Golpe policial a bandas napolitanas: 36 detenidos y 49 robos de relojes de lujo resueltos

La Policía Nacional ha detenido en 2024 a 36 personas, recuperado 12 relojes de lujo y esclarecido 49 de estos robos con violencia cometidos sobre todo en Ibiza, Madrid, Barcelona y Marbella casi en exclusividad por bandas criminales procedentes de Nápoles. Además de los 36 detenidos -8 en Italia- a los que se imputa el robo de relojes de alta gama por valor de casi dos millones de euros, la Policía ha logrado identificar a otras 25 personas sobre las que ya pesan órdenes europeas de detención.

Se trata de una operación "3 6 5", es decir "abierta permanente", en palabras de Francisco Barba, jefe de sección de este tipo de robos adscrito a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional (UDEV), quien detalla que esta actividad criminal se desarrolla con intensidad en primavera y verano, pues es cuando a las víctimas se les puede ver más el reloj que llevan. Barba ha explicado que la investigación se inició hace dos años, con la colaboración de la Squadra Mobile de Nápoles de la Polizia di Stato italiana, con la intención de detectar la llegada a España de pequeños grupos, integrados en organizaciones criminales napolitanas, dedicados a los robos con violencia de relojes de lujo.

La actividad detectada a estos grupos criminales indicaba a los investigadores que se trataban de personas con un alto grado de organización y capacidad de coordinación para llevar a cabo su especialidad delictiva. Las indagaciones permitieron a los agentes comprobar que, en todas las acciones delictivas que llevaban a cabo, efectuaban un claro reparto de tareas, con un amplio estudio previo de la zona de actuación y de las víctimas y que predominaba el uso de motocicletas para cometer los robos.

A bordo de motocicletas

El modus operandi puede variar, pero en muchos casos es a bordo de scooter el método preferido. Viajan dos personas, el acompañante es el que encuentra el objetivo y roba el reloj con rapidez, para escapar de nuevo en moto. En otras ocasiones, detectan en algún local a su víctima a la que siguen hasta que se sube en su coche. Cuando la marcha está detenida en un semáforo, por ejemplo, uno de los delincuentes le pliega desde la moto el retrovisor. La víctima baja la ventanilla para poner en su sitio el espejo y en ese momento le quitan el reloj.

Ibiza, Madrid, Barcelona y Marbella y alrededores son los destinos a los que viajaban estos delincuentes que, según las pesquisas, procedían de un mismo barrio de Nápoles y que en algunos casos tienen vínculos con clanes de la Camorra. De hecho, a raíz del incremento de estos robos, la Policía Nacional ha aumentado sus efectivos para la prevención y persecución de los mismos e, incluso, ha puesto en marcha grupos especiales en Madrid -Grupo Crono- y en Marbella -Grupo Rólex- dedicados exclusivamente a estas investigaciones.

El responsable policial ha preferido no detallar las marcas ni el precio de ninguno de los relojes robados o recuperados, pero se calcula que algunas de las piezas rozan los 200.000 euros. Sí ha explicado que el destino de estos relojes no es siempre el mercado negro pues en países de Oriente Medio o en Rusia, sobre todo antes de la guerra, estos artículos tienen una buena salida en el mercado legal, ya que no es necesario para su venta disponer de la documentación individual de autenticidad del reloj, basta con un peritaje que lo acredite.