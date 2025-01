La opinión de un psiquiatra forense sobre Daniel Sancho: "La habilidad con los cuchillos está más que probada"

El caso de Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato y desmembramiento de Edwin Arrieta en Tailandia, sigue generando controversia y debate. Si bien la justicia tailandesa ha dictaminado la culpabilidad del joven español, la defensa mantiene la esperanza de un traslado a España tras presentar un recurso de apelación. En medio de este panorama incierto, el psiquiatra forense José Carlos Fuertes ha expresado sus dudas sobre la culpabilidad de Sancho, destacando la necesidad de un análisis psiquiátrico y psicológico más profundo.

Fuertes reconoce la habilidad de Sancho con los cuchillos, dada su profesión como cocinero, y admite la posibilidad de que una persona pueda descuartizar un cuerpo en tan solo tres horas. Sin embargo, cuestiona la rapidez con la que se ha llegado a una condena, especialmente considerando la complejidad del caso y la falta de un análisis psicológico exhaustivo.

¿Un crimen premeditado o un acto impulsado por la desesperación?

La defensa de Sancho argumenta que el joven actuó bajo coacción y amenaza, buscando escapar de una situación de encierro y control por parte de la víctima. Fuertes, aunque no descarta la posibilidad de un conflicto amoroso como motivación, destaca la importancia de comprender el estado mental de Sancho en el momento del crimen.

"Yo quiero que no se me escape una cosa que me parece muy importante. Estamos dando por sentado que este sujeto ha matado en su cabal juicio a esta persona. Yo no lo tengo tan claro...", afirma Fuertes con contundencia.

El experto insiste en la necesidad de un informe psiquiátrico y psicológico forense detallado, algo que, según él, no se ha podido realizar en el tiempo limitado disponible en Tailandia.

La posibilidad de la intoxicación: un factor clave a considerar

Fuertes también plantea la posibilidad de que Sancho hubiera consumido drogas antes del crimen, lo que podría haber afectado su capacidad de discernimiento y control.

"¿Cuánto tiempo han tardado en recoger la muestra? ¿Se ha estipulado una cadena de custodia adecuada de esa muestra que, se supone, han tomado y que establece que no hay ningún tipo de sustancia? No sabemos todavía si es imputable porque puede aparecer ahora un perito que diga que las condiciones básicas de la imputabilidad no se cumplen", cuestiona el psiquiatra.

Esta duda sobre la posible intoxicación de Sancho abre un nuevo escenario en el caso, poniendo en tela de juicio la plena responsabilidad del joven por sus actos.

Un futuro incierto: la búsqueda de la verdad

El caso de Daniel Sancho sigue siendo un enigma. Si bien la justicia tailandesa ha dictaminado su culpabilidad, la defensa y el psiquiatra forense José Carlos Fuertes plantean dudas sobre la exhaustividad de la investigación y la posibilidad de que factores como la coacción, la intoxicación o un estado mental alterado hayan influido en los hechos.

La presentación del recurso de apelación y la posible realización de un análisis psiquiátrico y psicológico más profundo podrían arrojar luz sobre la verdad detrás de este trágico crimen. Mientras tanto, el futuro de Daniel Sancho sigue siendo incierto, atrapado en una red de dudas y preguntas sin respuesta.