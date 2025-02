Inteligencia Artificial, sanciones y revisiones trimestrales: los 10 cambios de la reforma de la Renta Garantizada

La gran novedad de la reforma de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) es que la podrán percibir los trabajadores con sueldos precarios. Pero más allá de este cambio normativo, la reforma de ley que ha iniciado el PSC implica muchas novedades: se revisarán los importes cada tres meses con controles aleatorios incluidos y se habilita a que el Govern pueda usar la inteligencia artificial para hacer cribajes en los bancos de datos y detectar cambios en las vidas de las familias, desaparece el complemento para quien busque empleo y se crea un modelo de sanciones que pueden vetar el acceso a esta ayuda durante un plazo de hasta cinco años.

Repasamos a continuación las 10 novedades de la reforma de la Renta Garantizada:

La Generalitat quiere calcular el valor del patrimonio e ingresos de los solicitantes de la renta para calcular si tienen derecho a ella. El patrimonio no puede triplicar la cifra que correspondería cobrar por la renta. No se cuenta ahí la vivienda habitual, ni la que se use para la actividad laboral ni el ajuar de la casa, a no ser que haya algún elemento de especial valor. Una persona sola no podrá tener más de 28.000 euros en patrimonio.

Sobre los ingresos, la nueva ley no dice durante cuanto tiempo se computan (antes eran dos meses) y lo deja en manos del reglament del Govern, algo que no gusta a algunos expertos. Lo que sí que dice el texto es que deben estar por debajo de la cantidad que les tocaría cobrar, en función de la composición del hogar. Una persona sola no puede ingresar más de 778,48 euros al mes.

En este cálculo no se cuentan las becas ni las ayudas sociales, a excepción de las ayudas por el pago de la vivienda a menos que superen el 30% de lo que les tocaría ingresar por la renta (en una persona sola son 2.800 euros al año). El cómputo de los ingresos del hogar es clave para determinar la cantidad de prestación a recibir. Si hay cero ingresos, se cobra la renta entera. Si los hay, la percibirán como un complemento, hasta que lleguen a la cantidad que les corresponda.