Caos en la escuela pública catalana por una actualización del wifi: "Las cosas no se hacen así"

Pánico a las ocho de la mañana de este viernes cuando parte importante de la escuela pública catalana ha despertado sin wifi, lo que, en secundaria, significa en muchas ocasiones sin la posibilidad de hacer clases. No se trataba de una caída generalizada sino, según han ido descubriendo, de una actualización para "renovar el certificado de la red gencat_ENS_EDU", la que usan los estudiantes. "Hoy entraba a las nueve y a las ocho y diez me ha llamado la directora preocupada. Había una noticia en el portal de centros, pero muchos coordinadores digitales no entramos cada día al portal de centros, se nos come el día a día; una información tan relevante se tenía que haber dado de forma más directa y confirmar que llegaba a todos los responsables, las cosas no se hacen así", señalaba a media mañana la coordinadora digital de un instituto catalán, quien explica que la solución ha pasado por ir ordenador a ordenador -en su centro, sin ir más lejos, hay 700- y, o bien configurar el adaptador, u "olvidar" la wifi y volver a recordarla, algo que, además, en ocasiones ha seguido dando problemas.

"Hemos sido víctimas de la mala gestión del Departament; docentes y alumnos no han podido conectarse a la red, en algunos centros durante horas", prosigue la misma docente, quien añade que los coordinadores digitales han tenido que reconfigurar a primera hora la conexión wifi a portátiles de alumnos y docentes, algo "materialmente imposible de resolver rápido" debido al gran número de dispositivos con los que trabajan.

Problemas con las instrucciones

En algunos casos, confirma una docente de otro instituto, el problema de falta de conexión no se ha podido resolver en toda la mañana ya que, "las instrucciones dadas por la conselleria no siempre funcionan". "Como siempre, el Departament pretende que un docente resuelva un problema de una magnitud inabarcable", añade otra coordinadora digital, quien recuerda que los coordinadores son a la vez y principalmente, profesores, y que muchos de ellos este viernes no han podido dar clases.

Fuentes del Departament explican que la información sobre la actualización del certificado, que tendrá una validez de cinco años, llevaba colgado desde el 24 de enero y que "durante esta semana se han hecho recordatorios", y confirman que esta mañana se ha tenido que constituir un comité de crisis ante el alud de incidencias reportadas por los centros. A las 12 horas, había todavía abiertas incidencias en 109 centros.

Entre los consejos dados por la conselleria para resolver las incidencias está "perseverar, tres o cuatro veces" en la introducción de credenciales.