El Consell Comarcal del Bages denuncia que el precio del transporte escolar se ha disparado un 73%

El Consell Comarcal del Bages denuncia que el precio del transporte público se ha disparado un 73% de media respecto al curso pasado, llegando a ser de más del 200% en municipios como Sant Salvador de Guardiola. Se quejan de que "el servicio es el mismo y también el mismo número de alumnos de transporte escolar obligatorio y no obligatorio". Por eso, exigen a la Generalitat soluciones para "garantizar un precio justo" y "no perjudicar gravemente a los municipios" que no pueden hacerle frente. Han pedido una reunión urgente con la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, para detener un aumento de precios que consideran "abusivo".

El Consell Comarcal del Bages aprobó por unanimidad una moción en el pleno de este lunes para denunciar la situación y exigir soluciones. En cifras absolutas, el aumento del cómputo general del transporte público (sumando el obligatorio y el no obligatorio) es de 1.470.263 euros de gasto por "prestar el mismo servicio".

Además, se le suma un "problema de competencia". Según detalla el ente, en la gran mayoría de contratos que se han realizado para seguir manteniendo el servicio, sólo se ha presentado una sola empresa, la misma en 41 de los 47 servicios. Creen que la situación no puede sostenerse porque provocará un "grave problema económico" para los ayuntamientos donde se ha disparado el precio.

Los pueblos en los que más se ha notado este aumento es en Sant Salvador de Guardiola, donde el precio ha subido más del 200% (de 27.000 euros se ha pasado a 82.000 euros); seguido de Sant Mateu de Bages con un 138% (de 2.800 euros a más de 6.700 euros) y Fonollosa, con un 130% más (de 20.500 euros a más de 47.300 euros). Manresa también vio aumentar el gasto, un 51% y un aumento de 93.890 euros (de 182.900 euros a 276.800 euros). Por el contrario, donde ha descendido el precio es en Callús, un 40% menos. En esa localidad se ha pasado de poco más de 3.000 euros a 1.800 euros.

Licitaciones desiertas

Actualmente, el Consell Comarcal se ocupa de 90 líneas de transporte escolar y unos 2.600 estudiantes. El año pasado se licitaron: en julio salieron a licitación 47 líneas y 37 quedaron desiertas pese a que el precio ofertado en la licitación estaba fijado de acuerdo con el observatorio de precios determinado por el Departament de Territori de la Generalitat.

El pleno comarcal de este lunes aprobó una nueva licitación de 37 servicios de transporte escolar cuyos precios también tienen en cuenta este observatorio de precios combinado con "criterios territoriales" que el ente comarcal cree que son "justos". Ahora esperan que esta nueva puja tenga una buena concurrencia de ofertas y que permita garantizar un "servicio de calidad y a un precio justo".

Por eso, piden a la Generalitat que ponga en marcha los mecanismos necesarios para frenar el aumento de precios que consideran "abusivos". "Es necesario que la Generalitat aporte más recursos para garantizar el transporte no obligatorio y aliviar la carga económica que deben asumir los municipios del Bages".

En declaraciones al ACN, el presidente del ente comarcal, Eloi Hernàndez, ha detallado que es necesario cambiar el concepto de transporte no obligatorio (son alumnos que tienen escuela en el mismo municipio donde viven y, por tanto, la Generalitat no los paga transporte) porque en muchos casos es "necesario" en el mundo rural y pone un ejemplo. "Tenemos niños que viven a 20 minutos de la escuela, pero que no tienen el transporte garantizado porque están dentro del pueblo y niños que viven en el municipio de al lado y que están a 5 minutos del centro; en este caso, la Generalitat lo paga íntegramente".

Reclaman al Departament que se cambie porque "causa un perjuicio muy grande a los ayuntamientos, que lo asumen por no hacerlo pagar a las familias que ya tienen gastos suficientes para vivir en el mundo rural". El transporte no obligatorio se asume en buena parte desde los consistorios del Bages y el resto, la Generalitat. Que ahora el coste del transporte se encarezca más de un 70% de media hace que la situación, dicen, sea "insostenible".