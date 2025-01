Alejandro García Salmerón, biólogo: "Ver una serpiente es una suerte, no hay que tenerles miedo"

Alejandro García Salmerón era un adolescente "como los demás" que no pensaba en los anfibios y los reptiles. Pero con el paso de los años y tras varias salidas al campo con su abuelo, acabó cautivado por estos animales de sangre fría y entró en la Societat Catalana d'Herpetologia. Tanto, que ha acabado coordinando la impresionante guía de los reptiles de Catalunya que publica la editorial Cossetània.

¿Cuántas colas de lagartija se han sacrificado para elaborar la guía?

Alguna, pero muy pocas. Hemos actuado con mucho cuidado, pero es cierto que en ocasiones algunos reptiles, cuando se sienten amenazados, contraen la musculatura y sueltan la cola y esta se sigue moviendo para despistar al depredador. Es un proceso que se llama autotomía caudal.

¿Les vuelve a crecer, luego?

Sí, pero en forma de cartílago. Las vértebras de la cola rotas ya no crecen, por tanto, si no han salvado un trozo de cola, ya no podrán utilizar de nuevo este mecanismo.

¿Cuánto han tardado en conseguir fotos de todos los reptiles de Catalunya en estado salvaje?

En tres años logramos encontrarlos todos.

"Sesión de fotos" a un ejemplar de lagarto ágil (Lacerta agilis). / GERARD CARBONELL

O sea que usted sabe exactamente dónde vive cada reptil.

Más o menos, pero cada fotografía requería una planificación detallada: había que tener en cuenta la época del año, el momento del día, el método de captura.

¿Cómo fueron las sesiones de fotos?

Muy rápidas, para soltar rápidamente al animal, y usando guantes. Nosotros somos profesionales, pero la gente no debe ir por ahí cogiendo lagartijas.

¿Cuál fue la especie más ilusionante?

El lagarto bético, un animal bastante grande del sur de la Península que en Catalunya es escaso, prácticamente un fantasma. Estábamos pendientes de la víbora hocicuda, cuando apareció un macho de este lagarto. ¡Flipamos! La culebra de collar helvética también fue un bombazo.

¿Por qué?

En Catalunya, solo se encuentra en el Vall d'Aran. Mis compañeros me avisaron diciendo que habían encontrado una muerta. Pero cuando la vi, enseguida me di cuenta de que me estaban tomando el pelo.

¿Cómo?

Se estaba haciendo la muerta. Es un mecanismo llamado 'tanatosis'. Monta un espectáculo total: se pone boca arriba, defeca y desprende mal olor, para alejar a los predadores.

¿Es posible encontrar una nueva especie?

Descubrir una nueva es poco probable. Pero sí puede suceder que una especie existente entre en Catalunya, como ha ocurrido con el lagarto ibérico.

¿Cuál podría ser la próxima?

El camaleón puede llegar a Catalunya en pocos años, porque cada vez hace más calor. Procede del sur de España y aquí también encontrará hábitats óptimos.

¿Qué atrae, de los reptiles?

Las formas y la diversidad. A la gente la llaman la atención los cocodrilos, las tortugas (por su caparazón) y las serpientes, que están muy estigmatizadas.

¿No hay motivos para tenerles miedo?

En Catalunya tenemos más de 10 especies de serpiente y solo dos víboras son peligrosas, pero es mucho más probable que te muerda un perro. Ver una serpiente es una suerte, si no la descubres cruzando un camino, es muy difícil de observar.

Alejandro García Salmerón, biólogo y coordinador de la nueva guía de reptiles de Catalunya. / EL PERIÓDICO

¿Catalunya es un buen lugar para los reptiles?

Sí, el problema es que cada vez hay más especies exóticas (20) que ponen en peligro a las autóctonas (38). Los reptiles, en el mundo, están en declive y sus poblaciones se fragmentan. La lagartija típica de las paredes, por ejemplo, antes muy común, cada vez es más difícil de localizar.

¿Cuál es su hábitat ideal?

Las zonas de mosaico, entre el bosque, para refugiarse, y el campo abierto, para calentarse al sol. Pero siempre con un escondite cerca, porque no son buenos fondistas.

¿Por qué?

Cuando corren, hacen un movimiento ondulatorio que traslada el aire de un pulmón al otro. Si tienen que cubrir una distancia larga se ahogan y tienen que parar a respirar. Por esta razón no pueden exponerse mucho y a veces solo oyes un ruido o intuyes una sombra que desaparece entre dos piedras.

¿Qué otras amenazas tienen?

Las colonias de gatos domésticos y la destrucción de los ecosistemas. La gente también debe tener claro que no son mascotas.

Alejandro García Salmerón, con la guía de reptiles de Catalunya. / GERARD CARBONELL

¿Qué debería hacer quien tiene un reptil en casa?

Llevarlo a un centro de fauna o avisar a los agentes rurales para que lo recojan.

¿Cómo se distinguen de los anfibios?

En realidad, reptiles y anfibios son muy diferentes entre ellos. Tradicionalmente, van en pack porque son de sangre fría, se arrastran y los encuentras levantando piedras. Siempre se han estudiado de forma conjunta, pero los anfibios se parecen más a los peces y los réptiles a las aves.

