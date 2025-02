'El Sapo' confiesa cómo incendió el Windsor: "Yo no soy Santa Claus, jamás me arrepiento de nada"

La madrugada del 12 al 13 de febrero de 2005 sigue siendo uno de los mayores misterios sin resolver de la historia reciente española. Casi cuatro lustros después, el incendio del Windsor aún sigue siendo una incógnita. En un especial de Cuatro titulado 'Sapo S.A', Jon Imanol Sapieha Candela, emerge de las tinieblas para contar cómo orquestó este incendio y lo hace sin remordimientos: "Yo no soy Santa Claus, jamás me arrepiento de nada".

'El Sapo', como se conoce en el mundo del hamba a Saphieha Candela, reivindica así la autoría del fuego, pese a que la versión oficial señala a un cortocircuito como el causante del incendio que consumió este rascacielos de 106 metros de altura durante 24 horas, en pleno centro financiero de Madrid. "Yo quemé la Torre Windsor", proclama en el adelanto. De este modo, las teorías conspirativas -se especulo con un sabotaje, un ajuste de cuentas o incluso una operación encubierta- se reavivan de nuevo.

'El Sapo' reveló que fue un "encargo" que le llegó mediante una llamada "unas dos semanas antes", en la que se subrayaba que "tenía que ser algo rápido". Tras ello, puso en marcha el plan: "Hicimos vigilancia del edificio para saber cuáles eran las ventanas que tenían luz. Sabíamos el sistema de rondas que tenían los guardias de seguridad por la noche y sabíamos cómo era el edificio".

'El Sapo' confiesa que quemó el edificio Windsor: cuánto le pagaron y por qué se lo encargaron #IncendioWindsor20años https://t.co/c5B2VatRRN — Cuatro (@cuatro) February 11, 2025

Según las palabras de Sapieha Candela, junto a él, otras cuatro personas participaron en la operación: "No tenían nada que ver con los otros robos que cometí. Era gente diferente. No tengo contrato de exclusividad con nadie. Ninguno era español. Mi equipo no suele tener españoles".

Incedio del edificio Windsor en Madrid, el 12 de febrero del 2005 / JUAN MANUEL PRATS

Se cumplen 20 años del que por entonces fue el mayor incendio de un rascacielos en España. El edificio Windsor, en Madrid, se prendió fuego en la noche del 12 de febrero de 2005. Por aquel entonces surgieron diversas teorías sobre el origen, pero el autor de los hechos tiene nombre y apellidos: Jon Imanol Sapieha Candela, alias 'El Sapo'.

El autor confeso de las llamas que arrasaron y provocaron la desaparición del Windsor participó en un especial de Cuatro titulado 'Sapo S.A. - Memorias de un ladrón'. En dicho reportaje, no sólo admitió su responsabilidad en el fuego, sino que dio detalles espeluznantes tanto de cómo lo llevó a cabo como sobre los motivos.

'El Sapo' reveló que fue un "encargo" que le llegó mediante una llamada "unas dos semanas antes". En ella le indicaron que "tenía que ser algo rápido". Tras ello, puso en marcha el plan: "Hicimos vigilancia del edificio para saber cuáles eran las ventanas que tenían luz. Sabíamos el sistema de rondas que tenían los guardias de seguridad por la noche y sabíamos cómo era el edificio".

Según los testimonios de "El Sapo", esquivar a los cuatro vigilantes no resultó muy complicado



🔥 #IncendioWindsor20años

🔴 https://t.co/oJ6E3gHft2 pic.twitter.com/Vwi72tAREc — Cuatro (@cuatro) February 10, 2025

Jon Imanol Sapieha confiesa que coincide con bomberos en el edificio



🔥 #IncendioWindsor20años

🔴 https://t.co/oJ6E3gGHDu pic.twitter.com/bPsapQIlCX — Cuatro (@cuatro) February 10, 2025

Según las palabras de Jon Imanol Sapieha Candela, además de él, otras cuatro personas orquestaron los hechos del Windsor: "No tenían nada que ver con los otros robos que cometí. Era gente diferente. No tengo contrato de exclusividad con nadie. Ninguno era español. Mi equipo no suele tener españoles".

Incedio del edificio Windsor en Madrid, el 12 de febrero del 2005 / JUAN MANUEL PRATS

Los documentos

La noche del incendio, en la que tenían como objetivo robar unos documentos, subieron por unas escaleras paralelas al montacargas. "La carpeta era de color verde y tenía unos 600 o 700 folios dentro. Estaba encima de una mesa", explica, sin querer dar más detalle: "Si quieres vivir y te gusta la vida, no te lo puedo contar. Te estoy salvando la vida", declara ante el periodista de Cuatro.

'El Sapo' da todo lujo de detalles y asegura no arrepentirse. "¿Arrepentimiento de qué? Yo no soy Santa Claus. Y vengo a trabajar y jamás me arrepiento de nada. Además, ya me habían pagado millones de euros y era tarde para arrepentirnos", zanja el ladrón, que se define como "un psicópta".