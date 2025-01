El hastío de los usuarios del transporte público: "Entiendo que los políticos se peleen, pero la movilidad de la gente debería quedar al margen"

Suficiente tiene cada uno con lo suyo como para intentar o querer entender qué está pasando con las tarifas del transporte público. Tras una mañana de paseo por el metro y la estación de Sants, este diario ha podido comprobar este jueves que más que molestia o rabia, que también, lo que genera la greña política que ha encarecido los abonos más usados es desgana y cansancio. Lo resume bien en un vagón del metro de la L3 Montse Ginesta, camino de una reunión de trabajo: “Te quedas como pasmada, pensando que igual mañana te suben la luz, el agua o el cole de los niños sin previo aviso y sin ninguna explicación. Si me preguntas cuánto me costará ahora la T-usual, no tengo ni idea. Pero la verdad es que no nos debería sorprender nada de todo esto; es lo que hay”.

Una mujer guarda su título de Rodalies tras haberlo validado en Sants, este jueves / Marc Asensio Clupes

La derogación del decreto ‘omnibus’ que incluía las ayudas al transporte público ya es una realidad después de su publicación, este jueves, en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De esta manera, hasta que deje de aplicarse el 30% que el Gobierno de Pedro Sánchez bonificaba en la T-usual y la T-jove, es la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que aporta otro 20% hasta llegar al 50% de rebaja, quien asume la totalidad de la ayuda.

"Yo pensaba..."

A muy corto plazo, cuando las máquinas de venta de billetes, el ‘software’ de las aplicaciones móvil y la cartelería estén ya actualizadas, estos dos abonos pasarán a tener solo un 20% y no un 50% de descuento. Martí Molina, en Ferrocarrils, algo ha oído esta mañana en la radio mientras desayunaba. “Pero yo pensaba que los precios se marcaban a final de año y que no se tocaban hasta el año siguiente”. Pues no, y menos en este caso, con unas ayudas que son una decisión política que requiere de un plácet parlamentario que no ha sido posible.

Cola en una de las ventanillas de la estación de Sants, este jueves / Marc Asensio Clupes

Martí, seguramente, hace referencia al incremento medio del 3% a todas las tarifas que entró en vigor el 15 de enero y que se acordó en el consejo de administración de la ATM del 27 de diciembre. Eso es lo que sí va a misa durante los 12 meses del ejercicio siguiente. Otro cantar son las ayudas que empezaron a aplicarse en septiembre de 2022 por decisión del Gobierno, al que ha ido acompañando, en el caso de Catalunya, la Generalitat, aportando parte de las ayudas. Al explicárselo a este joven administrativo, encoge los hombros y se pregunta si no es un poco peligroso que algo "tan importante como el precio del metro dependa de una pelea entre partidos políticos".

"Pero me perdía..."

Son las cosas de carecer de una ley de financiación del transporte público que permita blindar las tarifas, incluidas las posibles subvenciones, que tradicionalmente han tenido un cáliz mucho más social y quirúrgico que universal. En Sants está Juli esperando un tren hacia Vilanova. Dispone del billete gratuito recurrente que podrá usar hasta el 30 de abril, día a partir del cual tendrá que pagar el precio regulado, sin rebaja alguna. "Ayer empecé a leer un poco sobre el tema por la noche, pero me perdía. Lo que sí me ha quedado claro es que dejará de ser gratis Rodalies". Esa es la tercera pata de lo que está por venir y ya está aquí: T-usual y T-jove a muy corto plazo con un 20% de descuento (y no un 50% como hasta ahora) y adiós al abono recurrente gratuito, aunque los que lo hayan comprado antes de este jueves todavía podrán disfrutarlo tres meses más.

Trajín de pasajeros, este jueves, en Sants / Marc Asensio Clupes

Se da la triste ironía de que la batalla entre Junts-PP y el PSOE ha puesto en el foco en las personas que más usan el transporte público. Es decir, los que tiran de la T-casual, la T-familiar, la T-dia o el billete sencillo no notarán ningún tipo de cambio porque esos títulos no tenían ninguna ayuda extraordinaria. Pero sucede que la T-usual y la T-jove concentran el 71% de las validaciones del ámbito de la ATM de Barcelona. Cuando se actualicen las tarifas, la T-usual de una zona pasará de 22 a 35,20 euros, y la T-jove, de los 44 bonificados a 70,40 euros.

"No me lo puedo permitir"

"¿A quién le va a parecer bien? ¿Ahora estoy pagando 22 euros y dices que tendré que pagar 15 euros más? Yo no tengo coche ni me lo puedo permitir; así que tendré que pasar por el tubo", compartía en Sants, a punto de subirse a la L5, Carolina, una administrativa. Tomando un café en la estación de trenes está Manuel Soldevila, aparejador. Tiene que ir a visitar una obra fuera de la ciudad y su mujer usa el coche cada día para ir a trabajar. "No soy un habitual de Renfe pero sí suelo moverme en metro por la ciudad con la T-usual. Lo escuché por la radio y al volver a casa por la tarde leí un par de noticias sobre el tema. Puedo entender que los partidos políticos se peleen, pero cosas como la movilidad de la gente deberían quedar al margen".

Ambiente en la estación de Sants, este jueves / Marc Asensio Clupes

Por último. Manuel Jaraba, un testimonio recogido por el fotógrafo de este diario Marc Asensio. Este hombre de 54 años es un veterano del transporte público, y además lo uso tanto dentro como fuera de Barcelona. Su queja, no obstante, es más global. Las ayudas no le parecen mal, pero se queja de una "caída generalizada de la calidad de los servicios públicos". "Como con la sanidad, tengo la sensación de que antes las cosas funcionaban mejor".