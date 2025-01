¿Cómo afectan los desahucios al riesgo de suicidio?

El acceso a la vivienda es el principal problema para los catalanes, tal como recoge el último Barómetro de Opinión Política del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Las reivindicaciones por un mejor acceso a la vivienda vuelven a estar en primera línea de actualidad ante la previsión, el próximo 31 de enero, del primer desahucio de la Casa Orsola de Barcelona, una comunidad conocida por su lucha contra el alquiler de temporada. Entidades como el Sindicat de Llogateres han convocado una manifestación para pararlo y que cuenta con el apoyo de los artistas Enric Auquer, Maria Arnal y Carlos Marqués-Marcet, tal como manifestaron durante la ceremonia de los Premios Gaudí.

Son numerosos los estudios que han demostrado que quienes viven bajo la amenaza de un desahucio cuentan con una peor salud física y mental, lo que incluye un mayor riesgo de suicidio, tal como sintetiza una revisión sistemática española publicada en 2017. Los ejemplos concretos son múltiples. Dos hermanas se suicidaron en julio de 2024 horas antes de ser desahuciadas. En marzo, un hombre de 70 años se quitó la vida ante la misma situación. Y como estos, hay otros casos conocidos de suicidios relacionados con desahucios.

Establecer una relación causal entre ambos factores es, sin embargo, complicado, porque el aumento de riesgo está atravesado por otras desigualdades como el género, la edad, la etnia y el territorio, según expone la revisión. La Organización Mundial de la Salud (OMS) detalla que las situaciones de crisis y los factores que provocan estrés —como los problemas económicos— pueden actuar como desencadenantes, pero los trastornos mentales y las tentativas previas de suicidio son clave para predecir el riesgo.

Los desahucios y la salud mental

El informe Inseguridad residencial y salud, publicado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) en 2021, apunta que nueve de cada diez personas en riesgo de desahucio presentan “mala salud mental”, una cifra hasta seis veces superior al resto de la población, con más prevalencia entre las mujeres. Las personas con inseguridad residencial, asegura el estudio, tienen peor salud mental en comparación con las no afectadas por esta situación: padecen más estrés psicológico, ansiedad, depresión y suicidios. En el caso de menores, “los afectados por inseguridad residencial presentan unos niveles alarmantes de mala salud mental”.

Se trata de conclusiones similares a las que llega otro informe elaborado por diferentes entidades como la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), el Observatori DESC, la Agència de Salut Pública (ASP), Enginyeria sense Fronteres y la Aliança contra la Pobresa Energètica. También las replican estudios internacionales, como uno realizado en Estados Unidos durante la crisis inmobiliaria entre 2005 y 2010, encuestas hechas a la población española e, incluso, revisiones de la literatura científica.

Cuantificar el impacto es, sin embargo, más complicado, por lo escaso de los estudios y la diversidad de factores de riesgo social que entran en juego. Lo ha intentado una investigación hecha sobre la población sueca entre 2012 y 2019, y publicada en el Journal of Epidemiology & Community Health, que estableció que las personas que habían vivido un desahucio “tenían aproximadamente cuatro veces más probabilidades de suicidarse que aquellas que no habían estado expuestas a esta experiencia”. Sin embargo, indican los autores, pudo haber factores multiplicativos que no se tuvieron en cuenta.

Catalunya: líder en desahucios, pero no en suicidios

¿Cómo se traduce este mayor riesgo a nivel poblacional? El papel de otros factores más allá de la vivienda se hace patente con los datos de Catalunya. Es la primera comunidad autónoma en el ranquin estatal de desahucios, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero la segunda en defunciones por suicidio y autolesión.

En los primeros seis meses de 2024, hubo en Catalunya un total de 3.961 desahucios, lo que se traduce en 50 por cada 100.000 habitantes. La tasa cambia entre provincias. En Barcelona, por ejemplo, hubo 24,3 desahucios por cada 100.000 habitantes.

Por otro lado, en 2023, se notificaron 626 defunciones por suicidio y autolesión de residentes en Catalunya, y 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la cuarta comunidad autónoma con menos tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes, y la segunda en términos absolutos, según datos de la Plataforma Nacional Para el Estudio y la Prevención del Suicidio (datos de 2022).

