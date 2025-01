Jubilados de Blanes, el salvavidas de migrantes rescatados en Canarias: "Siento que alguien me escucha"

El local no mide más de 20 metros cuadrados. Unas vigas azules, un mapamundi, dos mesas y un sofà son suficientes para hacer que quienes no tienen nada y se ven ante el abismo se sientan un poco más en casa. Odile Solé, Manu Cayero, Manuel Medina o Josep Muntells son algunos de los voluntarios que, tras jubilarse, dedican su tiempo a acompañar a los migrantes que, tras ser rescatados en las islas Canarias, acaban de llegar a Blanes (La Selva). "Yo no me imaginaba que Europa era esto: me siento muy solo, me siento encarcelado, estoy yo y mi teléfono... cuando vengo aquí siento que alguien me escucha", agradece Eric Sarr, un joven senegalés de 23 años que, tras varios meses viviendo en un hotel de Blanes, este miércoles se ve obligado a dejarlo porque le han denegado la solicitud de asilo.

Voluntarios de la asociación Sostre i Dignitat, y migrantes alojados en los hoteles de Blanes, el pasado lunes en la playa de esta localidad. / Anna Mas

'Sostre i Dignitat' es una entidad que se fundó en Blanes en 2016 con el objetivo de atender a las personas sin hogar. "Nunca habíamos visto gente aquí durmiendo en la calle: les ofrecíamos mantas, comida caliente...", cuenta Medina. Pero en los últimos años han visto que cada vez hay más migrantes subsaharianos pernoctando en el asfalto. No es casualidad. Blanes es uno de los municipios catalanes que ha acogido en sus hoteles a más migrantes rescatados en la crisis migratoria en las Canarias.

La huida tras la pandemia

Baye Mouse NDoye fue de los primeros atendidos. Él llego a Blanes en 2020, tras ser rescatado en una patera en el Atlántico después de dejar a su familia, ocho hijos incluidos, en Mbour, el principal puerto pesquero de Senegal. "Yo era pescador pero no podía hacer nada. Vas al mar y no encuentras nada, se lo quedan todo las grandes embarcaciones europeas, chinas... puedes estar semanas sin ganar ni un euro, con suerte un día consigues 20. Así no podía mantener a mis padres, allí no tenemos jubilación", relata. Estos fueron los motivos que le llevaron a lanzarse en la barcaza el año de la pandemia.

Tres jovenes senegaleses rescatados en las pateras de las islas Canarias posan junto a Josep Muntells, voluntario que les imparte clases de catalán y castellano. / Anna Mas

Tras el rescate en alta mar, detectó el racismo en cuanto pisó tierra firme. "La gente nos miraba, nos señalaba por la calle", recuerda. A través de un primo en Italia, y conocidos en Barcelona, llegó hasta Blanes, donde vivía su tío. Paga 150 euros al mes para una habitación. "El problema es que no tenía papeles y no podía trabajar. Me sentaba cada día frente al puerto a ver si podía ayudar", explica. En este camino, apareció Solé, de 'Sostre i Dignitat'. "Es mi ángel de la guarda: me ayudó para poder empadronarme, para conseguir la tarjeta sanitaria y para la tarjeta de Cáritas para tener comida de los servicios sociales", cuenta Mose NDoye.

"El problema es la burocracia: estos chicos vienen aquí a trabajar y nosotros necesitamos trabajadores" Manuel Medina — Voluntario de Blanes

Le escuchan atentamente Khadim Touré, de 37 años, y Eric Sarr, de 23. También son pescadores senegaleses que emprendieron la mortífera ruta canaria. Touré lo hizo el 12 de octubre de 2023. Pasó ocho días en el mar, vio cómo, entre el miedo y la desesperación, había quien se lanzaba a las aguas embravecidas para no volver. A él le rescataron en El Hierro, fue trasladado a Tenerife y terminó en un hotel de Blanes, justo cuando EL PERIÓDICO lo visitó. "En diciembre del año pasado me dijeron: han acabado los tres meses, tienes que irte. Estaba muy nervioso, no sabía donde ir", recuerda.

El padrón y la tarjeta sanitaria

Encontró una habitación por 120 euros al mes en un piso compartido con tres personas más. "No me podía empadronar, no podía ir al médico, no sabía cómo pagar el alquiler", recuerda. "Tuvimos que ir personalmente a pedir que lo empadronaran porque al principio no le aceptaban el pasaporte. Tienen que ir con alguien blanco para que les hagan caso", sostiene Solé. Luego tramitaron la tarjeta sanitaria. Con el empleo, sobrevive trabajando sin contrato: primero en la huerta del Tordera, ahora en equipamientos turísticos. Touré cuenta los 12 meses que le quedan para poder tramitar el permiso de residencia y de trabajo, pagar impuestos y tener derechos. "¿Y te has sentido explotado?", pregunta Solé. "Sí, nosotros somos el eslabón más bajo aquí", responde.

Voluntarios y migrantes, en una reunión de la asociación 'Sostre i Dignitat' para asesorar sobre sus derechos, el pasado lunes en Blanes. / Anna Mas

Sarr es el más joven del grupo. Sus ojos y sus miedos hacen que lo parezca mucho más. Le tiembla la mano, que en la muñeca porta una pulsera de plástico con su nombre. Sarr también fue rescatado en El Hierro, en una patera con 46 personas más, entre ellas mujeres embarazadas, el pasado mes de abril. En junio lo trasladaron a Madrid, al Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón. Allí pidió asilo, y después ingresó, con 300 hombres más, en un hotel de Blanes. Desde entonces, ha estado haciendo, a diario, dos horas de clases de castellano cada día. "El problema es que no puedo trabajar, necesito enviar dinero a mi familia, debo hacer algo", implora.

La huerta murciana, destino final

El hachazo final llegó la semana pasada: por carta, el Gobierno le denegó su solicitud de asilo. Esto significa que debe abandonar el hotel de Blanes y que su esperanza para conseguir papeles se ha hecho añicos. "Estoy pensando, no sé que voy a hacer", responde angustiado. "Seguramente pediré si me pueden pagar un billete hasta Murcia o Andalucía. Allí podré trabajar en el campo. Aunque sea sin contrato y sin nada, pero dicen que allí hay trabajo", dice esperanzado.

"Nadie me dijo que Europa sería esto, nadie me dijo que me sentiría así" Eric Sarr, 23 años

El golpe, sin embargo, ha sido duro. "Nadie me dijo que Europa sería esto, nadie me dijo que me sentiría así. Que estaría tan solo, que tendría tan poca libertad", sigue. "Es cierto, cuando estás aquí solo estás tú y el teléfono, no tienes a nadie", añade Touré.

Odile Solé junto a Eric Sarr, el pasado lunes en Blanes. / Anna Mas

El más veterano les da un consejo. "Paciencia, hay que tener paciencia", recomienda Mouse. El año pasado consiguió, al fin, regularizar su situación legal. Ahora vuelve a ser pescador, pero en el puerto de Blanes. "El problema es la burocracia: estos chicos vienen aquí a trabajar, y nosotros necesitamos trabajadores. Les ven como una amenaza, como un problema, se lo ponemos todo tan difícil... son personas, como tú y como yo", insiste Medina.

Estos voluntarios también han vivido el odio. "La gente te dice que les dan ayudas, que les dan pagas, que llegan en patera y les ponen un piso. No es cierto. Tienen que sufrir tantísimo para trabajar en los empleos que nosotros no queremos. ¿Quién atiende en los restaurantes? ¿Quién recoge los tomates por tres euros y un bocadillo? ¿Quién está cosiendo las redes de los pescadores? ¡Los inmigrantes!", exclama Medina. "Nosotros no hacemos otra cosa que acompañarles, ayudarles a que lo consigan: es injusto que todo sea tan complicado. Y sí, les escuchamos. Nos podemos pasar dos horas charlando si hace falta. Es lo que yo querría si me encontrara en su lugar", responde Soler.

