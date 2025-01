Un juzgado imputa a la trabajadora de un geriátrico por la muerte de una mujer por covid

El Juzgado de Instrucción número 1 de Olot ha citado a declarar para este jueves como imputada a una trabajadora del geriátrico de Torreblanca de Sant Joan de Les Fonts (La Garrotxa) por el fallecimiento por covid de una residente el 21 de agosto de 2021, según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. La responsable de este centro y otra empleada también serán interrogadas como testigos. La acusación atribuye a la investigada un presunto delito de homicidio imprudente al haber acudido a trabajar a pesar de que sabía que era portadora del virus. El brote provocó que en la residencia se registraran siete muertes por coronavirus.

Para Álvaro Machado, del despacho Vosseler Abogados, que representa a la familia de Luciana Moreno Maillo, la mujer fallecida, estos hechos son “muy graves” y los califica de “homicidio múltiple por imprudencia grave”. El abogado sostiene que "en aquellas mismas fechas murieron siete personas residentes en el mismo geriátrico por el brote de covid que supuestamente provocó la empleada". La denuncia se presentó en agosto de 2021, hace más de tres años, y el juzgado ha citado a declarar para este jueves a la trabajadora que supuestamente propagó el covid en el centro. El letrado lamenta que "la falta de medios y personal de la Justicia" haya provocado que todo el proceso arrastre un "injustificable retraso de casi tres años". Y pone como ejemplo la declaración de los investigados: "Estaba fijada para el pasado mes de junio, y se ha aplazado hasta este 30 de enero de 2025".

Confirmado el diagnóstico

Los hechos se remontam a agosto de 2021, cuando se detectó un brote de covid en el geriátrico. El presunto origen pudo estar, según la acusación particular, en la trabajadora investigada del centro, A. I. Z. A., que había reconocido ante los responsables de la residencia y también ante una compañera que los días 30 y 31 de julio estaba indispuesta y con síntomas compatibles con el virus. Sin embargo, fue a trabajar "para no perjudicar al servicio", recalcan desde el despacho Vosseler. No fue hasta el 4 de agosto cuando, confirmado el diagnóstico, pidió la baja por enfermedad.

El hecho de que A. I. Z. A. diese positivo en el test que se realizó en la residencia llevó a los responsables del geriátrico a despedirla, mediante burofax el 25 de agosto de 2021, por presunta negligencia en su actuación. La dirección del centro también reconoció que la mayoría de los positivos de covid que se dieron en estas fechas en el geriátrico (15 residentes y siete trabajadores) fueron en la planta donde estaba asignada la trabajadora despedida, siempre según la acusación particular.