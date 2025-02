Una de cada tres guarderías privadas ha cerrado desde 2001 en Catalunya: "La gratuidad de I-1 será nuestra estocada final"

En España nacieron en la primera mitad de 2024 156.202 niños, un 25% menos que hace una década, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En junio del año pasado se registraron 25.909 nacimientos, la cifra más baja de ese mes desde 2009. En Catalunya, la fecundidad también está en caída libre. En 2023 nacieron en Catalunya 54.217 bebés, el 3,8% menos que en 2022, según el Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), y la cifra más baja de los últimos 70 años. Una de las numerosas derivadas de esa realidad ha sido el cierre de 180 escuelas de educación infantil (0-3) privadas en Catalunya desde el curso 2000-2001, pasando de las 606 que había entonces a las 426 del curso 2022-2023. Es decir, uno de cada tres centros han bajado la persiana en los últimos 20 años. Unos datos que desde la patronal Associació Catalana de Llars d'Infants entienden que serán mucho mayores cuando se sumen los cierres del 2023-2024 y los del 2024-2025.

"La situación empeora año tras año, y el curso que viene, de llevarse a cabo la anunciada gratuidad del I-1 en las escuelas infantiles públicas, puede significar la estocada final", apunta la directora de una escuela infantil privada en Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), quien denuncia falta de apoyo de la administración.

"Tengo una ratio de 74 niños autorizados y estoy a 45, ¿cómo sobrevive una empresa con personal para atender a 74 niños con solo 45? Me planteo cerrar, pero no tengo dinero para pagar las indemnizaciones de todas las trabajadoras", lamenta esta directora tras toda una vida dedicada a lo que era su pasión, quien insiste en que su caso es "el de tantas otras".

"No vamos a poder resistir"

"No vamos a poder resistir; es necesaria una colaboración público-privada, que la administración reconozca nuestra labor social y nos deje de ver como el enemigo. No somos empresas del IBEX 35, somos pequeñas escuelas arraigadas a nuestros pueblos y barrios –sigue la directora–. No es solo la bajada de la natalidad, que obviamente es uno de los factores; el covid también hizo mucho daño, después vino la gratuidad del I-2 y la del I-1 el próximo curso puede ser ya el final". Esta profesional recuerda que el 44% de las plazas de las guarderías privadas en Catalunya están vacías –según un estudio hecho público en septiembre por la Associació Catalana de Llars d’Infants– mientras miles de familias quedan fuera de las escuelas públicas, sobre todo en las ciudades grandes, donde históricamente las escuelas infantiles privadas han ayudado a complementar la falta de oferta pública, insuficiente para cubrir la demanda.

La gratuidad del I-2 empezó en septiembre de 2022, impulsada por el Govern de Pere Aragonès, quien anunció que sería el primer paso hacia la gratuidad de todo el ciclo; y el Govern de Illa ha anunciado que dará un paso más el próximo curso, con la gratuidad del I-1 recogida en el Pla de Govern 2024-2027, donde le pone una fecha de inicio para este septiembre, con el objetivo de avanzar hacia la universalización de la educación 0-3.

Datos de escolarización

Según datos del Ministerio de Educación hechos públicos la semana pasada, España se sitúa entre los países de la Unión Europea con mayor índice de escolarización de 0 a 3 años, "superando el objetivo comunitario del 45% marcado para 2030 y muy por encima de la media de los 27, que se sitúa en el 37,5%", según sacan pecho. Con un 55,8% de escolarización en esa etapa, prosiguen fuentes del Ministerio, España es el noveno estado con mayor tasa de escolarización en este nivel de educación, "casi 20 puntos más que hace una década, cuando se situaba en el 35,9%", como indica el informe ‘Educación y atención a la primera infancia’ publicado por la red Eurydice, perteneciente a la Comisión Europea.

Eva Sargatal, secretaria de la comisión ejecutiva de Rosa Sensat, señala que el anuncio de la gratuidad del I-1 –del que la conselleria, pendiente de los presupuestos, aún no ha dado detalles ni a las escuelas afectadas ni a los ayuntamientos, gestores de la gran mayoría de las escuelas infantiles públicas– "es muy positivo, pero debe ir acompañado de los recursos necesarios".

Y pone ejemplos. Las escuelas infantiles son lugares muy feminizados, y muchas de las trabajadoras son mujeres jóvenes que cogen permisos de maternidad que después a menudo se convierten en reducciones de jornada que no siempre se están cubriendo. "Hay profesionales que por las tardes no trabajan y en esas horas se queda una educadora sola con todo el grupo. Si la gratuidad comporta que más niños se queden al comedor y por la tarde, algo positivo, no puede ser que dejen a una sola educadora con ellos", apunta Sargatal, quien lleva mucho tiempo defendiendo la necesidad de las codocencias en las escuelas de educación infantil como fórmula de bajar las ratios (mientras la ratios en el 3-6 bajan, en el 0-3 se mantiene intacto) sin perder plazas.

Suscríbete para seguir leyendo