El sencillo test que puedes hacer en casa para saber si tu insomnio está causado por problemas digestivos

Una alimentación saludable, deporte regular y descansar figuran como los tres pilares indispensables para tener mayor calidad y esperanza de vida. Aunque los mitos rodean a estos tres fundamentos, dormir bien continua estando infravalorado. Si sufres de insomnio, también es importante revisar la digestión, ya que todo en nuestro organismo está relacionado.

El psiconeuroinmunólogo, nutricionista y fisioterapeuta Xevi Verdaguer, con más de 300.000 seguidores en Instagram, explica la importancia de este tercer pilar. "Casi el 50% de la población española tiene mal descanso y eso está relacionado con problemas digestivos. La gente que tiene problemas de estómago toma pastillas para dormir y su origen está en el estómago", ha asegurado en el podcast 'Tengo un plan'.

"Hay mucha gente despistada tomando suplementos para dormir. Entonces hay un test que todo el mundo puede hacer en su casa para ver si el estómago está bien", ha desvelado. "El estómago sirve para digerir pero tiene mucha relación con el sistema inmunológico, con el descanso", ha añadido.

"El estómago tiene que ser una auténtica caldera para poder absorber y digerir los nutrientes y que no se tenga reflujo. A la que al estómago le falta ácido y hay reflujo la gente duerme mal", ha confirmado. Por ello, ha explicado un sencillo truco para que la gente compruebe su salud digestiva. "Hay que poner bicarbonato en un vaso de agua y la idea es que cuando tu tomas el bicarbonato reaccionará con el ácido del estómago y te saldrá un eructo de C02 en menos de dos minutos. Si tienes un eructo en menos de 2 minutos estás perfecto", ha destacado

"Es como morir"

Hay muchos tópicos alrededor del descanso, pero si algo asegura Verdaguer es que más no siempre es mejor. “La gente que duerme más de diez horas tiene una esperanza de vida peor y los que duermen menos de 7 horas también. Descansar mal está relacionado con problemas inflamatorios crónicos", ha revelado.

Compensar las horas el fin de semana tampoco es positivo, ya que todavía genera peores consecuencias en el cuerpo. "Eso de dormir poco entre semana y dormir once horas el fin de semana para recuperar es cagarla siete días consecutivos todos los días. La has cagado toda la semana y también el fin de semana", ha reconocido.

Y es que "no dormir por la noche hace que durante el día tengas más ansiedad por comer". Si has dormido poco, "el cuerpo pide glucosa porque hay resistencia a la insulina. Te apetecerá una tortita y algo de Nutella, una cocacola. algo que te suba la glucosa aunque sgas una dieta keto".Ni roncar ni hacer apneas es bueno, ya que recorta la esperanza de vida. "La persona que hace apneas sabe que no es sano. Es como morir intermitentemente. Le subirá el azúcar, tendrá hipertensión, enfermedades neurodegenerativas y se morirá antes, segurísimo”