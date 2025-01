"Se llenan la boca con su importancia, pero no ponen dinero": un instituto de Barcelona denuncia que perderá la biblioteca

La biblioteca del instituto público Montserrat Roig en el barrio de Gràcia, en Barcelona, referente en el mundo de las bibliotecas escolares catalanas, pende de un hilo, como mínimo como ellos la entienden (y como llevan años demostrando que funciona). Así lo han denunciado esta semana las familias del centro educativo, quienes explican que no pueden seguir asumiendo el sueldo del bibliotecario, y que el Consorcio de Educación de Barcelona -del que forman parte la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona-, "ni pone el dinero ni da respuesta para encontrar una solución", aseguran en un comunicado de prensa hecho público este miércoles.

Actualmente, el afa paga el 70% del sueldo del bibliotecario y el instituto paga el 30% restante con fondos propios generados del alquiler de espacios. El próximo curso, sin embargo, la asociación de familias señala que no podrá repetir la aportación de estos últimos años porque "se terminan los fondos de un remanente histórico del que disponían". Según los cálculos del afa, este es el último curso que podrán pagar el bibliotecario "si las cosas no cambian mucho". "No podemos pedir a las familias más esfuerzo, porque la cuota ascendería a más de 60 euros el próximo curso", relatan desde el afa de este instituto público.

"El Consorcio de Educación de Barcelona se llena la boca de la importancia de las bibliotecas, pero no pone dinero ni para mantenerlas ni gestionarlas", prosiguen enfadas las familias en pie de guerra, quienes no están dispuestas a perder la biblioteca, ente que forma parte del proyecto de centro.

Centro neurálgico

"La biblioteca es el centro neurálgico del instituto gracias al dinamismo y el buen trabajo del actual bibliotecario, sumado a la apuesta por la lectura del equipo docente", prosiguen las familias organizadas para salvar este equipamiento que consideran clave para la educación de sus hijos.

Las familias insisten en la importancia de tener "un buen servicio de biblioteca" -lo que quiere decir contar con un bibliotecario- y subrayan que "la lectura tiene una importancia primordial en la educación pública de calidad y no quieren renunciar a su proyecto de biblioteca", proyecto, que, añaden, deberían poder tener en todos los institutos públicos del país. "No debería ser el afa y el instituto quien pague al bibliotecario, sino la administración (Generalitat y ayuntamiento)", zanjan.

No debería ser ni el afa ni el instituto, quien pagara al bibliotecario escolar; es responsabilidad del Consorcio de Educación de Barcelona AFA Instituto Montserrat Roig

Según la Estadística de Bibliotecas Escolares (EBE), que se obtiene de una operación de carácter censal y de periodicidad cuatrienal, que desarrolla el Departament d'Educació i FP, con la colaboración del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el curso 2023-2024 un 72,9% de los centros catalanes tenía biblioteca escolar. Una cifra que los expertos ponen en duda -consideran que es bastante menor-, ya que no se trata de encuestas de respuesta obligatoria, algo que, a sus ojos, representa un sesgo importante, ya que gran parte de los que no contestan es porque no tienen; "si dispones de una buena biblioteca es que te interesa el tema y sería muy raro que no contestaras", señalan.

El curso pasado el Departament inició el PLAMIB, el Plan de Mejora de las Bibliotecas Escolares de Catalunya, "basado en el impulso de redes territoriales", "haciendo visibles buenas prácticas, dotando las bibliotecas de recursos y poniendo énfasis en la formación y el reconocimiento de las personas responsables", señalan en la página web del proyecto. Un plan que nació rodeado de polémica por su falta de ambición: arrancó tarde y llega solo a 50 centros en forma de prueba piloto.