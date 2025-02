El gran tamaño del cerebro, una de los motivos de la expansión de loros y cotorras

Hace más de una década, era habitual escuchar el canto áspero y repetitivo de las cotorras argentinas paseando por debajo de los árboles Barceloneses. Pero lo que no era normal era verlas a ellas en el suelo, compitiendo por las migajas con las palomas, que hasta entonces eran las reinas de las plazas y aceras. En cambio, ahora es frecuente observar su plumaje verde y llamativo sin tener que levantar la cabeza hacia las copas.

"Este cambio de conducta explica muy bien la capacidad de adaptación de ciertas especies", detalla Joan Pino, ecólogo experto en especias invasoras, además de director del CREAF (Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales).

En los últimos tiempos, en Barcelona se han llegado a avistar hasta siete especies de loros y cotorras. Tres de ellas se han asentado de forma fija (la cotorra argentina, la cotorra de Kramer y la aratinga mitrada). Otras dos lo han logrado pero de manera más dispersa y parecen estar en declive (la aratinga cabeciazul y la aratinga ñanday). Y otras dos, que se llegaron a ver, llevan tiempo sin aparecer en la ciudad (el lorito senegalés y la aratinga de Guayaquil).

En la famosa película de John Sturges, los siete magníficos trataban de expulsar malhechores comandados por el 'Calavera'. Pero en este caso, con los loros establecidos en Barcelona, se puede decir que las cosas funcionan al revés. En lugar de 'Los siete magníficos', se les podría catalogar como 'Los siete exóticos', aunque algunos de estas cotorras y aratingas ya no son solo exóticas, sino que también se han convertido en invasores: son ellas quienes amenazan la biodiversidad autóctona.

Inteligencia superior

"Es posible que la flexibilidad ecológica de estas especies sea un factor clave", señala Pino. "Pero también su cerebro, de grandes dimensiones, como el de los córvidos, puede haberlas ayudado", sostiene. Es decir, urracas, grajillas y cuervos, como los loros y las cotorras, tienen más posibilidades de triunfar en nuevos ambientes, incluso en los más hostiles como pueden ser los entornos urbanos, que las demás aves por el tamaño de su cerebro. "Varios estudios científicos demuestran que las aves con cerebros grandes tienen una mayor capacidad de amoldamiento", subraya el experto.

Pero, ¿por qué algunas de las cotorras se han adaptado tan bien y otras no tanto? Jordi Prieto, de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife), admite que no siempre se puede saber a ciencia cierta: "A menudo es difícil hacer predicciones sobre cómo evolucionarán las poblaciones porque se ha demostrado que cualquier de estas especies exóticas se puede convertir en invasora en poco tiempo". "Pero también hay casos en los que un ave no triunfa.

Las cotorras argentinas se han estabilizado, pero la de Kramer y la aratinga mitrada han aumentado en los últimos años

"Podríamos decir que la cotorra argentina se ha adaptado bien porque no es amazónica y no requiera un clima ecuatorial, pero esto lo desmienten la aratinga mitrada y la cotorra de Kramer", precisa Pino para mostrar la complejidad del asunto. Los periquitos, por ejemplo, se han liberado y se han escapado de las casas muchas veces. Pero jamás han llegado a reproducirse ni sobrevivir.

Cotorras argentinas en el parque de la Ciutadella. / MANU MITRU

"Sin embargo, cuanto más veces lo intentas, más posibilidades de que la expansión tenga éxito", avisa en referencia al mecanismo de las invasiones en los ecosistemas. "Cualquier especie puede ser invasora si lo intentamos lo suficiente", recalca Pino. En el caso de las cotorras y los loros, somos los humanos quienes, liberando ejemplares de forma repetida, hemos facilitado que la conquista de nuevos territorios sea una realidad para estas aves, explica Pino.

"Cualquier especie puede ser invasora si lo intentamos lo suficiente" Joan Pino — Ecólogo y director del CREAF

Prieto, además, alerta de las consecuencias para la avifauna local: "Se ha visto como pájaros, por ejemplo carboneros o picopinos, son expulsados de su territorio cuando las cotorras de Kramer ocupan las cavidades en los árboles para nidificar".

Impacto económico

El ornitólogo también avisa de que la invasión puede acabar causando impactos en la economía. "Cuando las cotorras argentinas se extiendan por la Plana de Lleida, es posible que causen daños a la agricultura, ya que aprovechan pequeñas ramas para construir sus nidos", comenta.

Cotorra argentina. / EPC

Será entonces, pronostica, cuando nos daremos cuenta de que estos loros y cotorras, por muy vistosos y bellos que sean, causan problemas. "Las especies invasoras –recuerda Prieto–, son la segunda causa de pérdida de biodiversidad".

El reto de la Administración es evitar que se llegue a este punto y aplicar acciones para garantizar la supervivencia los animales autóctonos. Y si puede ser, tratar de limitar la presencia de estos 'Siete exóticos' que alguna vez han merodeado por Barcelona para que sus poblaciones, pese a los colores alegres de sus plumas, no vayan a más.

Suscríbete para seguir leyendo