Encarnación Carrasco, profesora de la UB: "Vemos actitudes y comportamientos inaceptables en un estudiante universitario"

Doctora en Lingüística y Filología románica y coordinadora del grado de Mestre de Educació Primària de la Facultat de Educació de la Universitat de Barcelona (UB), Encarnación Carrasco asegura que algunos alumnos entran en la facultad con graves carencias académicas en competencias tan básicas como la lingüística y la lectora. En ocasiones, la docente e investigadora también observa entre sus estudiantes, que son los futuros maestros, cierta inmadurez y un escaso sentido de la responsabilidad.

¿Tienen carencias graves los alumnos y alumnas que entran en la universidad? Rotundamente sí. No todos, pero una amplia mayoría. La semana pasada, en el Consejo de Estudios, tuvimos un debate muy interesante sobre las actitudes de cierto alumnado.

Una amplia mayoría del alumnado tiene carencias graves

Preocupante dado que son los futuros maestros. Exacto. En la Universitat de Barcelona hay 17 facultades. La que más estudiantes tiene es Economía y Empresas y luego vamos nosotros. El grado que yo coordino, Maestros de Educación Primaria, tiene 2.000 alumnos. Antes de entrar, les hacemos las Pruebas de Aptitud Personal (PAP) y las suspenden un 40%, así que solo entra en la facultad el 60% que las aprueba. En asignaturas de primer curso, como catalán, la mitad de los matriculados (alguno de ellos son repetidores) suspenden. Castellano le va a la zaga y después, inglés. Esto son datos del curso 23-24. No solo hablo de carencias académicas. El perfil psicológico también ha cambiado. A veces notamos cierta inmadurez, falta de ética y sentido de la responsabilidad. También hay ausencia de hábito lector, que es muy grave.

¿A qué lo achaca? Podemos decir que vienen mal preparados de primaria y secundaria. Pero la causa es multifactorial e incluye una exposición excesiva a las pantallas y redes sociales. Yo hablaría de ciberadicción. Otro déficit importante es que les cuesta mucho concentrarse y poner atención. Es complicado que atiendan un discurso mucho tiempo seguido. Hay quien responsabiliza a la pandemia, pero vale ya de culpar de todo al covid.

La asignatura de primer curso de Catalán la suspenden la mitad de los alumnos; Castellano le va a la zaga y después inglés

¿Cuándo comenzó a cambiar el perfil de los estudiantes? Hace ya varios años, desde antes de la pandemia, y ha ido creciendo. Por no hablar de la salud mental. Pero no es algo que esté pasando solo aquí. Tengo contacto con muchos colegas de Francia e Italia y están más o menos igual con la salud mental y los malos hábitos de vida de los estudiantes.

¿Quién o qué es el responsable? Hay de todo porque la universidad es un reflejo de la sociedad. Hay alumnos que arrastran casos de 'bullying' en secundaria. Otros han vivido un mal divorcio de sus progenitores o la desestructuración de la familia. Hay actitudes y comportamientos que son inaceptables en un estudiante universitario, pero todavía más en un futuro maestro.

El perfil psicológico también ha cambiado: notamos cierta inmadurez, falta de ética y sentido de la responsabilidad; también hay ausencia de hábito lector

¿Qué es, para usted, inaceptable? Te lo explico con un ejemplo. Hace días, una profesora estaba de baja médica y otra colega se propuso para sustituirla ese día. A los alumnos de la docente enferma les dijo que tendrían una sustituta la semana siguiente. ¿Y qué pasó? Que esa docente no tuvo a nadie en clase. Es inadmisible. Alegaron que no habían recibido el correo anunciando el cambio, pero no es verdad. Como jefa de estudios, estoy acostumbrada a determinadas situaciones. El otro día, un alumno no consiguió lo que quería y me advirtió de que hablaría con la decana y con el Síndic de Greuges de la universidad.

¿Quería que le subiera la nota? No, era por la matrícula en una asignatura que no había tramitado a su debido tiempo. Otros alumnos te mandan 14 mensajes por algún asunto. Si un estudiante no tiene la razón, no la tiene. Como coordinadora de grado intento ser ecuánime, no doy la razón ni a un colectivo ni a otro de manera sistemática. Hay colegas que lo hacen y creen, por sistema, que el alumno tiene razón. Pues no. Y lo mismo sucede al contrario: los profesores no tenemos siempre la razón. Los alumnos que dan problemas pueden ser un 20%. Y los graves son anecdóticos, pero nos consumen tiempo y energía. Después de la pandemia tuve que ir a reñir a un grupo de 3º porque dos profesores, una veterana de matemáticas y otro joven de historia, no podían con ellos. No sé, a lo mejor tendríamos que hacer como en los colegios e institutos y requisar los móviles porque estoy viendo que son incapaces de seguir un discurso más de cinco o diez minutos… En 2019 les pregunté en una encuesta cuánto tiempo podían estar sin consultar el teléfono y la mayoría me dijo que dos o tres minutos. También nos quejamos de la falta de interés cultural e intelectual. Alguno te confiesa directamente que no le gusta leer.

Otro déficit es que les cuesta concentrarse y poner atención: es complicado que atiendan un discurso mucho tiempo seguido. Hay quien responsabiliza a la pandemia, pero vale ya de culpar de todo al covid

En esas actitudes, las familias también tendremos alguna responsabilidad. Sí, claro, los padres helicóptero, esos que me escriben a mí directamente. Yo les pregunto si su hijo es menor de edad…

¿Qué le piden los padres? Pues, por ejemplo, se quejan de que su hijo aún no tiene profesor de catalán. Otros vienen al despacho. Hace poco hicimos un grupo de discusión con maestros en activo, muchos de los cuales ocupan cargos como jefes de estudio o directoras. Los invitamos a la facultad y les preguntamos qué carencias profesionales detectaban en los maestros noveles. La lista es larga: atención a la diversidad, nivel de competencia en catalán, vocación, adaptación al contexto de la escuela, aceptar críticas constructivas, compromiso, iniciativa, proactividad, flexibilidad, ciencias, didáctica, competencias comunicativas, vocación y trabajar en equipo. Todo esto, insisto, son carencias. Falta cultura del mundo de la educación, gestión de aula… Los maestros veteranos consideran que a los noveles les falta formación en todos estos ámbitos.

Los docentes detectan carencias en los maestros noveles como falta de competencia en catalán o didáctica, poca aceptación de la crítica constructiva o trabajo en equipo

¿Qué medidas ha tomado la universidad para suplir esas carencias? Desdoblamos las clases de catalán, inglés, castellano, prácticas de laboratorio y plástica para que, como mucho, haya 30 alumnos, que es un lujo. Hay toma de conciencia y sensibilidad y los servicios lingüísticos ofrecen ayudas y becas.

¿Esas lagunas se salvan durante la carrera? Tengamos en cuenta que cuando nos llegan son adolescentes de 18 o 19 años y en 4º están a las puertas de la madurez. Los oyes hablar y ya percibes un lenguaje técnico, ya ves al profesional que será.

Suscríbete para seguir leyendo