El PSC propone que las familias con sueldos inferiores a 1.500 euros mensuales puedan cobrar la Renta Garantizada

Los socialistas catalanes han dado este martes el primer paso para que los trabajadores puedan acceder a la Renta Garantizada de Ciudadanía, la ayuda social de la Generalitat para los hogares vulnerables. El presidente del grupo parlamentario PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha anunciado la proposición de ley que han presentado para reformar la norma que regula la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). La principal novedad es que esta prestación sea compatible con tener un empleo y que la cantidad dependa del salario y la estructura familiar.

En Catalunya, las prestaciones sociales no llegan a quien lo necesita. Según los últimos datos de la propia Generalitat, la Renta Garantizada solo cubre al 20% de las personas que se encuentran en la pobreza. El Govern quiere cambiar la ley que la regula, entre otras para hacer viable que las personas que perciben un salario precario puedan acceder a dichas ayudas. Lo dijo la consellera de Drets Socials, el pasado noviembre, en una entrevista en este diario, y ahora el PSC ha iniciado los trámites parlamentarios para que se inicie la reforma.

Este martes, el presidente del grupo parlamentario PSC-Units, Ferran Pedret, ha explicado los cambios que buscan "reestructurar" la ley que regula esta prestación social. En concreto, la propuesta de reforma que plantea el PSC dictamina que las personas pueden cobrar la renta garantizada siempre y cuando su sueldo sea inferior a lo que le correspondería de renta. En el caso de una persona sola que está trabajando, podría cobrar esta renta si ingresa menos del Indicador de Renta de Suficiencia (IRSC) de Catalunya, ahora en 9.342 euros al año (778 al mes). En concreto, recibiría un complemento para poder llegar a esos 778 euros. En el caso de las familias, el complemento variaría en función del número de miembros de la familia, hasta un máximo de 1.557 euros al mes, que es la cantidad prevista para familias de 5 o más miembros.

Según la propuesta de los socialistas, los beneficiarios tampoco perderán la ayuda si encuentran un empleo temporal de seis meses hasta un año. La propuesta del PSC es que puedan mantenerse cobrando la prestación, siempre que ingresen menos de lo que les paga el Govern. "Hay personas que incluso renuncian a oportunidades laborales por su duración o por su parcialidad de jornada, temerosos de que luego eso les haga perder la posibilidad de acceder a la RGC por superar determinados umbrales. Se trata de facilitar las vías por las que personas beneficiarias salen de la situación de necesidad por sus propios medios, por la inserción laboral", ha remarcado Pedret.

Ayudas al alquiler y habitaciones de alquiler

La propuesta de ley del PSC también cambia las ayudas que no se tendrán en cuenta a la hora de calcular las ayudas de la renta garantizada. Las ayudas al pago de la vivienda, que son las que generan más problemática, no se computarán si no superan el 30% de la prestación que han pedido. En el caso de una persona, esta ayuda no puede superar los 233 euros mensuales, en el caso de cinco o más personas, el límite serían 467 euros. Tampoco se van a tener en cuenta las prestaciones de dependencia, discapacidad, becas escolares de comedor y transporte, becas por estudiar y ayudas a víctimas de violencia machista.

Otro de los cambios que plantea el PSC es que puedan percibir las ayudas públicas las familias que comparten domicilio. Hasta ahora, las familias que viven en habitaciones realquiladas no pueden pedir esta ayuda porque se cuentan los ingresos de todas las personas que viven en ese mismo piso. Si se aprueba esta reforma, se computaría que en un mismo domicilio puedan vivir más de una unidad familiar, facilitando el acceso de estos hogares. Esto podría tener una consecuencia en el empadronamiento, ya que hay muchos inquilinos que no permiten empadronar a las personas a quienes alquilan habitaciones por miedo a perder prestaciones sociales.

Por otro lado, se proponen medidas de simplificación administrativa y agilización de la tramitación de la prestación, así como una nueva metodología de actualización trimestral para minimizar el problema de los pagos indebidos. Sin embargo, el PSC mantiene algunos de los requisitos, como por ejemplo la obligación de tener más de 23 años, excepto en casos específicos que se reduce a los 18, haber vivido un año en Catalunya, estar empadronado y tener permiso de residencia .