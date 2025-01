Esta expresión, muy habitual en Catalunya, no la entienden en el resto de España

El catalán y el castellano coexisten juntos de manera normal y sin ningún problema más allá del entendimiento entre las personas que saben uno o los dos idiomas. La convivencia entre estas dos lenguas facilita el intercambio lingüístico hasta que a veces usamos, sin querer, expresiones incorrectas.

Ambas lenguas cuentan con expresiones muy arraigadas, sobre todo entre los catalanes, que de manera involuntaria las traducen de manera literal al castellano creando un conjunto de palabras que no tienen sentido.

Expresiones muy características

'Bocabadado' o 'mear fuera del tiesto' son algunas de las 'catalanadas' que a un hispanohablante que no sepa o no haya convivido con el catalán no entenderá nunca.

Escuchar estas expresiones es muy común en Catalunya, ya que es el territorio donde se hablan los dos idiomas a diario y se nutren mutuamente. Y, en efecto, también es muy normal escuchar conversaciones en las que se usan los dos idiomas de forma simultánea; lo ocurre lo mismo con las expresiones.

Una de las razones por las cuales se perpetúan estas 'catalanadas' se debe a que si el interlocutor habla también el catalán o lo comprende, por mucho pueda sonarle mal la expresión castellanizada, la validará por conocer su significado.

Esclareciendo dudas

Una de las expresiones más usada, y que genera mucha confusión, es "Barrar el paso". Para una persona que no tiene ni idea de catalán, estas tres palabras juntas no tienen ningún tipo de sentido. Quizás, podríamos pensar que en vez de "barrar" se refieren a barrer, pero barrer el paso tampoco tiene demasiado sentido.

Esta expresión, derivada de "Barrar el pas", en catalán, define la acción de impedir el paso a alguien o poner barreras delante de algo. Es una manera de decir "parar los pies", que sería el equivalente castellano de este dicho catalán.