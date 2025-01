Catalunya incorpora 52 educadores sociales para luchar contra el abandono escolar tras la ESO

La primera crisis con la que la consellera Esther Niubó tuvo que lidiar recién instalada en la Conselleria d'Educació i FP fue el caos en las preinscripciones en la Formación Profesional, que terminó con 8.000 de los alumnos que se quedaron sin plaza pública fuera del radar de Departament. Según las últimas cifras oficiales, hechas públicas a finales de octubre, el 64,7% del alumnado que aspiraba a estudiar un grado medio y no obtuvo plaza en ninguna de las asignaciones pese a cumplir los requisitos abandonó los estudios. 4.373 jóvenes que, pese a tener el título de la ESO y haber hecho una preinscripción en FP en el proceso establecido, cruzando los datos, este curso "no aparece en el RALC" (el registro de alumnado en el sistema educativo catalán, tanto público como privado). Cifra preocupante a la que se sumaba otra: el 46,3% (otros 3.921 alumnos) también sin plaza, en su caso por no cumplir los requisitos, que tampoco siguen en el sistema.

Para reducir ese abandono escolar temprano, uno de los grandes males del sistema, el Departament ha incorporado 52 educadores sociales de forma estructural en los diferentes Servicios Territoriales, a través de los Centros de Recursos Pedagógicos. Así consta en la respuesta por escrito publicada en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) a la pregunta al Govern sobre las propuestas del Grupo Impulsor de Medidas de Mejoras Educativas [comité de expertos convocado tras el desastre de PISA] que el Departament tiene previsto poner en marcha.

Recetas de consenso

Este documento, presentado hace menos de un año, estuvo muy presente en el debate educativo la semana pasada tras la firma del polémico acuerdo del Govern con la OCDE para que este elabore una nueva radiografía del sistema y otra batería de propuestas para mejorarlo. Un encargo que familias y docentes consideran innecesario, ya que apuntan que el sistema ya está más que radiografiado y las necesidades, detectadas, y recogidas, por ejemplo, en el citado informe del grupo impulsor.

De hecho, según la respuesta del Govern sobre en qué punto está la puesta en práctica de estas medidas, el Departament tiene en marcha una batería de medidas de las recogidas en el citado documento, además de la contratación de los 52 educadores. Medidas como, siguiendo con la lucha contra el abandono escolar, "el seguimiento del alumnado matriculado en cuarto de ESO el curso pasado y que actualmente no está cursando ninguna enseñanza reglada" (en esa línea, el Govern se comprometió en noviembre a llamar uno a uno a estas 8.000 personas sin plaza en FP pública).

La respuesta parlamentaria por escrito recoge también acciones como la solicitud de información en los centros sobre el consejo orientador a cuarto de la ESO. Se hará -detalla el escrito- mediante un aplicativo corporativo y tiene el objetivo difundir el conocimiento de la oferta entre los orientadores de la ESO y los tutores, de conocer las intenciones del alumnado de cuarto de ESO, ajustar la oferta de bachillerato y grado medio y formar los centros sobre el proceso orientador en el momento de transición a la postobligatoria (medida calendarizada para el segundo trimestre de este 2025).

En el mismo paquete de medidas, el Departament apunta que está trabajando en la regularización de los centros privados de nuevas oportunidades mediante la publicación conjunta con el Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC) de un decreto de nuevas oportunidades -previsto para el segundo trimestre de 2025-, y asegura también estar trabajando en el diseño de un Servicio de Apoyo a las Nuevas Oportunidades en coordinación con otras administraciones (y el compromiso es elaborarlo durante el primer semestre de 2025 para implementar, si es necesario, una prueba piloto el curso 2025-26 en algunos territorios).

Más allá del paquete de medidas contra el abandono, la respuesta parlamentaria del Govern cita también otras medidas de mejora, como una "campaña para prestigiar la profesión". Cuentan que trabajan en el despliegue de una campaña para prestigiar la profesión en una doble vertiente: de los docentes como profesionales por ellos mismos, pero también de reconocimiento de las familias hacia los docentes.

