Los veterinarios convocan una protesta contra la ley que "encarece los medicamentos y limita los tratamientos" para las mascotas

Bajo el lema 'Unidos por una regulación con sensatez', veterinarios y amantes de los animales y las mascotas se manifestarán el próximo domingo, 2 de febrero, a las 11.00 horas, en la Plaza de Catalunya de Barcelona en contra de la entrada en vigor de un real decreto que, a su juicio, "incrementa los costes de los medicamentos, limita los tratamientos adecuados, genera burocracia, multas desproporcionadas para la profesión y pone en riesgo la salud animal".

La queja fundamental está relacionada con que la nueva normativa fija un IVA del 21% para las consultas veterinarias, mientras que otros profesionales sanitarios, como fisioterapeutas, dentistas o psicólogos, no tienen que pagar el gravamen. "Somos la oveja negra del sector sanitario", lamentan.

Los colectivos convocantes aclaran que no están en contra de una nueva regulación sobre el uso de antibióticos u otros aspectos, sino en "contra de condiciones que atentan contra la salud de los animales".

Por todo ello, los veterinarios y las personas que les apoyan se manifestarán por Las Ramblas hasta el Paseo de Colón, terminando la protesta en el parque de la Ciudadella. Los profesionales han solicitado a los participantes que lleven una prenda de color azul, como las cruces que indican donde hay un centro de asistencia veterinaria, y que acudan, si lo desean, con sus perros, siempre atados con correa.

La normativa

El real decreto que ha provocado la protesta fue aprobado en julio de 2023, pero ha entrado en vigor el 2 de enero de este año. La normativa 666/2023 obliga a los veterinarios a comunicar la prescripción de antibióticos a animales de compañía, equiparándolos a los veterinarios que trabajan con animales de producción, que tienen que obligación de comunicarlo desde 2019, con el fin de aminorar el uso de estos medicamentos y reducir las resistencias a los antibióticos.

No obstante, la entrada en vigor del nuevo decreto provoca, según los afectados, que no puedan dar a los dueños de las mascotas el número exacto de píldoras que necesitan sus animales, sino que estos tengan que acudir a las farmacias y comprar el envase entero. Además, no podrán prescribir genéricos o fármacos de uso humano, lo que también puede encarecer el tratamiento.

Si no cumplen con la nueva normativa, se exponen a multas que pueden superar el millón de euros. Además, los veterinarios se quejan de la "innecesaria complejidad" de los nuevos trámites que deberán efectuar para prescribir medicamentos, de la "aparente desconfianza" hacia su labor, así como las "sanciones desproporcionadas".