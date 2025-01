El Govern planea un modelo propio para acoger refugiados e inmigrantes vulnerables en Catalunya

El Govern de Salvador Illa está trabajando en un modelo de acogida propio para reglamentar las obligaciones de los ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones respecto a los inmigrantes más vulnerables que llegan a Catalunya dentro de los programas de acogida del Gobierno central. La idea es contar con reglas comunes para unificar criterios entre administraciones, señalar responsabilidades de cada cual y, sobre todo, evitar la saturación de servicios públicos, la disputa social por los recursos dedicados a los recién llegados y asegurarse de que no haya quien termine durmiendo en la calle.

La estrategia que quiere emprender la Conselleria de Drets Socials busca romper las reticencias que tienen muchos municipios y que las asociaciones municipales comprenden. El Govern ha pedido la colaboración de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es quien se hace cargo de estas personas en un primer momento y las traslada luego a Catalunya.

El Gobierno tiene 60.000 plazas de acogida en toda España, de las que 6.600 (11%) están en Catalunya

El Govern pide acceso a la base de datos del ministerio para poder planificar, sin excusas, y con un método concreto la llegada de migrantes y dimensionar los servicios públicos. "Debemos pactar quién asume qué. ¿A quién se empadrona y cómo? ¿Quién concede la vivienda si deben abandonar el programa de acogida? ¿Quién contrata traductores para el médico, la escuela o servicios sociales? ¿Quién ofrece la vivienda y cómo se financia?", plantean desde la Conselleria de Drets Socials. Son algunas de las respuestas que debe responder este protocolo de acogida propio. El ministerio aduce que en los últimos 19 años jamás se había trasladado tanta información, pero asume que es mejorable y espera que la llegada de una delegación en Catalunya permita trabajar de forma más coordinada.

El Ministerio de Inclusión tiene 60.000 plazas de acogida en toda España para atender a los inmigrantes más vulnerables recién llegados, gestionadas por entidades sociales. El 11%, alrededor de 6.600, están en Catalunya. Estas plazas acogen durante 18 meses a refugiados y a solicitantes de asilo que no tienen acceso a una vivienda, pero también durante tres meses a los migrantes rescatados en el mar o detectados en la frontera que requieren atención básica.

La emergencia y los hoteles

En el caso de las estancias de tres meses, hace décadas que las entidades sociales gestionan este proyecto con centros estables, pero la crisis de los cayucos en Canarias, con llegadas constantes, ha obligado al ministerio a utilizar hoteles, la mayoría en la costa. Admiten que no es la opción ideal, pero sí la más práctica. "No nos gusta, no es lo adecuado, pero nos permite dar respuesta inmediata ante la situación de emergencia", explica Amapola Blasco, directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional del ministerio. En los hoteles que funcionan como centros de acogida, las habitaciones son compartidas, las salas comunes se usan para programas de formación y no hay servicio de habitaciones.

"Los hoteles son un modelo temporal que se abren con muy poco tiempo de antelación", cuenta Gema Sánchez, coordinadora de Accem en Catalunya, que explica que los precios de los alquileres dificultan encontrar locales y centros con agilidad. Anna Figueras, responsable territorial de la Comision Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Catalunya, apunta que otra dificultad para conseguir plazas en equipamientos más estables es que deben ajustarse a la legislación catalana sobre los equipamientos sociales. Las oenegés son conscientes de que este modelo no ayuda a la integración social de los migrantes en los municipios. "La clave del éxito es la coordinación y la interacción con la ciudadanía, que el pueblo esté implicado y coordinado, no de espaldas a ellos", dice. "Es que no hay mucha más alternativa", lamenta Andrés Jiménez, responsable de la delegación catalana de la oenegé Movimiento por la Paz.

El efecto en los servicios públicos

Y aquí llega la primera crítica al sistema. Los ayuntamientos reprochan que el ministerio les comunica la llegada de estas personas cuando es inminente. "Hay ayuntamientos que se enteran cuando ya están aquí", se quejan desde la Asociació Catalana de Municipis (ACM). "En un pico de llegadas, hay que reaccionar de forma muy rápida. Comunicamos las decisiones pero no les involucramos, porque si no, tendríamos mucha dificultad para abrir plazas. Habría miles de razones para no abrir centros", argumenta Blasco, que señala que hay municipios que no quieren participar de la acogida de migrantes por mero racismo.

Govern y ayuntamientos lamentan que el Gobierno no les avise con la suficiente antelación para poder reforzar servicios

Desde la Generalitat también piden que se les avise con antelación. "Lo necesitamos para poder activar servicios y reforzarlos, por ejemplo con la atención sanitaria", cuentan desde la Dirección General de Migraciones de la Conselleria de Drets Socials. "La práctica mayoría de estas personas necesita atención médica al llegar: hay gente con desnutrición grave, pero tambiéne heridas, quemaduras, problemas de salud mental... la atención ambulatoria y hospitalaria se puede ver saturada, especialmente en zonas rurales", confirma Sánchez. Figueras añade que en el caso de las mujeres también se requiere una revisión ginecológica. Muchas de ellas son víctimas de violaciones, abusos o están embarazadas.

La nota positiva del empleo

Un efecto colateral de la acogida es su repercusión positiva en la economía local. No solo por las compras que hace en los municipios la entidad social que gestiona la acogida, sino también por el mercado laboral. En este sentido, Blasco apunta que "en Catalunya es muy útil la colaboración con los hoteles de la Costa Brava, que les falta personal". Por ejemplo, el 60% de los malienses en estas condiciones ya tienen un contrato, trabajan, cotizan y pagan impuestos. Malí es un país en conflicto bélico y sus habitantes son reconocidos como refugiados y pueden trabajar legalmente en España a los seis meses de pedir el asilo. No ocurre lo mismo con los migrantes que vienen de otros países y, o bien no solicitan asilo, o bien se les deniega esta petición. Al cabo de tres meses deben abandonar estos hoteles. Se quedan en situación irregular, sin poder trabajar ni pedir prestaciones sociales.

Quienes no tienen acceso al asilo, después de tres meses quedan en situación irregular y muchos acaban en servicios sociales

Las entidades de la red de acogida tratan de buscar familiares o amigos que puedan hacerse cargo de ellos. Muchos viajan al sur, a trabajar en el campo, sin papeles y sin contrato. Otros huyen al norte de Europa para seguir su ruta migratoria. "Pero inevitablemente muchos terminan en servicios sociales de los ayuntamientos, que no pueden hacerse cargo de ellos", dicen desde el ACM. Algunas entidades reprochan lo contrario, que los ayuntamientos no asumen su parte y no dan ninguna respuesta a estas personas cuando se ven en la nada, aunque tienen competencia en los servicios sociales básicos.

Cuestión de padrón y derechos

El Govern y las entidades explican que hay municipios que no empadronan a estos migrantes mientras residen en los hoteles para posteriormente no reconocerles como vecinos con derechos a ser atendidos en los servicios sociales. Pero a la vez advierten al Gobierno que esta factura no la pueden asumir los ayuntamientos en solitario. "Debemos pactar quién es el ente competente. No podemos generar más sinhogarismo, pero inevitablemente hay que hablar de financiación. Los municipios reciben población pero no hay capacidad de planificar servicios. Planteamos dudas legítimas que hay que pactar si se hacen políticas de emergencia sin consultar", se quejan desde el Govern.

El asilo y el escollo de los datos

El colapso para pedir citas y tramitar la solicitud de asilo es la primera barrera que se encuentran los migrantes, y que ya impacta en los servicios sociales municipales. Barcelona se ha quejado por ello. Los que lo consiguen, se encuentran otro grave problema: que la gran mayoría de solicitantes, de personas que inician los trámites, terminan abandonando este plan porque se les deniega su petición. "Dejan de ser nuestra responsabilidad, ya no tienen cobertura en nuestro programa y la competencia entonces es autonómica y local", dice Blasco. "Nos encontramos que las personas que habían empezado a trabajar se quedan sin papeles, sin trabajo, y sin techo. Es una triple condena", lamenta Figueras. Las entidades buscan alternativas, y cuando hay menores, los servicios sociales municipales suelen ofrecer alguna solución.

Otra vez los ayuntamientos y la Generalitat lamentan no tener toda la información para poder planificar estas ayudas y dar una mejor respuesta. "Al final, los municipios no quieren acoger porque no pueden asumir lo que viene después", insisten desde la ACM.

