El primer año de implantación del 'modelo Barnahus' casi triplica la detección de maltrato sexual infantil en Catalunya

El primer año de implantación del 'modelo Barnahus' para la detección y atención de la violencia sexual en la infancia en Catalunya empieza a dar los primeros resultados. En 2024, el año en el que se han abierto las 13 unidades más allá del proyecto piloto, 2.897 niños y adolescentes víctimas de agresiones sexuales han acudido a estos centros. Si se compara con los datos que maneja la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, se trata de un aumento del 150%: pasamos de 6,6 a 16,5 casos por cada 10.000 niños. "Es una buena señal porque estos datos estaban enterrados, estamos detectando más y logrando que estos niños estén atendidos", ha explicado la directora general, Maria Isabel Carrasco. Solo la mitad de ellos han llegado a los juzgados.

Hace ya cinco años que la Generalitat, a raíz de una propuesta de Save The Children y después del estadillo social que supuso el caso Maristes, estrenó un nuevo modelo de intervención hacia los menores abusados sexualmente. Catalunya ha copiado el modelo escandinavo, donde el menor afectado acude a un lugar y es allí donde los profesionales –desde policías, hasta jueces, pasando por profesionales sanitarios, psicólogos o abogados– se coordinan para atenderle de la forma más sensible posible. Además, es en este espacio donde el menor declara ante el juez en una pantalla y a distancia si la familia decide presentar denuncia. El proyecto piloto, en Tarragona, llegó a cuadruplicar los casos detectados. Ahora, las 13 Barnahus restantes están causando un impacto similar.

Ascenso imparable

Los datos aún siguen lejos de las previsiones de la conselleria, que se proponía llegar a los 3.600 casos anuales. También hay que aclarar que la última Barnahus abierta fue la del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) el pasado octubre, y que en este año los distintos equipos se han ido incorporando y formando, es decir, que es de prever que la estadística aumente a lo largo de este año. Si se compara con las denuncias a Mossos de 2022, las cifras de 2024 suponen un aumento del 122%; si se compara con las detecciones a través de los servicios pediátricos de hace dos años, se trata de un aumento del 300%. En cualquier caso, los números muestran un ascenso imparable.

Los principales detectores que dan la señal de alarma son los médicos y pediatras, (31%), seguidos del sistema de protección de menores (17%) y de los centros escolares (14%). Por territorios, las dos Barnahus de Barcelona lideran las cifras, con 438 menores atendidos, seguidas de Girona, con 317 casos, Terrassa, con 3012 y Tarragona, con 303. La Seu d'Urgell y Tortosa, los dos territorios menos poblados, han detectado 64 y 102 casos respectivamente. Según los datos revelados este miércoles por la Conselleria de Drets Socials, la mitad del abuso ocurre por parte de familiares (53,1%), y el 49% se produce por personas externas al hogar: cuidadores, profesores, monitores o incluso niños adolescentes. "Los casos dentro de la familia son los más complejos y que menos se denuncian, es importante que empiecen a llegar", ha insistido la directora general.

Agresiones entre adolescentes

Si bien hay entre 100 y 200 niños atendidos en cada franja de edad, el perfil mayoritario es de una niña (78%), adolescente (42%). Carrasco ha reconocido que una parte de los agresores son niños adolescentes de la misma edad, aunque no ha facilitado datos. Los menores que cometen estas agresiones no son atendidos en la Barnahus, sino que pasan a los programas del sistema de violencia juvenil o los de menores inimputables, en función de si tienen más o menos de 14 años y son denunciados ante un juez.

Solo la mitad denuncia

"Nuestro compromiso es el de erradicar esta lacra y proteger la infancia. No puede haber impunidad, y es importante que las familias afectadas reciban apoyo y no se sientan solas, y puedan dar el paso adelante para que los casos salgan a la luz", ha insistido la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. Los datos aportados revelan que solo la mitad de los menores atendidos han iniciado un procedimiento penal.

Sin embargo, el Govern no ha facilitado datos de cuántas pruebas preconstituidas se han instruido, cuantos menores reciben atención psicológica o sanitaria o qué efecto ha tenido en las sentencias. "En algunos casos no están preparados aún para iniciar el trámite legal", ha expuesto Carrasco, quien ha añadido que la atención es individualizada y no se tarda más de un mes en dar respuesta. "El procedimiento es que en una semana el comité territorial decide el plan que se seguirá en cada caso y se implementa: hacemos un traje a medida por cada menor", ha insistido Carrasco.

La consellera ha explicado que están realizando una auditoria externa para detectar posibles errores o mejoras, aunque ha insistido que, a día de hoy, el balance es positivo. En los últimos meses, Drets Socials ha recibido visitas de medio mundo para aprender cómo se aplica el modelo. El Gobierno y varias comunidades autónomas, como País Vasco o Navarra, se han interesado por ello. También lo han visitado miembros del Consejo de Europa, del Gobierno de Andorra, de Chile o de Argentina, además de interesarse desde Irlanda o Japón. Este año el Govern estudiará desplegar un reglamento que regule este servicio, actualizará el protocolo contra la violencia contra la infancia y se propone apostar por las políticas preventivas.