Nuevas tarifas del transporte público en Barcelona: precio de la T-Usual, T-Casual y T-Jove

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha podido sacar adelante el decreto que incluía el mantenimiento de las bonificaciones del transporte público. En el caso de Barcelona, esto afecta a la T-usual y la T-jove. Este jueves, sin embargo, los viajeros todavía no notarán ninguna diferencia, ya que el 30% que bonifica el Estado todavía no ha caído de manera oficial. El otro 20% que aporta la Generalitat sí está garantizado, tal y como ha prometido el Govern.

Los títulos integrados de Barcelona que no tienen ningún tipo de rebaja se quedarán exactamente como están, con ese incremento del 3% respecto a las tarifas de 2024 que empezó a aplicarse el 15 de enero. Son abonos como la T-casual, la T-familiar, la T-grup o la T-dia. Para calcular lo que sucederá cuando se haga oficial la caída del 30% de ayuda que aporta el Estado, basta con coger el precio sin bonificación y aplicar solamente el 20% asegurado por parte de la Generalitat.

Así las cosas, la T-usual quedaría de la siguiente manera:

Una zona: pasaría de los 44 sin bonificación a los 35,20 euros (ahora está en 22 euros).

pasaría de los 44 sin bonificación a los 35,20 euros (ahora está en 22 euros). Dos zonas: pasaría de 59,2 a 47,4 euros (ahora, 29,65 euros).

pasaría de 59,2 a 47,4 euros (ahora, 29,65 euros). Tres zonas: pasaría de 83,2 a 66,56 euros (ahora está en 41,60 euros).

pasaría de 83,2 a 66,56 euros (ahora está en 41,60 euros). Cuatro zonas : pasaría de 101,8 a 81,44 euros (ahora vale 50,90 euros).

: pasaría de 101,8 a 81,44 euros (ahora vale 50,90 euros). Cinco zonas : pasaría de 116,7 a 93,4 euros (58,35 euros).

: pasaría de 116,7 a 93,4 euros (58,35 euros). Seis zonas: pasaría de 125,1 a 100 euros (62,55 euros, precio actual).

La T-jove pasaría de 88 a 70,40 euros (ahora vale 44 euros).

La T-casual quedaría igual que ahora (vale 12,55 euros) puesto que es un título no bonificado.

En cuanto al abono gratuito para viajeros recurrentes de Rodalies, Renfe ha dejado de venderlos este jueves. Los adquiridos hasta este miércoles podrán usarse hasta el 30 de abril, cuando caducarán todos los títulos libres de pago al ser cuatrimestrales.