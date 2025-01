Nueve detenidos y 150 identificados en un macrodispositivo contra ladrones en patinete eléctrico en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra en colaboración con la Guardia Urbana de Barcelona desarrollaron durante toda la tarde de este jueves 23 de enero un dispositivo especial, denominado Lambreta, en varios puntos de la ciudad para detectar a multirreincidentes y evitar que cometieran robos y hurtos. El operativo, del que fue testigo un equipo de EL PERIÓDICO que acompañó a los agentes, estaba pensado para detectar a sospechosos que circulasen en Vehículos de Movilidad Personal (VPN), principalmente patinetes eléctricos, ya que estos delincuentes usan estos vehículos para cometer los asaltos y después huir con el botín a toda velocidad.

En la operación desarrollada la tarde del jueves, los agentes intervinieron 16 patinetes eléctricos

Con este objetivo, y en el marco de esta operación desarrollada en los distritos de Sant Martí, Sants-Montjuïc, Ciutat Vella y Eixample, los agentes paraban a personas con una actitud sospechosa cerca de zonas concurridas o de ejes comerciales cuando cometían una infracción con el patinete eléctrico en el que circulaban, como ir a una velocidad más alta, saltarse un semáforo o desplazarse por la acera, entre otras. Una vez identificado el conductor, se le imponía la sanción correspondiente, que por algunas infracciones oscila entre los 250 y los 500 euros. Como ninguno de los identificados abonaba la cantidad al momento, los agentes le requisaban el patinete.

Al final del operativo, la policía había intervenido 16 patinetes eléctricos, 8 de ellos por no pagar la sanción administrativa y el resto por no cumplir con las características técnicas correspondientes, como por ejemplo estar trucados para correr más. También se retiró otro VPN, en este caso considerado un transporte eléctrico, por carecer del correspondiente permiso de circulación y por no coincidir el número de bastidor con la documentación acreditada por el conductor.

Imagen del dispositivo policial contra delincuentes en patinete / Jordi Otix

La actuación policial contra este tipo de delincuencia se saldó con 9 detenidos: cuatro de ellos por tener requerimientos judiciales pendientes, dos por robo con violencia y el resto por atentado a la autoridad, hurto y tráfico de drogas. También se denunció penalmente a otras cinco personas (cuatro por hurto y otro por apropiación indebida) y administrativamente a cinco más (cuatro por tenencia de droga y la otra por llevar encima una arma prohibida). Además, los agentes identificaron a 150 personas que entre todas suman 1.357 antecedentes.

En las últimas semanas, los Mossos habían detectado en ejes comerciales y zonas concurridas de los mencionados distritos que entre las 15.00 y las 22.00 horas había más actividad de robos y hurtos. Es por ello que se montó el dispositivo desarrollado este pasado jueves en estos distritos.

Un patinete intentó tirar a un mosso de la moto

En el dispositivo participaron numerosos agentes de diversas comisarías de Barcelona de Mossos y de la Guardia Urbana, así como unidades especiales de Seguridad Ciudadana de la policía catalana como efectivos de paisano (denominados Fura) o del Grup Regional de Motos (Guilles). Precisamente, motoristas de esta unidad localizaron en el distrito de Sants-Montjuïc, cerca de la frontera con L'Hospitalet de Llobregat, a un sospechoso que circulaba a alta velocidad.

Imagen del dispositivo policial contra delincuentes en patinete / Jordi Otix

Cuando le dieron el alto, el joven aceleró para escapar, por lo que el agente se puso con la moto a su altura para indicarle que parara. En vez de hacer caso, el sospechoso empezó a dar patadas al agente para tirarlo del vehículo. Lo detuvieron por un delito de atentado a la autoridad, ya que los golpes podían haber causado un grave accidente al policía al desestabilizar la moto, y además le requisaron el patinete. Cuando le preguntaron por el motivo de su fuga respondió que "tenía que intentarlo", porque creía que lo iban a multar por tener un patín eléctrico trucado.

Un mal regate de 'Ronaldinho'

En otra actuación, los agentes de paisano de Mossos, los Fura, seguían a dos sospechosos en plaza Catalunya. Así fue como vieron que los presuntos delincuentes se acercaban a un joven que iba en monopatín y le hicieron el gesto de chocarle la mano. Los delincuentes usan este método en invierno (en verano no hace falta) para ver si la víctima lleva un reloj valioso, tal y como explica la sargento jefe de los Fura a este medio. Al ver que no llevaba reloj, le intentaron hacer un 'Ronaldinho', es decir uno de ellos lo atrajo hacia sí, le hizo la zancadilla para desestabilizarlo y así hurtarle el teléfono móvil que llevaba en el pantalón.

Imagen del dispositivo policial contra delincuentes en patinete / Jordi Otix

Sin embargo, la víctima se resistió y los sospechosos, que cuentan con numerosos antecedentes, le dieron varias patadas para tirarle al suelo y quitarle el móvil, antes de escapar cada uno por su lado. Atentos a esta escena, los agentes de paisano los persiguieron y los atraparon, además de devolver el teléfono a la víctima. Los delincuentes, que cuentan con numerosos antecedentes, están acusados de un robo con fuerza.

Mientras esperaban la llegada de una patrulla para que se llevara a los dos detenidos, los agentes de Fura localizaron a otros dos sospechosos que se dirigían a un aparcamiento público bajo plaza Catalunya con una herramienta rudimentaria (una goma con una pieza de cerámica) que se utiliza para romper cristales de vehículos, abrirlos y robar. Los agentes les interceptaron, les requisaron el instrumento e impidieron que esa noche pudieran actuar.

