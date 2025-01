Las nuevas tarifas del transporte público en Barcelona no se podrán aplicar hasta la segunda semana de febrero

Los autónomos saben bien lo que es pagar el IVA de una factura no cobrada. Y los padres que compran un regalo colectivo de cumpleaños han pasado por ese momento de adelantar el dinero y aguardar a que el resto de familias abonen su parte. Gastar por avanzado tiene un plus de riesgo, de no saber, de dar por sentado, de tener fe. Y de sufrir. Así vive estos días la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), esperando a que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga a bien aportar el 30% de subvención a determinados abonos de transporte público al que se comprometió. Y así será: a pesar de que el decreto que regula estas ayudas fue tumbado el miércoles en el Congreso de los Diputados, fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible confirman a este diario que pondrán sobre la mesa su parte correspondiente hasta el 22 de enero, el día en el que la Cámara baja tumbó el plan. Ir más allá sería ilegal. A partir de esa fecha, habida cuenta de que la tarifa sigue siendo la misma, el total de la dolorosa llegará al buzón de la ATM, que se reúne este viernes de urgencia para poder aprobar unos nuevos precios que entren en vigor la segunda semana de febrero.

Trajín de pasajeros, este jueves, en Sants / Marc Asensio Clupes

Se daba por garantizado, pero el bloqueo político de Junts y PP ha estampado contra un muro el decreto 'omnibus' que daba continuidad a las ayudas a la movilidad compartida. Al ser un decreto ley, el Gobierno pudo desplegarlo tras aprobarlo antes de Navidad, pero el Congreso tenía otros planes y este jueves el BOE ha tenido que dar cuenta de la derogación de estas bonificaciones. Habrán sido 22 días de plácet, y si se toma como base los 120 millones de euros que el Estado destinó en 2024 para pagar estas ayudas en Catalunya, la ATM, que sin duda descorchará un buen espumoso al leer estas líneas, debería recibir unos siete millones de euros.

El 'porcentaje catalán'

Salen a razón de 329.000 euros diarios, una cantidad que, hasta que no cambien las tarifas, deberá ser asumida a partir de ahora por las Administraciones catalanas, que a través de la ATM compensaban ese 30% con un 20% extra y así llegar al 50% de rebaja en la T-usual y la T-jove. Si no hay más sorpresas, la actualización de los precios solo contemplará el 'porcentaje catalán', que se mantendrá al menos durante el primer semestre.

Andén de la estación Sants Estació de la L3 del metro de Barcelona, en una foto de archivo / Ricard Cugat

El consejo de administración de la ATM tiene previsto reunirse este viernes de manera extraordinaria para tratar de poner orden en un desaguisado que ha puesto patas arriba la gestión del transporte público. Lo que está en el limbo son eso dos títulos integrados, de largo los más usados en toda la red, puesto que concentran el 71% de las validaciones diarias.

El escenario está claro, pero reorganizar el tablero de juego será una verbena. Lo que se sabe es que los títulos bonificados pasarán a tener una reducción de solo el 20% que saldrá de las arcas de los socios de la ATM: Govern (51%), Ayuntamiento de Barcelona (25%) y Área Metropolitana de Barcelona (24%).

Sin resurrección en Rodalies

Es decir, la T-usual de una zona pasará de 22 euros a 35,20 euros y la T-jove, de 44 a 70,40 euros. El resto de abonos no salpicados por las ayudas (T-casual, T-familiar, T-dia o billete sencillo) se quedarán como están, con los precios que entraron en vigor el 15 de enero tras una subida media respecto a 2024 del 3%. Lo que no está previsto es resucitar el abono gratuito para los viajeros recurrentes de Rodalies que corría 100% a cargo del Estado. Cae también con la derogación del decreto ley, así que este jueves ya no estaba a la venta, pero los que lo tengan en vigor, pueden usarlo hasta el 30 de abril.

Compra de billetes, en uno de los terminales de la estación de Sants / Marc Asensio Clupes

Todo esto no sucederá de un día para el otro. Fuentes conocedoras de la cosa pública avanzan a este diario que serán necesarias al menos dos semanas para poder modificar las máquinas de venta de billetes, la cartelería y el 'software' de las aplicaciones móvil que se usan para la gestión y recarga de los títulos de transporte.

Una pequeña fortuna

Así las cosas, las tarifas actuales se mantendrán, más o menos, hasta la segunda semana de febrero. Hasta entonces habrán pasado unos 16 días desde el 'knock out' a la rebaja estatal, con lo que aplicando la cifra de coste diario antes mencionada, la ATM tendrá que desembolsar algo más de cinco millones de euros que no estaban previstos y que en circunstancias normales aportaría el Gobierno. Es una pequeña fortuna, pero mejor cinco que los 12 millones acumulados desde el 1 de enero.

El tranvía, en el nuevo tramo de la Diagonal hasta Verdaguer / Marc Asensio Clupés

La ATM, además de actualizar la tarifa, deberá establecer las nuevas caducidades de los títulos de transporte en vigor para evitar la compra masiva de abonos que ahora todavía están a mitad de precio. La T-usual tiene usos ilimitados durante un mes a partir de la primera validación, pero no esperen plazos muy largos más allá de febrero porque la Administración quiere hacer tabula rasa cuanto antes porque suficiente algarabía tiene este año -y los nueve anteriores- con la implantación de la T-Mobilitat y la relación con los más de 70 operadores distintos con los que tienen que lidiar. Si algo tiene la ATM es que nunca se aburre.

