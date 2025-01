Más de 5.300 personas quedan fuera de los cursos públicos para aprender catalán pese al incremento del número de plazas

Para este primer trimestre del año, de enero a marzo, había 33.549 plazas y 5.337 personas han quedado en lista de espera. Estas son las últimas cifras oficiales del Departament de Política Lingüística sobre los cursos de catalán para adultos del Consorci de Normalització Lingüística (CNL), que señalan también que ha habido 31.499 inscritos y que han quedado 3.890 plazas libres, lo que confirma las críticas que tanto las personas que aspiran a aprender catalán como las organizaciones sociales que las arropan llevan años denunciando: la falta de flexibilidad de estas formaciones, dirigidas a personas adultas, con responsabilidades, cargas familiares y poco tiempo. Además, un importante número son migrantes, con las dificultades añadidas que eso conlleva. En la Catalunya de los 8 millones de habitantes, en la que el 28% de la población ya es de origen extranjero y con una salud del catalán en retroceso constante, el reto es claro si se quiere conservar la lengua.

El total de plazas e inscripciones ha pasado de 100.702 en 2022 a 111.420 en 2024

Estas más de 5.000 personas en listas de espera son solo las que han iniciado el proceso de inscripción. Las que desean aprender catalán y no lo hacen porque no encuentran facilidades son muchas más (ya que la matrícula para estos cursos del CNL se abre en una fecha concreta y no todo el mundo tiene recursos para conocer ese día y ponerse un aviso en el móvil para acceder a la web a probar suerte, ya que la adjudicación va por orden de petición).

Pese a eso, fuentes del Departament de Política Lingüística destacan también que "tanto el total de plazas como de inscripciones han aumentado un 11% del 2022 al 2024. El total de plazas en 2022 fue de 100.702; en 2023, de 107.989, y el 2024, 111.420.

Listas de espera para estudiar catalán en el CNL. / El Periódico

Desde Òmnium, apuntan a que 2,3 millones de personas quieren "aprender o mejorar su catalán" y no pueden porque "la administración no pone sobre la mesa los recursos suficientes". Hace tiempo que la entidad recoge datos de distintos estudios, desde la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población, al IDESCAT, el INE o el informe del Pacte Nacional per la Llengua, y los cruza con informaciones sobre la oferta de cursos de cada una de las instituciones que promueven el catalán y "crean espacios para su práctica", desde los del CNL, hasta las escuelas de idiomas, escuelas de adultos, universidades, sindicatos, Càritas...

Hay que mejorar la distribución territorial y los horarios de la oferta para que se adecue a la demanda; no nos podemos permitir que nadie que quiere aprender o mejorar su catalán renuncie a hacerlo Xavier Antich — Presidente de Òmnium

Es de ese "análisis profundo", defienden desde Òmnium, de donde sale el dato de los 2,3 millones de personas que querrían ir a clases de catalán. Xavier Antich, presidente de la entidad, afirma que tienen la intuición de que esta cifra será todavía mayor cuando se publique la nueva Encuesta de Usos Lingüísticos que prepara la Generalitat. "Es imprescindible mejorar la distribución territorial y horarios de la oferta de cursos para que se adecuen a la demanda; no nos podemos permitir que nadie que quiere aprender o mejorar su catalán renuncie a hacerlo por falta de plazas o de recursos disponibles", resume Antich.

Pese a la evidente falta de recursos, hace años que muchas personas dedican su tiempo libre en intentar mejorar la salud del catalán en la sociedad. Entre ellas destacan los voluntarios del programa Voluntariat per la Llengua (VxL), una iniciativa para practicar catalán a través de la conversación impulsada por el Departament de Política Lingüística basado en la creación de parejas lingüísticas formadas por un voluntario, que habla catalán fluidamente, y un aprendiz, que tiene conocimientos básicos y quiere adquirir fluidez. Según los últimos datos del Departament en 2024 hubo 11.509 parejas lingüísticas.

Vínculos con la comunidad

Otro proyecto muy reconocido es Vincles, impulsado por Òmnium, con la colaboración de aFFaC (Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya), que tiene como objetivo fomentar encuentros semanales entre personas catalanohablantes y familias recién llegadas que quieren aprender y practicar catalán "informalmente, fortaleciendo la comunidad en el ámbito del centro educativo".

En 2024 hubo más de 11.500 parejas lingüísticas formadas por voluntarios y personas que quieren adquirir fluidez

Sus impulsores explican que Vincles "quiere llegar allá donde no lo hacen las clases formales, potenciando el uso cotidiano y espontáneo del catalán mientras se crean vínculos entre las familias", de ahí su nombre. Los encuentros suelen organizarse una o dos veces por semana siguiendo el calendario escolar, con el objetivo de que el aprendizaje del catalán se convierta en una herramienta de cohesión social, contribuyendo a que las familias se sientan parte de la comunidad y a combatir las desigualdades, la segregación y el racismo.

La esencia de Vincles –según señalan tanto desde la aFFac como desde Òmnium– es "practicar un catalán oral y útil" basado en las necesidades cotidianas: salir a la calle y compartir actividades juntos, "en un ámbito coloquial, igualitario y de confianza".

Suscríbete para seguir leyendo