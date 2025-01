Corre a por tu abono gratuito de Rodalies Renfe; el jueves ya no estará disponible

Si lleva tiempo dejando para mañana hacerse con un abono gratuito de Renfe, sepa que este miércoles tiene toda la pinta de ser el último día para conseguirlo. Después del 'no' de Junts y PP al decreto que daba continuidad a las ayudas al transporte público, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dejado claro que el jueves se volverá a las tarifas anteriores a las rebajas. En el caso de Rodalies, desaparece este abono libre de pago para los viajeros más recurrentes. Fuentes de Renfe, sin embargo, aclaran a este diario que eso sucederá a partir del jueves, con lo que los títulos adquiridos este miércoles 22 de enero todavía tendrán vigencia hasta el 30 de abril, porque el título es cuatrimestral. Así están las cosas a las 18.30 horas de este miércoles. ¿Podrían cambiar en lo que queda de día? No les quepa duda. De momento, estaciones como la de Sants en Barcelona registran colas de usuarios que se han apresurado a hacerse con un título bonificado.

Un tren de la línea, R3 llegando a Arc de Triomf / Carlos Márquez Daniel

Parece más propio de una película americana de catástrofes, pero es totalmente cierto. El hecho de no disponer de una ley que blinde la financiación del transporte público lleva al absurdo de que este miércoles se pueda comprar un título gratis para cuatro meses que el jueves ya no debería estar disponible. Es hoy o nunca; lo toman o lo dejan. ¿Cómo conseguir el billete recurrente? Este diario lo detallaba en esta información en agosto de 2024, pero el proceso sigue siendo el mismo. "Ahora mismo no sabemos cuál será la tarifa que deberemos aplicar mañana, pero sí, los títulos gratuitos desaparecerán", sostiene un portavoz del operador.

Los Avant, lo mismo

La misma situación para el 50% bonificado de los viajes en trenes Avant. Mañana ya no deberían estar disponibles, pero este miércoles todavía se aplica la ayuda. Así que si tienen previsto viajar en estos convoyes, no pierdan el tiempo y entren en la web de Renfe para adquirir sus billetes rebajados a la mitad.

Para que se hagan una idea del grueso de viajeros al que afecta esta decisión, Renfe expidió 2,5 millones de abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y bonos Avant bonificados al 50% para desplazamientos entre el 1 septiembre y el 31 de diciembre de 2024. A partir de finales de abril de este año (el título es cuatrimestral), los usuarios tendrían que haber actualizado el título hasta el 30 de junio, que es cuando vencía el compromiso del Gobierno de subvención al uso del ferrocarril en Catalunya. Si nada cambia, ya no podrá ser.