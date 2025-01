Piden 2 años de cárcel a un yihadista que quiso degollar a una persona por insultar al Corán en TikTok

La Audiencia Nacional juzga esta semana a un presunto yihadista que llegó a plantearse asesinar a un miembro de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado y que incluso amenazó con degollar a una persona por los insultos que profirió contra el Corán en la red social TikTok. Por estos hechos, la Fiscalía le acusa de un delito de adoctrinamiento pasivo mediante tenencia de documentos idóneos para incitar a la incorporación a una organización terrorista por el que pide que sea condenado a dos años de cárcel.

En el juicio que se celebrará el miércoles en la Audiencia Nacional, el fiscal expondrá que el acusado, M.E.M.K., de nacionalidad española, ha sufrido "una progresiva radicalización en postulados de carácter yihadista, a raíz del fallecimiento de su abuela", que le llevó a consumir material videográfico de carácter yihadista y a conectarse a webs especializadas en la compra venta y envío de armas de fuego. Una de esas publicaciones, el Periódico Al-Naba, está dedicada a los avances militares de la organización Daesh y a ofrecer consejos a sus muyahidines, así a cómo deben de actuar los lobos solitarios y sobre qué objetivos, o también sobre cómo fabricar explosivos u otro tipo de armas.

En este ambiente, indica el fiscal en sus conclusiones provisionales, "mantenía conversaciones tanto públicas como privadas en las que mostraba su afinidad con tal organización y sus fines". Además, añade, "tanto el acceso al citado material como su posterior difusión lo realizaba el acusado a sabiendas y con la finalidad de que era idóneo para el adoctrinamiento y la alimentación de un fundamentalismo ideológico instrumentalizado a desarrollar comportamientos terroristas en el futuro".

Audios e imágenes interceptadas

"Hasta tal punto el acusado estaba identificado con los postulados de la organización terrorista Estado Islámico que incluso se llegó a plantear la comisión de acciones terroristas, manifestando su firme intención de asesinar a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, (....) y su deseo degollar a una persona por insultar el Corán a través de la red social Tiktok", destaca el escrito. En uno de los teléfonos móviles que le fueron intervenidos a raíz de su detención, fueron hallados audios grabados por el propio acusado.

En uno de ellos admite expresamente ser terrorista, "si eso significa querer la victoria del Islam y de los musulmanes sobre los infieles", siendo uno de sus sueños combatir por Alá: "matar a inocentes, no, hay que matar a los enemigos de Allah". En un segundo audio advierte a su familia de que algún día decidirá emprender la Yihad para defender el Islam de gente como la Guardia Civil, "enemigo de Alá, enemigos del Islam, enemigos del Profeta". En otra grabación manifiesta su enfado porque "uno habla de defender a los musulmanes y no puede decirlo. Los judíos matan a los musulmanes y él no puede decir ¡nosotros queremos matar a los judíos!".

También le fueron encontradas hasta 295 imágenes, algunas relacionadas con Estado Islámico o capturas de vídeos de atentados yihadistas, ejecuciones o sobre la fabricación de un silenciador de un rifle automático. Entre los vídeos que guardaba destaca el titulado "La disuasión de los espías". Se trata de un clip que muestra una operación completa de la banda terrorista: desde la planificación inicial, las vigilancias, la detención o secuestro del objetivo, el interrogatorio, la lectura de la sentencia y al final la sentencia de muerte. En otros dos terminales se localizaron múltiples imágenes de muyahidines en escenarios de combate con armas de guerra, así como de banderas y emblemas del Estado Islámico o imágenes de ejecuciones públicas.