Bastoncillos, espejos, chicles, juguetes... ¿a qué contenedor van?

España progresa adecuadamente en lo que al reciclaje se refiere, aunque sigue quedando mucho camino por recorrer. Ocho de cada 10 hogares afirmaron en 2024 que desechaban los residuos en el contenedor correspondiente, según datos de Kantar para Ecoembes. Sin embargo, otros estudios del Ministerio para la Transición Ecológica resaltan que el reciclaje de los envases de plástico apenas alcanza el 50%. Además, uno de cada cuatro productos que se vierten en el depósito amarillo no deberían ir ahí, entre otras razones porque hay usuarios que no acaban de tener muy claro adónde va cada cosa. ¿Dónde debemos tirar los bastoncillos de los oídos, y el papel de aluminio? ¿y un espejo? A continuación te proponemos un juego en el que podrás comprobar si lo has estado haciendo bien?

Hay un buen puñado de objetos que pueden llevar a confusión por los materiales de los que están compuestos. Debemos tener claro, no obstante, que la suciedad es un factor que no se puede despreciar a la hora de desechar un producto. ¿Hablamos de pañales?

Por pequeño que sea, todo objeto merece que nos preguntemos si podemos reciclarlo o no. Después ya se verá si se puede y a qué contenedor deberíamos echarlo. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los chicles?

En épocas postnavideñas siempre surgen dudas más habituales que en otras fechas. Sobre todo en aquellos hogares con niños. Un caso de manual en el que hay que tener muy claro la composición del producto son los juguetes, porque si se mezclan unos cuantos...

En algunos productos, hay que admitirlo, solo algunos expertos del reciclaje lo aciertan a la primera. No todo es reciclable, pero... ¿lo son las cajitas de madera en las que encontramos algunas frutas como fresas o frutos del bosque?

Otros protagonistas de este cuestionario, las cápsulas de café, empezaron a expandirse con el presente siglo ya entrado. Entonces era normal no tener muy claro qué hacer con ellos, pero quienes las usan deberían tener ya muy controlado cuál debe ser su destino.

¿Y los discos de vinilo y los CD? El material del que están hechos es una gran pista para saber qué tenemos que hacer con ellos.

A vueltas con los materiales, a la hora de tirar un espejo de cristal, ¿tenemos claro que hay que tratarlo igual que el vidrio o su destino debería ser otro?

¿Y el papel de aluminio? ¿Seguro que es reciclable? Por supuesto, si está muy sucio, no queda más remedio que lanzarlo al contenedor gris. Pero, ¿siempre debería ser ese su destino?

Ahora, una más fácil tras conocer las respuestas anteriores. Las bombillas. Porque, vista su composición, ¿dónde crees que deberían acabar?

También los medicamentos requieren un trato especial. No vale tirarlos por el inodoro. ¿Vale entonces con lanzarlos al contenedor gris o hay destinos más adecuados?

Y para acabar, las bolsas de plástico. Parece una pregunta de perogrullo, pero, ¿seguro que las bolsas de plástico van al contenedor de plástico?