en la sociedad. “Cada vez se habla más del tema, se hacen más charlas, y se disminuyen las chicas que no escogían estas carreras por miedo o inseguridad”.