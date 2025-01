Transición Ecológica desbloqueará "pronto" el plan del delta del Ebro frente a temporales, según el Govern

La semana pasada se cumplieron cinco años del temporal Gloria. Desde entonces, la fragilidad del delta del Ebro y el delta del río Tordera ante los fenómenos meteorológicos extremos se ha vuelto a evidenciar en varias ocasiones. Ante esta situación, se buscaron diversas soluciones para proteger estos espacios. A día de hoy, aún no se han aplicado todas las medidas anunciadas.

En el caso del delta del Ebro, la Generalitat, entonces con Pere Aragonès al frente, propuso aplicar un 'plan holandés'. El modelo se basa en renaturalizar la primera línea de costa y establecer muros que preserven las lagunas y los humedales, como se hizo en un sector de litoral cercano a la ciudad neerlandesa de La Haya. Pocas semanas atrás, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica confirmó que mantendría la luz verde a la idea del anterior Executiu. Algunas de las acciones, de hecho, ya se han llevado a cabo. Y en total, se prevé invertir hasta 40 millones en el Delta.

La Generalitat ha dado luz verde al 'plan holandés' anunciado por el anterior Executiu

No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aún no ha presentado un plan de actuaciones detallado. ¿Por qué es necesario que el ministerio plantee una hoja de ruta completa? Porque la Generalitat tiene competencias en la Red Natura 2000, pero no en la primera línea de mar. Esta franja es una de las zonas más vulnerables y alberga puntos clave del Delta como la isla de Buda, la barra del Trabucador o la playa de la Marquesa.

"Hasta ahora, es cierto que el ministerio ha realizado algunas tareas de mejora, por ejemplo en la finca Bombita, pero seguimos esperando un plan completo", denuncia Susanna Abella, de la Plataforma en Defensa de L'Ebre. Fuentes de la conselleria aseguran a este diario que el ministerio desbloqueará "pronto" la situación y acelerará los trámites para poner en marcha más actuaciones que custodien el Delta.

Estrategia múltiple

"No todo lo que se ha anunciado nos parece bien, pero uno de los problemas es que necesitamos conocer más detalles acerca de qué se pretende hacer para luego poder ser muy exigentes", afirma Abella. La defensa del delta del Ebro aúna aspectos muy diferentes, lo que obliga a las administraciones a hacer equilibrios entre los intereses de la biodiversidad, los arroceros, el turismo y los habitantes de la zona. A todo esto, se suman la variedad de competencias entre Generalitat y Moncloa. Fuentes de Transició Ecològica, de todas formas, sostienen que este reparto de competencias, con los socialistas liderando ambos gobiernos, no va a ser un escollo. En realidad, consideran que puede facilitar el desbloqueo de algunas cuestiones pendientes.

Uno de los elementos que depende de Madrid es la posible aportación de arena, drenada desde el fondo marino. El ministerio ya ha repetido más de una vez que no hay arena para todas las playas y municipios que lo reclaman —entre ellos está Barcelona, por ejemplo— y que esta receta se debe aplicar solo en casos muy concretos. Lo idóneo es que la arena forme dunas dinámicas que acaben por frenar la fuerza de los temporales.

Cámpings en el Tordera

El del río Tordera es el otro delta que sufrió los estragos durante el Gloria. Por ahora, el Govern aún no ha sacado a la luz el plan de motas en el que se ha estado trabajando por parte de la ACA (Agència Catalana de l'Aigua). Las motas son lindes de tierra que a menudo se construyen en cada lado del río y que frenan el paso del agua. La conclusión a la que llegó la agencia pública es que era una buena opción alejar la mota del río y, por tanto, ampliar la zona inundable.

Pero esta posibilidad, que rechazan los agricultores, compromete el cámping Capfun, ubicado en el margen derecho del Tordera. De momento, el Ejecutivo catalán no ha lanzado un plan para garantizar la supervivencia de este delta que se enriqueció tras el temporal de 2020 y, a la vez, gestionar las posibles crecidas. Fuentes de la conselleria afirman que se está trabajando en ello.

Suscríbete para seguir leyendo