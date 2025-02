Educació oferta 16.636 plazas para el concurso de traslados de docentes

El Departament d'Educació i FP ha publicado la resolución provisional del concurso de traslados de este curso con 16.636 plazas, cifra que los sindicatos consideran insuficiente. El concurso de traslados es el procedimiento por el cual un funcionario de carrera obtiene una destino definitivo o puede cambiarlo por otro. La publicación se ha realizado este lunes en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC). Los sindicatos exigían un mínimo de 35.000 plazas, ya que defendían que estos eran los funcionarios en prácticas o sin destino definitivo que deberían poder optar a uno después de los procesos de estabilización. Por ello, la portavoz de USTEC, Iolanda Segura, ha asegurado que están decepcionados con la resolución provisional, que consideran completamente insuficiente.

Segura ha explicado que la conselleria les ha asegurado que hay la voluntad de sacar más plazas el próximo curso en el marco de un concurso de traslados autonómico, pero ha lamentado que no tienen ningún "papel por escrito con una planificación hecha" que garantice que esto será así.

En todo caso, ha considerado que era ahora cuando deberían haber salido al menos gran parte de estas 35.000 plazas que exigían. En este sentido, ha criticado que desde el Departament se continúen "protegiendo" plazas perfiladas y que se congelen otras para no afectar diversos proyectos.

Según datos elaborados por CCOO, de las 16.663 plazas vacantes provisionales que han salido a concurso, 10.184 son en institutos, 4.560 en escuelas y zonas escolares rurales, 1.444 en institutos escuela, 202 en escuelas de arte, 145 en escuelas oficiales de idiomas y 128 en centros de educación especial.

En un comunicado, este sindicato ha exigido a Educación una negociación "real", que ha lamentado que hasta ahora no se ha dado. Entre otras cosas, ha señalado que no se han compartido los criterios para decidir qué plazas han salido a concurso y cuáles no, y ha considerado que esta debería ser información pública para evitar "opacidad" en el procedimiento.

En cuanto a la cifra, calculan que hay 45.711 personas con destino provisional que deberían obtener uno definitivo. Por ello, han reclamado que se ofrezcan todas las vacantes "reales" y se garantice así la movilidad geográfica bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad, concurrencia pública y transparencia en la adjudicación.