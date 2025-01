Trànsit y policías locales multarán a los conductores que no respetan la preferencia de peatones en semáforos y pasos de cebra

Durante toda la próxima semana el Servei Català de Trànsit junto con las policías locales de diversos municipios catalanes realizarán una campaña preventiva de protección de peatones en zona urbana. Los agentes actuarán en comportamientos de conductores que ponen en peligro la seguridad de los peatones como el exceso de velocidad de los vehículos o no respetar la preferencia de paso en los semáforos o en los pasos de cebra. También se incidirá en conductas antirreglamentarias de los propios peatones como cruzar por medio de la calzada y no por los pasos habilitados.

En la misma campaña preventiva de protección de peatones en ámbito urbano del año pasado, se impusieron 2.446 denuncias: 1.470 por comportamiento antirreglamentario, 784 por no respetar los semáforos y 192 por no respetar los pasos de peatones. El año pasado 21 peatones perdieron la vida en Catalunya, 13 en zona urbana y 8 en las carreteras. Desde 2010 han muerto 401 peatones atropellados en zona urbana y 201 en zona interurbana (1 este año). Trànsit recuerda que en autopistas y autovías no pueden circular peatones

La campaña se centra en recordar a los usuarios de la vía que el peatón es el colectivo más vulnerable. "Todos los estudios y estadísticas refuerzan año tras año que la mayoría de los desplazamientos en zona urbana se realizan a pie y en este sentido hay que recordar cuáles son los derechos y también los deberes de este colectivo en unas zonas urbanas que todavía muchos ámbitos están pensadas en relación con el vehículo a motor", según Trànsit.

Sin embargo, remarcan que "el crecimiento de la conciencia cultural a favor de un espacio urbano de movilidad limpia y saludable" inciden en desplazamientos a pie en zonas habilitadas dentro de la ciudad, lo que implica la disminución de las velocidades medias en estos entornos.

Trànsit también insiste en que se debe aprovechar el impulso en la protección de los peatones en zona urbana para garantizar la interconexión de espacios fuera de las ciudades que permitan pasar de un municipio a otro a pie.