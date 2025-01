Aprender catalán por amor: "Nada motiva más a hablar una lengua que comunicarte con quien quieres"

"¡¿Peto?¡ ¡¿Qué diablos querría decir 'peto'?!". Corrían los primeros 2000 y las cosas no eran tan fáciles como ahora, que con dos segundos el móvil te saca del más complejo apuro lingüístico. Los novios se comunicaban por SMS y aquellos primeros teléfonos no tenían acentos (o así lo recuerda). Mai Liên, nacida en Francia de padre vietnamita y madre italiana, creció en Italia, donde vivió desde los 4 años hasta que terminó la universidad. Tras un Erasmus en León y una beca en Málaga, conoció a su ex, un chico catalán. "Como no quería que habláramos en castellano empezamos hablando en italiano, pero me escribía en catalán", narra la mujer, quien vive en Catalunya desde 2004, aunque empezó a aprender catalán un poco antes: para entender, entre otras cosas, que 'petó' era beso o 't’estimo', te quiero. "La primera vez que me dijo 't’estimo' me quedé planchada. En italiano t’estimo es ‘te aprecio’, algo que le dices a cualquiera", recuerda Mai Liên, quien siempre dice que para aprender un idioma no hay nada mejor que buscarse un novio que hable esa lengua.

"Nada te motiva más a aprender que poderte comunicar con alguien a quien quieres", prosigue, convencida. Ya lo dijo también el Manolo Vital encarnado por Eduard Fernández en la emotiva escena en un pasillo del Ayuntamiento del Barcelona junto a un joven Pasqual Maragall encarnado por Carlos Cuevas: "¿Sabes por qué hablo catalán? Por amor a mi mujer".

Pese a que es consciente de que no todo el mundo tiene su facilidad para los idiomas –gracias a su historial familiar y académico (se graduó en Lengua y Literaturas extranjeras, con especialidad en español e inglés)– no entiende a las personas que viven en Barcelona y no sienten ni curiosidad ya no por aprender catalán, sino ni siquiera castellano (en referencia a los 'expats' que viven en burbujas completamente en inglés).

Más allá de los SMS en catalán con su ex cuando todavía vivían uno en Italia y el otro en Barcelona, Mai Liên recuerda que aprendió la lengua viendo 'El cor de la ciutat' con su exsuegra y con el mítico diccionario verde de verbos conjugados de Xuriguera que le regaló su entonces novio al ver que era incapaz de conjugar bien los verbos. Un libro que, 20 años después, aún conserva. "Una cosa que me costó mucho, y que aún no entiendo, fue que la gente, aunque yo les hablara en catalán, me respondiera en castellano al ver que era extranjera: yo insistía en catalán y siempre volvían a cambiar, y eso que yo entonces vivía en Gràcia, y la Gràcia de los 2000 era aún muy catalana", cuenta.

Verónica, socióloga chilena instalada en Barcelona en 2019, aprendió catalán para poder ayudar a sus hijos en la escuela. / Zowy voeten

Uno de los alicientes para aprender catalán para Verónica Robles, socióloga chilena afincada en Barcelona desde 2019, fueron sus hijos. "Tengo dos niños que van a la escuela pública aquí, en Barcelona, y para mí era muy importante poder apoyarles, por lo que necesitaba el catalán", explica la mujer, quien llegó a Barcelona con su familia y su pareja con la intención de pasar dos años y volver a Chile, aunque finalmente decidieron quedarse. "En el trabajo escuchaba catalán todo el día y me dieron la oportunidad y facilidades para estudiarlo: era un ambiente muy cuidado, muy respetuoso, y cuando me sentí preparada me lancé a hablarlo", agradece la mujer, quien lamenta que en Barcelona, fuera del aFFac (Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya), donde trabaja, no tenía con quién hablar catalán (la realidad lingüística de la Barceloan de 2020 no es la misma que la de 2004, cuando llegó Mai Liên).

Al principio Verónica fue un año a clase, presencial, y después siguió 'online', los fines de semana. "Pero apuntarte a los cursos del Consorci de Normalització Lingüística (CNL) no es fácil, tienes que estar muy alerta del día y la hora en que se abre la convocatoria; si no, te quedas sin plaza", coincide con la inmensa mayoría de los estudiantes de catalán. "Habría que flexibilizar los horarios del CNL, pero también habría que flexibilizar los trabajos. Si en la mayoría de las empresas se necesita el catalán, deberían dar también facilidades: yo pude aprender porque a mí me las dieron", zanja Verónica.

