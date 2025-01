Un proyecto de futuro en una residencia de Pinar de Chamartín

La residencia es un espacio de tratamiento especializado, con rehabilitación e integración comunitaria, para todas aquellas personas que padezcan esquizofrenia u otro tipo de trastorno mental, que, además, busca fomentar la autonomía de las mismas. La residencia Grupo 5 Pinar de Chamartín pretende ser un recurso para todas aquellas personas con problemas de salud mental y también para sus familias, que va más allá de todo aquello que normalmente se asocia a un centro de salud mental.

La persona por encima de todo

Hemos hablado con Clara Beltrán Sánchez-Blanco, Psicóloga Sanitaria en Pinar de Chamartín, para conocer en profundidad cómo es la vida en este centro y cómo se trabaja. La profesional indica que “trabajamos con personas de 18 a 65 años que tengan un diagnóstico de trastorno mental grave. Solemos trabajar con personas con algún problema de salud mental que necesiten un tratamiento psiquiátrico y de soporte residencial, rehabilitador y apoyo psicosocial”, aunque no pueden aceptar perfiles con problemas de conducta graves o con abuso de sustancias o agresividad, ya que “alteraría la convivencia en la residencia”. Sea como sea, cada caso se valora en particular, para poder ofrecer servicios adaptados a las diferentes necesidades de los y las residentes. Los perfiles más habituales son “esquizofrenia, trastornos de personalidad, trastornos del estado de ánimo o ansiedad graves, trastornos psicóticos, trastornos mentales secundarios por enfermedades médicas, personas con discapacidad intelectual asociada a algún trastorno mental o personas con trastorno mental y abuso de sustancias que actualmente no consumen”.

La psicóloga también explica los pilares fundamentales de los tratamientos que se ofrecen en Pinar de Chamartín, los cuales buscan “recuperar la estabilidad clínica y emocional de la persona, disminuyendo las conductas que interfieran en su integración. También adherencia al tratamiento, fomentando la recuperación y previniendo ingresos. Por otro lado, fomentar la autonomía, de forma que puedan integrarse en el medio social o familiar. Por último, dotar a las familias de las habilidades necesarias para el conocimiento y la colaboración en la recuperación de la enfermedad y evitar su sobrecarga emocional”.

Atención individualizada / Grupo 5

Atención individualizada

Ese es el tipo de atención que se ofrece en Grupo 5 Pinar de Chamartín, siempre “dentro de un marco que engloba el modelo de salud mental comunitario, el modelo de recuperación, el modelo de atención centrada en la persona, el modelo de discapacidad y el modelo de vulnerabilidad”, según explica Clara Beltrán, que aclara que se empieza “con un proceso de valoración de caso, siguiendo un protocolo de acogida, y realizando una evaluación individual psicosocial, para poder establecer un plan individualizado de rehabilitación, intervención y seguimiento del caso”. El centro también cuenta con una oferta de programas basados en las necesidades de las personas usuarias, relacionada con “la rehabilitación psicosocial, el entrenamiento en habilidades, atención psiquiátrica, ocio, integración comunitaria y de apoyo familiar”. En este proceso existe coordinación entre todos los equipos, e incluso con otros centros y recursos, integrando a la persona en la comunidad.

La profesional del centro finaliza recalcando los problemas a los que se enfrentan las personas que sufren un trastorno mental grave. Algunos de los retos a los que se enfrentan estas personas son: el estigma, no poder tener una atención médica adecuada, condiciones de vida negativas como la marginalidad o el aislamiento social, problemas en el ámbito educativo y laboral, y, la vulneración de sus derechos. Además, añade que “es necesario un esfuerzo conjunto como sociedad, del gobierno, instituciones educativas, empresas y familias. La inclusión, la empatía, la sensibilización y el respeto a los derechos humanos son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas con trastornos mentales graves. Ayudarles a superar estas barreras no solo beneficia a las personas directamente afectadas, sino que también fortalece a la sociedad en su conjunto, promoviendo una convivencia más justa”.

Interior de la residencia Grupo 5 Pinar de Chamartín / Grupo 5

"Ahora mi vida es completa”

Evidentemente, debe valorarse el trabajo de Pinar de Chamartín en base a la opinión de sus residentes. Para ello, contamos con la experiencia de Pedro, persona usuaria de la residencia de Grupo 5 Pinar de Chamartín, que indica que antes de su estancia, “estaba en una clínica, tenía una vida rutinaria. Era una clínica masificada, veía la televisión, jugaba a las cartas, pintaba y hablaba. No me gustaba, pasaba mucho tiempo solo pensando en mí mismo”. Fue su hermano quien encontró el centro en Madrid. Quería estar más cerca de su hermano, quien en aquel momento se encontraba en otra ciudad, y ahora puede recibir visitas de manera continua.

Pedro destaca que lo que más le gusta es la relación con “las educadoras, la psicóloga, la terapeuta ocupacional y los compañeros”, añade que su vida ha mejorado, gracias a que “participo en talleres y tengo más autonomía. Cumplo las normas del centro y evito conflictos. Puedo salir a la asociación de vecinos, pasear por la calle, tengo tareas, limpio mi habitación, puedo hacer muchas cosas”.

Pedro también comenta las mejoras que ha experimentado desde que está en la residencia, al sentir una “mayor estabilidad y proyectos de futuro. Estoy aprendiendo cocina, hago deporte, pinto acuarelas, con la medicación que tengo me noto mejor que antes de venir. También puedo ver más a mi familia, puedo salir a restaurantes con ellos, a su casa, estas navidades las he podido celebrar con ellos y con los compañeros de la residencia”.