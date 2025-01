¿Son todos refugiados? Así funcionan los programas de vivienda para los recién llegados a España

No todos los inmigrantes que llegan a España lo hacen en las mismas condiciones, y por lo tanto no todos reciben las mismas ayudas y el mismo grado de protección. No es lo mismo llegar en patera al borde de la muerte que pisar el país tras un aterrizaje de avión, con un contrato de trabajo bajo el brazo o una familia de acogida. No todas las personas que llegan a España son refugiados, ni todos tienen carencias económicas. Así pues, son solo una pequeña parte los que requieren atención social especializada, con centros específicos de acogida. Si nos fijamos en las llegadas de 2022, y teniendo en cuenta que Catalunya tiene hoy menos de 7.000 plazas en los programas estatales de acogida a los migrantes más necesitados, podríamos afirmar que quienes usan estos recursos representan menos del 10% de los que llegan.

La llegada: cuestión de visado

Cuando un inmigrante llega a España puede hacerlo de forma legal o irregular. Los que lo hacen legalmente es porque han logrado tramitar un visado, o bien proceden de países en los que no es necesario demostrar ningún documentación especial, como es el caso del resto de ciudadanos de la Unión Europea. De los más de 274.000 migrantes que llegaron a Catalunya en 2022, solo el 10% eran africanos, el 40% americanos y el 22% europeos. En muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, no es necesario obtener un visado pero sí que hay que justificar la entrada. España concede la estancia legal durante 90 días a quienes demuestren que son turistas, por ejemplo.

Algunos de los que entran hacen irregularmente ponen en riesgo su vida. La ruta en patera de Canarias es la que más ha crecido pero también la más mortífera, pero también hay que contar las entradas marítimas por la costa andaluza, la balear, las entradas terrestres de quienes consiguen atravesar las vallas de Ceuta y Melilla. Los que consiguen cruzar tienen la opción de entrar un programa humanitario que cubre sus necesidades básicas durante tres meses, ampliables hasta un año dependiendo del caso. Además de ropa y comida, acceden un chequeo médico (muchos requieren atenciones por desnutrición, quemaduras o heridas), aprendizaje del idioma y cama para descansar. Todos pasan también por la Policía, y es allí donde pueden pedir asilo o les dictan órdenes de expulsión.

El programa humanitario básico

No todos aceptan este recurso, ni todos alargan los tres meses del programa. "Hay mujeres que en cuestión de dos semanas desaparecen, se nos escapan muchos matrimonios concertados o casos de 'trata', nos faltan medios y tiempo", alerta Anna Figueras, responsable territorial de CEAR en Catalunya. Luego hay casos de extrema vulnerabilidad por los que las oenegés piden prórrogas. "Con las personas con discapacidad nos pasa que se tarda tanto en reconocer los grados, que casi nunca nos las aceptan", sigue Figueras.

Los que quedan en este circuito son solicitantes de asilo. El caso más habitual es el de los ciudadanos de Mali, a los que España protege como refugiados dado que escapan del conflicto bélico en su país. De hecho, para agilizar trámites, el Ministerio de Inclusión, que es quien gestiona este programa, traslada a estos migrantes hasta los cuatro Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), donde se inician los trámites de forma masiva, como ya se hizo con los ucranianos. Luego son derivados a los hoteles, replanteados como centros de atención humanitaria de emergencia hasta que se libere una plaza del sistema de protección internacional. Seis meses después de pedir asilo, los solicitantes tienen permiso para trabajar legalmente en España, si no se les deniega antes su solicitud.

La oportunidad del asilo

Solo en 2024, en Catalunya se registraron 17.500 solicitudes de asilo, aunque la principal dificultad es la enorme barrera a la hora de pedir citas. En Barcelona y Girona es imposible dada la sobresaturación de casos y la falta de personal. Si logran dar el paso, la Policía Nacional es la encargada de estudiar cada caso aplicando la convención de Ginebra, discriminar quien escapa de la guerra, la persecución política, temía por su vida dada su identidad o orientación sexual, religión o fue asaltado por grupos delincuenciales y merece esta protección o no. A estas personas se les permite residir y trabajar legalmente en España, y quien esté pasando penurias económicas y no tenga a nadie, puede entrar en el programa de protección internacional, gestionada por el ministerio. Lo piden una minoría, menos del 30%. La mayoría viven por su cuenta.

Este programa, gestionado por el mismo ministerio, ofrece manutención, techo, atención psicológica, asesoramiento legal y formación durante 18 meses, ampliable a 24. Las entidades sociales les ubican en centros o equipamientos y trabajan con ellos para conseguir la máxima autonomía. Hay tres fases: la 0, la 1 y la 2. La falta de plazas por la demanda creciente ha provocado que cada vez haya más personas en espacios temporales de la fase 0, que en Catalunya la gestiona la Cruz Roja. Un ejemplo es lo que ocurrió en Reus, donde un grupo de senegaleses estuvo nueve meses en estos limbos del sistema, aunque el perfil mayoritario de usuarios son familias latinoamericanas que cruzan la frontera aérea como turistas pero luego piden asilo por la violencia y falta de libertades en su país.

Alto grado de denegaciones

La parte amarga de este programa es que la Policía termina tumbando una gran parte de solicitudes. El año pasado se aceptaron 17.800, y se tumbaron 38.000. Por cada una que se acepta, hay dos que se deniegan. Con los datos de 2023, las oenegés denuncian que sólo se aceptaron el 12% de peticiones, frente al 40% de la media europea. Al fin, estas familias, en muchos casos con menores, terminan desprotegidos, sin papeles, sin posibilidad de trabajar legalmente ni de pedir prestaciones sociales. Los que se vivían bajo el cobijo del programa estatal, además, pierden el techo. Las entidades sociales buscan alternativas a través de amigos, conocidos, familiares o los servicios sociales municipales.