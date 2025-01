El Gobierno abrirá una delegación en Barcelona para mejorar la coordinación en la acogida de migrantes

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ultima la apertura de una delegación en Catalunya para colaborar con el Govern de forma más estrecha en la gestión de la acogida de refugiados y migrantes vulnerables, una petición reiterada de la Generalitat. Esta delegación no nacerá de cero, sino que aprovechará el actual Centro de Recepción, Atención y Derivación para Desplazados (CREADE) que existe ya en Barcelona. Hasta ahora este servicio, ubicado en la sede de la Tesorería de la Seguridad Social en la capital catalana, tramitaba solicitudes de asilo, primero durante la llegada de refugiados de Ucrania y últimamente con los rescatados en aguas canarias.

En España, hay tres CREADE más en Málaga, Pozuelo de Alarcón y Torrevieja. También hay cuatro centros propios de acogida al refugiado (dos en Madrid, uno en Valencia y uno en Sevilla). "Estamos trabajando para que estos centros tengan un papel de coordinación con las administraciones autonómicas y locales del ministerio", explica a EL PERIÓDICO Amapola Blasco, directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional del ministerio, que desvincula este proyecto de las negociaciones con Junts.

Más bien responde a la presión de ayuntamientos y comunidades autónomas, que piden una mejor coordinación con el ministerio: las barreras burocráticas para pedir citas y la falta de previsión cuando los migrantes deben abandonar estos equipamientos, la mayoría de las veces desprovistos de ayudas sociales, hace que muchas personas terminen en la pobreza más extrema y se generen tensiones en los servicios sociales, sanitarios y escolares, provocando que algunos consistorios se nieguen a colaborar en un primer momento.

Catalunya acoge al 11%

El Ministerio de Inclusión tiene 60.000 plazas de acogida en toda España para atender a los inmigrantes más vulnerables recién llegados, gestionadas por entidades sociales. El 11%, alrededor de 6.600, están en Catalunya. Si lo comparamos con todos los inmigrantes que llegan cada año, no llegan al 10%. Estas plazas acogen durante 18 meses a refugiados y a solicitantes de asilo que no tienen acceso a una vivienda, pero también durante tres meses a los migrantes rescatados en el mar o detectados en la frontera que requieren atención básica.

Las cifras son muy cambiantes, especialmente teniendo en cuenta la emergencia que desde hace más de un año se ha decretado por los constantes rescates en aguas canarias y que obliga a repartir a los migrantes por toda la Península. "Si se compara con el porcentaje de población o del PIB, que es lo que se calcula en otros países, Catalunya está por debajo de lo que le pertocaría en términos de acogida", sostiene Blasco. Hay dos programas de acogida diferentes. Por un lado está el programa de Atención Humanitaria, que es el que se encarga que atender a los migrantes que cruzan la frontera española y requieren atención básica, y por otro está el de Acogida de Protección Internacional, que se centra en los refugiados y solicitantes de asilo.

Tres meses para los náufragos

En el primero, de tres meses de duración (ampliable a seis meses en casos de vulnerabilidad), la mayoría de usuarios son hombres en edad de trabajar procedentes de África subsahariana, especialmente de Mali y Senegal, rescatados en el Atlántico rumbo a Canarias. "También hay personas de Guinea Conackry, Gambia, Ghana, Mauritania, y perfiles que no nos llegaban pero al haber tantas restricciones en la ruta italiana, vienen aquí, como por ejemplo los migrantes de Pakistán o Afganistán", cuenta Andrés Jiménez, responsable de la delegación catalana de la oenegé Movimiento por la Paz. Muchos de ellos no agotan los tres meses de plazo y optan por seguir su ruta al norte de europa o acudir a casa de familiares y conocidos. Otros no tienen otro remedio que probar suerte en trabajos precarios, sin contrato ni derechos. Y hay un grupo que logra pedir asilo porque se les considera refugiaidos.

Estos son los que entrarán en el programa de Protección Internacional, de 18 meses de duración (ampliable a dos años) es más numeroso. Permite acceso a vivienda, manutención, formación o atención psicológica a los migrantes que han pedido asilo y no tienen capacidad de subsistir económicamente. Estas plazas son más estables, permiten el empadronamiento, lo que implica que los servicios públicos (escuelas o centros de atención primaria) de estos municipios están más dimensionados para atender a este colectivo.

Actualmente, el programa de protección internacional es un derecho reconocido al que pueden acceder todas las personas que llegan en situción irregular a España. Muchos lo intentan, dadas las pocas alternativas sociales que les quedan. Aquí el perfil de personas atendidas aquí es muy distinto: la mayoría son familias con hijos, especialmente monoparentales, procedentes de América latina (Venezuela, Colombia o Honduras). También han pasado por aquí muchas familias de Ucrania y más a cuentagotas de Siria, Afganistán o Palestina.

Suscríbete para seguir leyendo