Retiran lotes de patatas Lay's en Estados Unidos por un ingrediente no descrito que puede tener "graves consecuencias"

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha emitido una alerta a nivel estatal pidiendo la retirada de varios lotes de patatas fritas de la marca Lay's, debido al peligro que presentan.

Estos lotes se habrían vendido en los estados de Oregon y Washington "a determinadas tiendas minoristas y distribuidores de comercio electrónico", según informan las autoridades santarias.

El principal riesgo para la salud por el cual la FDA ha pedido la retirada inmediata de los lotes es que se ha detectado la presencia de leche no descrita en el envase, lo que puede suponer un peligro para las personas que lo consuma y que sean alérgicos a la leche. El consumo de estas patatas en personas alérgicas a la lactora podría acarrear "graves consecuencias adversas para la salud, e incluso la muerte".

En diciembre, la FDA dio constancia de esa irregularidad a la empresa, Frito-Lay, sugiriéndoles la retirada voluntaria de los paquetes específicos. Semanas después, el organismo ha insistido con la retirada del producto, después de que la Clínica Mayo, relevante en EEUU, explicase que la intolerancia a la leche es común entre los niños, con el riesgo que eso supone.

"El producto incluido en este retiro se distribuyó a ciertas tiendas minoristas y distribuidores de comercio electrónico en Oregon y Washington. Los consumidores habrían podido comprar estos chips a partir del 3 de noviembre de 2024. Hasta la fecha no se han reportado reacciones alérgicas relacionadas con este material. No se retiran del mercado otros productos, sabores, tamaños ni paquetes variados de Lay's. Si los consumidores tienen alergia o sensibilidad a la leche, no deben consumir el producto y desecharlo inmediatamente. Frito-Lay ha informado a la FDA sobre esta medida.", comunicó la empresa que comercializa las patatas fritas.