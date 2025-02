Quejas por las ayudas a las familias de las guarderías privadas: "De poco sirve si no alcanza ni para dos meses y llega cuando ya te has ido"

Anna Martínez cobró en diciembre los últimos 200 euros de la ayuda total de 800 –aprobada el curso pasado para reducir la brecha entre las familias que han podido acceder a guarderías públicas gratuitas y las que llevan a sus niños a centros privados– cuando su hija hacía ya un trimestre que estaba en la escuela "de los mayores". La niña fue a una 'bressol' privada del distrito de Sant Martí, en Barcelona, "una escuela de toda la vida", muy arraigada a un barrio que cuenta solo con una escuela infantil municipal cerca, la de Glòries, con una oferta de plazas incapaz de dar respuesta a la demanda.

La gratuidad del I-2 en las 'bressol' públicas agranda la brecha entre las familias que pueden acceder a estos centros y las miles que se quedan fuera

"Éramos conscientes de que la subvención era solo para I-2 y la escuela siempre nos informó de que no tendría capacidad de avanzar ese dinero, pero que, cuando llegara, nos lo ingresaría", recuerda esta madre, quien pagaba 485 euros al mes y eligió ese centro porque la pública no cubría los horarios que necesitaban como familia. La escuela hizo todos los trámites en nombre de las familias y les informó de que todos habían sido ‘aceptados’ para recibir la ayuda única de 800 euros por familia que el Govern creó tras la introducción de la gratuidad del I-2 en las escuelas públicas, para compensar a los miles de familias que se quedaban fuera de una escuela 'bressol' pública, quienes se veían obligadas a pagar unas cuotas elevadas.

Pese a que Martínez eligió esta escuela como primera opción y que a todas las familias les concedieron la ayuda, no cobraron los primeros 600 euros (tres cuartas partes del total) hasta el 28 de agosto, y los 200 restantes, el 9 de diciembre. "Pagaba 485 euros al mes, como todas las escuelas privadas del barrio, casi no había diferencia, así que la ayuda te sacaba de poco, no cubría ni dos meses y, encima, avanzabas el dinero un año...", apunta.

78 guarderías, sin ayudas

Aunque el dinero, ciertamente, cubría poco y llegaba tarde, como mínimo, Martínez lo cobró. No todas las familias cuyos hijos cursaron I-2 en la guardería privada el curso pasado corrieron la misma suerte. Según datos de la Conselleria d'Educació, de los 563 jardines de infancia y escuelas que brindan ese servicio y que hicieron el trámite, 78 quedaron fuera "por diferentes motivos".

El Departament defiende que notificó debidamente a las patronales la convocatoria de estas subvenciones, "con los plazos y requisitos habituales", y que la concesión de ayudas es un procedimiento administrativo regulado por la normativa y "no se pueden hacer excepciones".

"Una limosna y un insulto"

A ojos de algunas direcciones de guarderías privadas, la ayuda de 800 euros por familia del curso I-2 es "es una limosna, un despropósito y un insulto". "Es un agravio comparativo para las familias y una incongruencia que guarderías privadas deban cerrar por la falta de apoyo de la administración, con el elevado volumen de niños que se han quedado fuera del sistema educativo en una etapa tan importante para ellos como es el 0-3", reiteran desde la Associació Catalana Llars d'Infants. Esta entidad se muestra muy crítica con la nueva convocatoria de las ayudas –que asciende a 15 millones y que se abrirá este lunes– por considerarla absolutamente insuficiente, ya que sigue estableciendo un importe fijo de 800 por alumno más 800 adicionales si se trata de una familia en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

El Govern aprobó este enero la convocatoria pública para la concesión de estas subvenciones por un importe de hasta 15 millones de euros destinadas a la escolarización de niños de 0 a 3 años en las escuelas infantiles (0-3) de titularidad privada, "con el fin de que el importe de la subvención repercuta íntegramente en las cuotas que han de pagar las familias". Unas solicitudes que se abrirán este lunes, 3 de febrero, y estarán abiertas hasta el próximo día 21, "exclusivamente por vía electrónica utilizando la sede electrónica de la Generalitat".

