La playa contaminada de Sant Adrià ya es apta para el baño tras casi cuatro años de cierre

Después de una larga carrera de obstáculos, la playa principal de Sant Adrià de Besòs, situada entre la desembocadura del río y las Tres Xemeneies, es oficialmente apta para el baño. El último informe emitido por la Generalitat al que ha accedido este diario confirma que la presencia de metales ya no supone un "riesgo inaceptable" para la salud. El baño llevaba cuatro veranos prohibido en la playa del Litoral tras la detección de metales tóxicos (cancerígenos en algunos casos) como el plomo en el suelo y en aguas subterráneas. El contacto de los bañistas con la arena y el agua representaba un peligro para la salud.

10 de los 79 puntos analizados a cierta profundidad aún presentan metales contaminantes, pero no suponen un "riesgo inaceptable" para la salud

El exhaustivo proceso de descontaminación ha requerido una gran cantidad de trabajos e informes. En 2021, cuando se cerró el acceso a la playa, se empezó a buscar la fórmula para resolver este problema ambiental. Se aprobó un plan de restauración y la maquinaria pesada comenzó a eliminar la arena contaminada. No obstante, la burocracia atascó el procedimiento en varias ocasiones y se tuvo que encargar un nuevo proyecto para continuar con el saneamiento del terreno.

Cartel colgado en la valla que cierra la playa contaminada de Sant Adrià de Besòs. / RICARD CUGAT

Los temporales Ciarán (2023) y Nelson (2024) dificultaron más las cosas y ralentizaron la marcha. Ambas borrascas removieron la arena y modificaron la forma del litoral adrianense. Por tanto, se tuvo que actualizar el estado químico de las arenas superficiales con nuevos muestreos y análisis. La incertidumbre regresaba para el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs e incluso la alcaldesa, Filo Cañete, admitía que todo iba más lento de lo esperado. Después de los dos episodios de temporal, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico validó un nuevo documento con los detalles de la descontaminación. Las obras se retomaron y llegaron a su fin.

Capas superficiales

Sin embargo, todavía faltaba la luz verde por parte de la Agència de Residus de Catalunya (ARC), que durante las últimas semanas ha avalado la reapertura de la playa, que ya es segura para los bañistas. Las tareas han consistido en retirar las capas de arena más afectadas por metales pesados, entre los cuales había plomo, arsénico y cadmio. También se llevó a cabo una remedición del suelo con técnicas de excavación y tratamiento físico y químico para asegurar que los metales no pudieran desplazarse hacia el agua o alcanzar nuevas áreas del litoral.

El teniente de alcalde de Territorio de Sant Adrià, José A. Gras, explica que la playa ya no requiere de más informes ni comprobaciones y puede autorizarse el acceso de nuevo. "La fecha de reapertura será lo más pronto posible", afirma el concejal, quien puntualiza que el consistorio acondicionará primero la franja de costa antes de volver a permitir el paso. Detalla que, en los próximos días, se procederá a "limpiar la superficie de la playa, prepararla con el paso de barredoras para que pueda volver a ser usada e instalar pasarelas y módulos", retirados mientras el tramo ha permanecido cerrado. "No viene de un día o una semana, queremos que esté limpia, por lo que se necesita maquinaria", comenta.

El documento emitido por la Generalitat defiende que los trabajos de recuperación ambiental han sido satisfactorios y que las labores de saneamiento han permitido eliminar de forma adecuada y permanente la capa superficial de arena con concentraciones elevadas de metales. El riesgo para la salud ha desaparecido y la playa se puede reabrir cuando lo decida el consistorio.

Puntos débiles

Aun así, será necesario mantener un seguimiento constante, reza el informe, puesto que la contaminación persiste en las capas más profundas de la playa. Es clave asegurar que los metales no se movilizan de nuevo hacia la superficie.

La playa de Sant Adrià de Besòs, cerrada por contaminación. / Agencias

En concreto, en 10 de los 79 puntos analizados a cierta profundidad, todavía se han detectado concentraciones de metales por encima de los niveles genéricos de referencia. A pesar de ello, se considera que representan un "riesgo aceptable" para la salud. Este suelo, a partir de ahora, queda clasificado como "suelo alterado" en el registro del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica y se deberá presentar un programa de control y seguimiento para verificar que la situación no cambia y que la presencia de metales tóxicos no vuelve a emerger, por ejemplo después de una borrasca.

Es el ayuntamiento quien deberá facilitar a la Generalitat una nueva propuesta de programa de control para garantizar la seguridad continua de la zona. Gras responde que el consistorio tiene preparado un plan de seguimiento, que está pendiente de ser aprobado. Agrega que, en todo caso, el trámite que falta para ratificarlo no condiciona la reapertura de la playa.

La playa más frecuentada de Sant Adrià de Besòs, un municipio de 38.672 habitantes, ha estado clausurada desde mayo de 2021. Los residuos tóxicos afloraron a nivel superficial durante los primeros trabajos para la extensión de unos cables de fibra óptica bajo la arena. La empresa promotora, AFR-IX, recuerda que la causa judicial en la que el consistorio le acusaba de delito medioambiental se archivó. Añade que no puede avanzar el calendario de la instalación de más cables bajo la playa.

Gras manifiesta que se esperaba que se volviera a desplegar cableado hacia "finales de 2025", pero las expectativas han cambiado: "No se prevén obras a corto o medio plazo y, aunque se iban a hacer de forma muy controlada o a extender desde el mar para evitar la zona sensible, es perfecto que no se hagan este año para dejar pasar un tiempo con la playa con todas las condiciones para ser usada". AFR-IX expresa que, cuando los trabajos se efectúen, "se respetarán todos los requisitos que haya y se tratará de una obra menor, con afectación mínima". Ahora, tras una odisea de cuatro veranos y varias decepciones que alargaron los trámites, los vecinos podrán volver a entrar en este espacio.

