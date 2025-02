El recorte horario de materias troncales en la ESO para diversificar el currículum hace mella también en Historia: "Llegan a 4º con lagunas brutales"

Las últimas encuestas vienen constatando algo que no ha sorprendido ni a profesores ni a padres de adolescentes y postadolescentes y que viene de lejos: si hubiera elecciones en España hoy, el partido más votado en la franja de 18 a 24 años sería Vox, con el 25% de intención de voto. "No ven el peligro, porque, si no te lo han enseñado, no existe; el pensamiento crítico sirve para eso. El problema no es que no puedan ganar al Trivial, sino que son incapaces de detectar en la actualidad comportamientos que provocaron desastres en la historia. Las ciencias sociales sirven para entender el presente y es imprescindible un sustrato, unos conocimientos, para fundamentar un pensamiento crítico real ante discursos como los de Trump, Abascal o Alvise", reflexiona el profesor de Historia Miquel Carceller.

Cada aniversario de las grandes fechas de la Historia Contemporánea da pie a encuestas que corroboran un preocupante desconocimiento entre los más jóvenes. Días atrás, con motivo de los 80 años de la liberación de Auschwitz, casi la mitad de los jóvenes franceses decían desconocer de qué se trata el Holocausto nazi. Y el 50º aniversario de la muerte de Franco también ha puesto bajo el foco carencias importantes en el conocimiento de la dictadura franquista y la historia reciente. Unas lagunas que llevan irremediablemente a la pregunta: ¿cómo se está estudiando la Historia en la ESO?

Uno de los problemas –además de la infinidad de horas que esos chavales pasan expuestos a los contenidos de extrema derecha que corren como la pólvora entre sus teléfonos– es que los institutos cada vez tienen menos horas para ofrecerles unos contenidos históricos que podrían ayudarles a desmontar los efectivos discursos 'tiktokeros'. Las distintas reformas educativas han ido restando horas a las materias antes llamadas 'troncales' para dárselas a nuevas materias transversales, como los 'proyectos'.

Primero, hace ya varios años, se pasó de cuatro a tres horas semanales de Ciencias Sociales en la ESO y, en una parte importante de casos –en Catalunya hay autonomía de centro y cada instituto es mundo–, en los últimos años se ha pasado después de tres a dos.

Autonomía de centro

"Cada centro organiza a su manera, pero Ciencias Sociales suele ser la candidata habitual para 'ceder' horas para estas nuevas materias. En el caso de mi instituto, hemos pasado de tres a dos horas de Ciencias Sociales en primero y segundo de ESO, y es un poco dramático; no puedes tratar en profundidad todos los temas que querrías, y después llegan a 4º con lagunas brutales, sin saber diferenciar entre la edad medieval y la moderna", expone un docente de esta materia.

Pese a que la organización depende de cada proyecto educativo, de forma bastante generalizada, en primero de ESO se estudia de la Prehistoria hasta Roma; en segundo se estudia el Islam, la Edad Media y la Edad Moderna; en tercero muchos centros lo dedican a Geografía –las ciencias sociales aún las dos disciplinas y, cuando hay que recortar, la Geografía suele ser siempre la gran damnificada– y en cuarto de ESO se estudia "toda la Contemporánea".

"Profundizar es imposible"

"¿Cómo puedes profundizar ni lo más mínimo en los temas? No se puede. Los alumnos en teoría sí tenían que acabar la ESO sabiendo que en España hubo una Guerra Civil y qué pasó, pero es complicado hacerlo bien en el contexto actual", explica otro profesor, quien detalla, por ejemplo, que este curso, en cuarto de la ESO, han estudiado, durante el primer trimestre, la Revolución Francesa, el movimiento obrero, las Revoluciones Liberales y la caída del Antiguo Régimen en un solo tema, "y los alumnos retienen lo que retienen".

"Es mucha información concentrada y, si solo das titulares, no entienden nada", sigue este otro docente. "En un segundo tema, en febrero, das el Imperialismo, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, y después, de marzo a mayo, un poco Restauración, República, Segunda República, Guerra Civil y un poco de Franquismo, todo en un tema, también. En un solo curso, cuarto de ESO, tienes que explicar toda la historia contemporánea de España y del mundo. A partir de ahí, obviamente quedan muchas cosas colgadas, y depende de la priorización que haga cada docente. Yo, por ejemplo, opto por comprimir bastante el siglo XIX y tener solo las ideas clave del liberalismo, y centrarme en la Segunda Guerra Mundial y el Franquismo para llegar a la Transición", añade el profesor.

Otra de las cuestiones que aparece siempre que se plantea esta cuestión y muchas otras vinculadas a la escuela es la dictadura de la atención. "La capacidad de atención de los chavales ha disminuido; ya no es que no entiendan lo que leen, es que muchas veces no entienden lo que escuchan", reflexiona otro profesor, que coincide con Carceller en que "cada vez cuesta más que un alumno entienda un enunciado" y los problemas de comprensión lectora afectan más a las materias en las que las lecturas tienen un papel importante, como la Historia. "La comprensión lectora se mejora practicando y para eso necesitaríamos más horas que no tenemos", zanja el docente.

También aparece de forma frecuente entre el profesorado de Historia la cuestión de la libertad de expresión de los docentes. "Los profesores estamos también en el punto de mira de la ultraderecha y tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, antes había un consenso que se ha roto. Me consta que hay retos de Tiktok de provocar al profesor diciendo ¡Viva Franco!, a ver cómo reacciona y grabarlo: la desprotección del profesor es total y ese es otro factor a tener en cuenta", pone sobre la mesa otra docente.

