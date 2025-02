"Sin unos contenidos bien asentados es imposible ser competente": los docentes señalan las grietas de los nuevos currículums

Generalizar sobre cómo se está enseñando Historia [y el resto de materias] en los institutos catalanes en 2025 es complejo; y la dificultad va bastante más allá de la sacrosanta autonomía de centro. En un momento en el que el currículum ya no pone el foco en los contenidos, sino en las competencias, el objetivo de la escuela, repiten desde el Departament d'Educació i FP a los docentes, es que los alumnos, "en el centro del aprendizaje", adquieran las herramientas para ser ellos mismos los que lleguen a los conocimientos. Una concepción de la educación que no es nueva –la defendían ya Maria Montessori o Paulo Freire– y que plantea un mundo de posibilidades, pero que también ha generado algunas cuestiones problemáticas que los docentes ponen sobre la mesa. "En el caso de la Historia, la causa-efecto es importante y hace necesario estudiarla de forma cronológica", coincide una parte importante del profesorado.

A la pregunta concreta sobre cómo se están llevando a la práctica en el día a día esos curriculums más líquidos, la respuesta es casi siempre la misma: depende de cada profesor y centro.

"Hay diversidad entre el alumnado, pero también entre el profesorado. Hay profesores que son más de libro y apuntes, profesores que son más de 'power point' y vídeo... Depende. ¿Dependiendo del docente, los alumnos se pueden plantar al final de 4º de ESO y haber estudiado la Guerra Civil de refilón? Sí, puede pasar", apunta un profesor, quien recuerda que el currículum tampoco les obliga a hacer un contenido mínimo. "Con la nueva ley, lo importante son las competencias básicas, que sepan leer un mapa o comparar dos textos, no los contenidos; al final, lo que se mira no es qué conocimientos hayas transmitido, sino cómo lo has trabajado", prosigue otra voz docente, que plantea dudas sobre la obligada universalización del método.

"Es una falacia que los contenidos ya los pueden encontrar ellos si tienen las competencias; una falacia y un peligro. Uno de los conceptos más repetidos en el currículum es el 'pensamiento crítico' [21 veces, según ha comprobado este diario], pero no puede haber un pensamiento crítico sin unos conocimientos profundos, es imposible", apunta otra voz docente.

¿Qué dice exactamente el currículum?

Pero... ¿qué dice exactamente el currículum? Pues apunta a que "la consecución de las competencias específicas constituye la base para la evaluación competencial del alumnado", y "no hay una vinculación unívoca y directa entre criterios de evaluación y saberes [contenidos]", ya que "las competencias específicas se evaluarán a través de la puesta en acción de diferentes saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre sí".

Señala también el currículum, aprobado en septiembre de 2022, que "el profesorado debe contextualizar y flexibilizar estos criterios de acuerdo con las circunstancias de su actividad". "Tanto las competencias específicas como los criterios de evaluación y los saberes reflejan una visión funcional y activa de los propios aprendizajes de la materia", prosigue el documento.

Evaluación 'multidimensional'

"La adquisición de conocimientos y el desarrollo de actitudes, valores y compromisos requiere incorporar la multidimensionalidad de la evaluación en el proceso de aprendizaje para alcanzar los diferentes saberes al mismo tiempo en una consideración integral de la formación del alumnado", prosigue el documento.

Sobre los contenidos concretos, el currículum de Ciencias Sociales de la ESO, la materia que nos ocupa, indica cuestiones como que, en tercero y cuarto, se tienen que trabajar los 'Conflictos y violencias en el mundo actual', "estableciendo relaciones causales en algunos conflictos y violencias del siglo XX y XXI y de sus consecuencias en el presente" o los genocidios y de los crímenes contra la humanidad, haciendo una valoración de la cultura de la paz y la mediación como formas de gestión de conflictos".

Los criterios de evaluación en tercero y cuarto destacan aspectos como "distinguir los grandes cambios del mundo actual, debatiendo sus implicaciones para las generaciones futuras" o "reconocer los desafíos de las democracias modernas para el ejercicio de la ciudadanía activa, comprometida, participativa e inclusiva".

