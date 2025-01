Así es el método LAP: responde a llamadas de desconocidos sin caer en estafas

La proliferación de estafas telefónicas ha generado una creciente desconfianza hacia las llamadas de números desconocidos. Muchas personas optan por ignorarlas por completo, temiendo ser víctimas de un engaño. Sin embargo, esta actitud puede llevarnos a perder llamadas importantes de hospitales, familiares o amigos. Ante esta disyuntiva, la Policía Nacional propone un método efectivo para gestionar estas llamadas con seguridad: el método LAP. Este método, basado en tres pilares fundamentales (Localización, Actuación y Propósito), permite identificar posibles estafas sin necesidad de ignorar las llamadas legítimas.

El temor a las estafas: una realidad que nos obliga a ser cautelosos

La creciente sofisticación de las estafas telefónicas ha generado un clima de preocupación y ansiedad en la sociedad. Los delincuentes utilizan tácticas cada vez más elaboradas para engañar a sus víctimas, aprovechándose de la confianza o del miedo para obtener datos personales o dinero. Esta situación ha provocado que muchas personas eviten contestar llamadas de números desconocidos, aunque esto también pueda significar perderse oportunidades importantes o comunicaciones relevantes.

El método LAP: una guía para actuar con seguridad

Ante esta disyuntiva, la Policía Nacional propone el método LAP, una estrategia que nos permite abordar las llamadas de desconocidos con seguridad y eficacia. Este método se basa en tres pasos clave: Localizar a la persona que llama, Actuar con calma y tomar la iniciativa, y analizar el Propósito de la llamada. Siguiendo estos pasos, podemos reducir significativamente el riesgo de caer en una estafa telefónica.

Localización: verificar la identidad del interlocutor

El primer paso del método LAP consiste en identificar a la persona que está al otro lado de la línea. Si decides contestar a una llamada de un número desconocido, es fundamental que verifiques la identidad de la persona que llama. Para ello, puedes utilizar preguntas que solo la persona que conoces podría responder, como tu fecha de nacimiento, el nombre de tu mascota o tu color favorito. También puedes utilizar una clave previamente acordada con tus familiares o amigos. Esta sencilla práctica te ayudará a distinguir entre una llamada legítima y un posible intento de estafa.

Actuación: mantener la calma y tomar el control

El segundo paso del método LAP se centra en la forma de actuar. Es fundamental mantener la calma y no dejarse llevar por la presión o la urgencia que los estafadores suelen transmitir. Debes tomar el control de la conversación y reflexionar sobre la información que te están proporcionando. Si sientes que la llamada es sospechosa y no tienes ninguna relación con la entidad que se presenta, lo más prudente es finalizar la llamada de inmediato. No debes tener miedo a colgar y bloquear el número.

Propósito: identificar los posibles riesgos

El tercer y último paso del método LAP consiste en analizar el propósito de la llamada. Debes estar atento a la intención de la persona que te llama, especialmente si intenta recabar información personal, datos bancarios o solicitar dinero directamente. Si percibes alguna de estas señales, debes finalizar la llamada lo antes posible y bloquear el número. Es fundamental ser consciente de que los delincuentes utilizan diversas tácticas para engañar a sus víctimas, y la mejor defensa es la precaución y la desconfianza.

Compartir información: una responsabilidad colectiva

La Policía Nacional destaca la importancia de compartir esta información con familiares y amigos. La concienciación y la preparación son fundamentales para manejar estas situaciones con eficacia. Es necesario educar a las personas más vulnerables, como los ancianos, sobre las tácticas que utilizan los estafadores y sobre cómo deben actuar ante una llamada sospechosa. La colaboración y el intercambio de información son herramientas clave para prevenir las estafas telefónicas.