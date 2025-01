Fin de las multas: ¿qué pasa con municipios como Cadaqués o Peralada que aún gastan más agua de la cuenta?

Después de que el Parlament haya certificado el punto y final a las multas por consumos municipales de agua excesivos, ¿cómo quedan los topes de gasto para los ayuntamientos?¿Qué cambiará si la sequía se recrudece (hoy las cuencas internas se sitúan al 32% de su capacidad)? ¿Quién vigilará que las localidades con más dificultades realicen esfuerzos reales para reducir su 'huella hídrica'?

A día de hoy, según datos facilitados por la ACA (Agència Catalana de l'Aigua), actualizados en diciembre de 2024, hace un mes, hay unos cien pueblos y ciudades que siguen consumiendo más agua de la permitida. Entre ellos, destacan algunas localidades del Alt Empordà, una comarca en la que la sequía sigue siendo grave y en la que varios ayuntamientos están en la restrictiva fase de emergencia, la equivalente al semáforo rojo de la crisis hídrica.

Cadaqués, Peralada, Garriguella, Castelló d'Empúries, Port de la Selva o Llançà son algunos ejemplos. Pero también hay municipios del Anoia, el Ripollès, la Garrotxa o la Selva. En la costa norte, además de las localidades del Alt Empordà mencionadas, tampoco cumplen Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Calonge, Platja d'Aro, Lloret de Mar ni Santa Susanna.

A partir de ahora, los ayuntamientos que gastan más agua de la permitida por el Plan Especial de Sequía, no recibirán multas. Hasta ahora, la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) había abierto varios expedientes sancionadores, sobre todo a municipios se pasaban de la raya exageradamente (con consumos desorbitados), reincidían y que no demostraban estar tomando cartas en el asunto para dar la vuelta a la situación. Esto no ocurrirá más. Las localidades que superen los topes establecidos recibirán avisos, pero no serán sancionados.