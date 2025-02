Santi Rodríguez: "La risa es un arma de construcción masiva"

La fama se la otorgó un personaje de la serie 'Siete Vidas' al que llamaron ‘el frutero’, y estos días sopla las 40 velas de una trayectoria que comenzó en garitos de Granada y que continuó en el programa 'El club de la comedia'. Cree que su mayor defecto es la vehemencia y su mayor virtud la bondad. La obra 'Como en casa de uno… en ningún sitio', con doce temporadas a la espalda, levanta el telón en el Teatro Aquitania de Barcelona. Es, además, embajador de la Asociación Española de Síndrome de Down en Jaén y colabora con Aspace, asociación para personas con parálisis cerebral.

¿Como en casa en ningún sitio?

Sí, y además me gusta ponerle un nombre a los espectáculos de modo que la gente sepa lo que va a ver. Es el viaje por el mundo de una persona con dos puntos de vista antagónicos: la que piensa que todo lo que tiene es lo mejor y lo de fuera es malo, y la que cree que todo lo que viene de fuera es mejor que lo de casa.

-Usted ¿dónde se sitúa?

Dijo Shakespeare que en el término medio está la virtud, y yo estoy ahí porque creo que no hay verdades absolutas, todo tiene su explicación, y si nos pusiéramos más a menudo los zapatos del de enfrente entenderíamos por qué a veces camina de una manera u otra.

¿Qué se supone que es la risa?

Algo muy serio, uno de los alimentos más efectivos que tiene el espíritu, la risa es un arma de construcción masiva, una vacuna contra la situación que vivimos ahora mismo y que a lo largo de la Historia ha servido para que el ser humano haya podido salir delante en muchas ocasiones. Conseguir que una persona se ría es un momento mágico.

¿Qué vende más, la risa o el llanto?

El llanto vende mejor, pero la risa vende más. Al espectador le atrae más la comedia, pero el drama está más valorado. Cuando le entregaron el Premio Goya a Carmen Machi dijo: 'qué curioso, se ha premiado una comedia'. Yo tengo la maravillosa costumbre, aprendida de mis admirados Tricicle, de salir a despedir al público al terminar la obra.

¿Le cuesta mantener los pies en el suelo?

Tengo una de las profesiones más bonitas de este mundo, pero olvidarme de lo que me costó en su día llegar hasta donde estoy y malgastar el cariño del público, eso no tendría perdón. Soy muy agradecido y mi público también lo es. Lograr durante más de una hora que las personas se olviden de la porquería de la semana y se rían, eso es muy grande.

¿Tan mal estamos?

Cada día peor, no quiero pensar que vamos hacia la extinción porque soy positivo, pero no me gusta la falta de empatía, la confrontación y la polarización que aumentan a diario, no me gusta que pensemos que mientras nosotros estemos bien el mundo se puede ir al carajo. No sé si tenemos solución, pero hemos de reflexionar porque en el momento en que disculpamos cualquier tipo de violencia, estamos cometiendo un error.

Estudiaba Derecho y cambió su hoja de ruta.

Es que me di cuenta de que con la risa superaba mi timidez extrema. Tengo mucho sentido del ridículo, pero luego subo al escenario y no me importa salir con el culo al aire, como en mi obra 'Infarto: no vayas a la luz', que salgo con el gotero y la bata de enfermo para contar lo que me pasó cuando me ingresaron por un infarto.

Dice que estuvo en el más allá.

Fue una ECM [Experiencia Cercana a la Muerte], a mí me reafirmó que la vida no se acaba aquí, algo que ya creía por mi fe. No le pongo nombre a lo que vi, tampoco vi la luz, pero ahí estaban mi tía y mi abuela esperándome, pero dijeron que no era mi momento. Fue una sensación placentera, y por eso no tengo miedo a morir, pero tampoco tengo prisa.

En la enfermedad los baños de realidad son lo más real.

Efectivamente, y somos como Dolly, el pez de Buscando a Nemo, porque tenemos la memoria muy corta. Aplaudimos durante semanas a los sanitarios en época de pandemia y duró poco. Ahora están maltratados y hay que pelear por una Sanidad en condiciones, porque un día te cae la pelotita en la casilla y te toca. Lo vivo con mis discapacitados.

Las Instituciones, ¿cómo se portan en el asunto de las asociaciones y oenegés?

Están en otras cuestiones, como los pactos, todos los partidos actúan igual y lamentablemente dependemos de la iniciativa privada. La política utiliza mucho dinero para asuntos que yo no veo que mejoren, y veo escasos resultados en Sanidad y Educación. ¿A dónde va el dinero? Yo me he vuelto daltónico en la política, no me creo a nadie.

Si escribe una carta a los reyes Magos, ¿qué les pide?

Sigo creyendo en ellos, me cubro la cabeza la noche que vienen. Sería una carta larga, les pediría que nos ayudaran a abrir los ojos para poner orden, que me trajeran un mundo con personas y sin mostrencos. Yo ya ni pongo la tele, y al leer la prensa pienso ¿qué pasó con la objetividad?

¿Un cáncer social?

Las redes sociales, y es de los más grandes del mundo. Me aprovecho de ellas, pero ellas de mí no. Hay quien se pasa el día, me los imagino con una bolsa de 'cheetos' y pensando a quién fastidio hoy, sobre todo en la red X.

¿Un hobby?

Me gusta mucho cocinar, soy útil y mejoro la vida a otros. Durante años ha sido mi esposa la que se ha ocupado de todo y de nuestras hijas mientras yo estaba fuera, pero eso sí, al terminar los rodajes yo no me iba de fiesta, me iba a casa. Ahora que puedo me ocupo de cuestiones de la casa, ahora cocino y plancho.

¿Una película estelar?

'Memorias de África', que ya le he lavado a mi mujer el pelo en medio del campo. También se lo lavaría a Meryl Streep, y le diré que hoy, de mayor, porque me aportaría mucho más que cuando era jovencita. La conversación sería estupenda.

-Se arrepiente de…

De haberle dedicado tiempo y energía a personas que no lo merecían.

