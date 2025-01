Eva y Andrea, maestras: "No podemos pretender que los niños rindan académicamente si no tienen los derechos básicos cubiertos"

-¿Cuál es la chispa que provoca el nacimiento de la plataforma Docents 080?

-Eva Montanet (E.M.): Nace de una necesidad. Aquí en Barcelona parte de un grupo de profesionales de la educación, no solo docentes, inspirados por la plataforma impulsada en Salt. Nos damos cuenta de que no podemos dar la espalda a nuestro alumnado; niños que sufren desahucios o viven en infraviviendas. Sentíamos que no dar respuesta a esas necesidades que nos encontramos cada día en el aula era darles la espalda y no queremos darles la espalda.

-Ese malestar, entiendo que en algunos barrios, como Trinitat Nova, donde trabajan, es más acentuado, pero se trata de situaciones que, desgraciadamente, se viven en toda la ciudad...

-Andrea Masó (A.M.): Si hay segregación territorial en la vivienda, y hay segregación social en los barrios, y segregación escolar, eso ya lleva a que se dé más en algunos lugares que en otros; como en nuestra escuela, de máxima complejidad y con población obviamente vulnerable. Y dentro de la vulnerabilidad, situaciones de pobreza extrema.

-No es casualidad que la semilla la plantaran en Salt.

-A.M.: Sí, pero es algo que afecta a muchos centros. Lo que queremos hacer ahora es abrir esta asamblea a todos los docentes de la ciudad con la idea de que se la hagan suya y marcarnos unos objetivos entre todos. Interpelar a más gente y delimitar los pasos a seguir entre todos.

-E.M.: Nuestro objetivo es pedir a las administraciones que se responsabilicen; queremos dar respuesta a nuestras familias.

-Su punto de partida es que sin una estabilidad en la vivienda no hay educación posible.

-A.M.: Es una condición básica para una educación universal y de calidad. Si los derechos básicos no están cubiertos no podemos pretender que académicamente esos niños rindan. Ser docente no es solo transmitir aprendizajes.

¿Cómo pueden pedirnos que diseñemos propuestas de aprendizaje que tengan en cuenta el bienestar emocional cuando nuestras aulas están llenas de alumnos que sufren por una situación de infravivienda?

-E.M.: Sí, es curioso. El nuevo currículum, y lo leo textualmente, se define como un instrumento para lograr una sociedad más justa y democrática. Una sociedad inclusiva donde sea posible la igualdad de oportunidades, una igualdad real y efectiva. El Departament hace esa definición del currículum mientras sabemos que las aulas son un reflejo de una sociedad que excluye, que margina y que desahucia a nuestros alumnos. ¿Cómo pueden pedirnos que diseñemos propuestas de aprendizaje que tengan en cuenta vectores como el bienestar emocional o la ciudadanía democrática y global cuando las aulas están llenas de alumnos que sufren malestar emocional, psicológico y físico derivado por una situación de infravivienda permitida por la Administración?

-No casa demasiado, no...

-A.M.: La Administración nos pide que trabajemos el bienestar emocional del alumnado mientras la misma Administración no garantiza sus derechos más básicos.

-E.M.: Tenemos alumnos en situación de pobreza extrema que viven en habitaciones realquiladas y dejan de hacer una comida al día para pagar la habitación. Eso no lo podemos permitir. Ese alumno no está en condiciones al día siguiente de poder aprender. Es imposible. Cuando no cenan, cuando no tienen una vivienda estable…

-A.M.: Cuando tienen que cruzar la ciudad para venir a la escuela y llegan una hora y media tarde, si es que vienen, porque quizá hay días que no vienen...

-¿Se refiere al realojo tras el desahucio, que puede ser en pensiones muy alejadas de la escuela?

-E.M.: Sí. Y es eso o cambiar de escuela, que significa romper los pocos vínculos que habían creado y obligarles a volver a empezar.... Y eso, al final, es violencia hacia el alumno, también.

-¿Tienen datos?

-A.M.: Sí. Barcelona es la provincia donde hubo más desahucios en el 2023. Un 23% de los desahucios en Catalunya fueron en Barcelona, en casi un 70% de los desahucios hay niños implicados y el perfil mayoritario de los desahucios es de mujeres solas con criaturas a cargo.

-E.M.: Y en muchos casos, mujeres migradas. Que ahí le añadimos, además, la situación de irregularidad, que no tienen red de apoyo...

¿Por qué un niño tiene que sufrir la violencia que supone estar siempre con la amenaza encima de dónde estaré mañana, si podré venir a esta escuela…?

-La escuela, como institución, ¿es consciente de todo esto? El año pasado, los resultados de PISA fueron inapelables: se trata de una cuestión de pobreza.

-E.M.: El rendimiento académico no puede ser igual en un alumno que vive estas situaciones, obviamente.

-A.M.: Otro problema es que un poco se ha ido naturalizando esta problemática. Hay mucha gente que ya es como ‘Ah, sí, desahucian a tal alumno’. Hay tantos desahucios que ya forman parte del día a día, y eso también es algo que queremos cambiar. No son problemas individuales, es algo estructural. Hoy afecta a nuestros alumnos y mañana podemos ser nosotras.

Andrea y Eva, maestras que forman parte de la plataforma Docents 080. / Zowy Voeten

-¿Su objetivo es propiciar cambios legislativos?

-E.M.: Asegurar los derechos de los niños, sí, para asegurar el derecho a la educación. Nosotros tenemos alumnado que se ha tenido que ir a hoteles muy lejos, que vienen desde L’Hospitalet, por ejemplo, cada día a Trinitat Nova. Pero es que la escuela es un lugar de seguridad para ellos e intentan conservarla, y prefieren hacer ese recorrido, pero eso supone tener que madrugar mucho más, llegar a clase cansados... ¿Por qué un niño tiene que sufrir la violencia que supone estar siempre con la amenaza encima de dónde estaré mañana, si podré venir a esta escuela…?

-A.M.: Además, quizá la semana del desahucio no vienen a la escuela porque se tienen que quedar en casa, por ejemplo. O niños que tienen que acompañar a sus familias a reuniones…

-¿Por qué les hacen de traductores, a sus familias?

-E.M.: Sí, pero eso también es injusto. Porque son partícipes de conversaciones que no tendrían por qué escuchar. Tienen un peso encima que no les toca por edad. Son niños que viven con una preocupación continúa que no tendrían que vivir unos niños. Están en situación de alerta continúa.

-A.M.: Muchas veces nos enteramos de estas situaciones directamente por los niños, no por las familias.

Muchas necesidades de aprendizaje derivan de las situaciones de pobreza y estrés que viven nuestros niños

-E.M.: Nuestro trabajo va más allá de acompañar a los niños a nivel académico. Nosotros miramos al alumnado de manera integral, como nos pide el currículum, de hecho. Queremos que aprenda, pero que esté bien, también.

-A.M.: Que esté seguro en casa, que tenga aseguradas las tres comidas al día… Está explotando el tema por la vivienda gracias al trabajo del Sindicat de Llogateres o la PAH, y aquí es donde salimos nosotras y decimos, 'eh, sobre todo pensemos en los niños'.

-E.M.: El derecho a la vivienda no se puede desvincular del derecho a la educación, y atender todas esas necesidades que se presentan en el aula es muy complicado para las profesionales que nos dedicamos a esto. No estamos solo con niños a los que tenemos que enseñar a hacer una suma o a leer, estamos con niños con unas necesidades que no están cubiertas y ese es un reto grande para nosotras como maestras, porque los tenemos aquí, muchas horas en el aula. Es muy importante el reto que se nos plantea también a nivel educativo. Muchas necesidades de aprendizaje derivan de esas situaciones de pobreza y estrés que viven nuestros niños. A veces decimos 'es que se lo he explicado tres veces y no está atento', pero, ¿cómo queremos que esté atento? Es imposible. Tiene la cabeza en otra cosa. Ese es un gran reto.

-Mayúsculo, sin duda. ¿Por dónde creen que habría que empezar?

-A.M.: No poniendo parches. No se trata de poner más trabajadores sociales, que sí, son necesarios, pero no es la solución. La solución no es enviar a más mediadores a los desahucios, sino prohibir los desahucios; asegurar que los niños tengan un hogar seguro.

No es solo un niño que tiene que aprender a hacer una suma o a leer, es un niño con unas necesidades que no están cubiertas, y ese es nuestro gran reto como maestras

-E.M.: Al final todo es un efecto dominó. Es una emergencia de salud, emocional, de aprendizajes, también, porque no los pueden adquirir. No se pueden desarrollar de manera integral como a nosotros nos gustaría… Son emergencias que atraviesan las vidas de nuestros alumnos.

-A.M.: Además, hay que sumar que muchas de nuestras familias están en situación administrativa irregular, con lo que no pueden no solo firmar un contrato de alquiler, sino ni siquiera optar a un piso de alquiler social. A las personas más excluidas las estamos excluyendo todavía más.

-E.M.: Hasta ahora los maestros habíamos sido espectadores de todo esto, pero hemos dicho basta. Ya no queremos serlo más. Queremos tomar partido y posicionarnos al lado de nuestro alumnado.

